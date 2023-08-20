Не нагороди!

Подбивая смету капитального ремонта, мало кто вносит в список стоимость межкомнатных дверей, а зря — она может существенно ударить по карману.

И в большинстве случаев отказаться от замены старой двери нельзя, так как она является важной частью интерьера. Даже вполне приличное на вид старое полотно может просто не вписаться в новый дизайн. Что уж говорить о «советском наследии» — их хоть плёнкой обклей, хоть лаком покрой — всё равно будут смотреться как портал в восьмидесятые.

Цена вопроса

Самые простые межкомнатные двери обойдутся где–то в 30 тысяч рублей. Более подходящие для стильных дизайнерских решений — 40–50 тысяч рублей. Ну, а цена действительно качественного изделия с лёгкостью может перевалить и за 100 тысяч. Вот тебе и дверка. При этом разные экземпляры существенно отличаются по высоте, ширине, имеют петли разной системы и вообще могут быть рассчитаны только на определённый короб. Это только кажется, что можно просто снять одну дверь и повесить на её место другую. В случае несовпадения придётся либо выламывать старый короб — а это крайне неприятно, если ремонт уже закончен, либо покупать ещё одну дверь. Так что в первую очередь следует убедиться, что выбранное полотно подходит к старому коробу, или планировать замену дверного косяка на стадии черновых работ.

Красота — не главное

Даже в норильских магазинах дверей можно найти интересные дизайнерские решения. Но первое, на что стоит обращать внимание при покупке — конструкция полотна. Всего существует четыре типа.

Каркасные или щитовые двери — одна из самых старых и дешёвых конструкций. Это деревянный каркас из бруса, обшитый фанерой или МДФ–плитами. Полость внутри иногда заполняют звукоизоляционным материалом. Недорогие и простые в производстве щитовые двери за счёт отделки могут выглядеть весьма богато. Только внешняя привлекательность не обеспечивает изделиям долговечность, хорошие звуко– и теплоизоляцию. Обычно для изготовления каркаса используют сосну, ель или лиственницу, так как эти породы дешевле и легче в обработке. Недостаток таких материалов — плохая влагоустойчивость. Каркасные двери сильно «гуляют»: когда отключают отопление — разбухают и перестают закрываться, а к середине зимы могут пересохнуть настолько, что каркас треснет. Бывает и вовсе деформируются и приходят в негодность от регулярных скачков влажности, характерных для норильских квартир. Если вы делаете ремонт надолго, то стоит воздержаться от покупки дверей такого типа.

Филёнчатые (сборно–разборные) — конструкция представляет собой прочный деревянный каркас со вставкой (филёнкой) из различных материалов: фанера, стекло, зеркала, пластик и многое другое. Чем больше вставок, тем дороже дверь. Главный плюс таких изделий — внешняя привлекательность. Они, как правило, с лёгкостью вписываются в любое дизайнерское решение. Кроме того, такие двери надёжнее дешёвых собратьев, а если дизайн наскучит, то достаточно будет просто заменить филёнку. Например, поменять деревянные вставки на разноцветные стёкла при трансформации рабочего кабинета в детскую. Долговечность, внешний вид, приемлемая цена и возможность трансформации делают данный тип дверей оптимальным. Недостаток — не самая лучшая звукоизоляция. Если вы любите смотреть по ночам ужастики, а супруга рано встаёт, чтобы отвести ребёнка в сад, то в спальню такую дверь лучше не ставить.

Царговые — всё тот же деревянный каркас, который заполняется брусками (царгами), соединёнными при помощи специального крепежа. Такое полотно выглядит довольно надёжно, но зачастую лишено изящества, так что подойдёт не для каждого интерьера. Главные плюсы — высокая прочность и хорошая звукоизоляция. Недостаток — вес. Царги чаще всего выполнены из цельного дерева, как и сам каркас, что значительно увеличивает массу готового изделия, из–за этого со временем коробка может деформироваться. Кроме того, если сломается замок и ручку заклинит, вышибить царговую дверь будет той ещё задачкой.

Комбинированные — сочетают характеристики филёнчатых и каркасных конструкций. Они объединяют достоинства обоих вариантов — прочность полотна, жёсткость каркаса, хорошую звукоизоляцию. Такие двери изготавливаются из деревянного массива, а в пустоты помещается сотовый наполнитель. В плане эстетики комбинированные двери не уступают филёнчатым. Недостатки — цена немного кусается, а ещё соты заменить сложнее, чем филёнки.

Качество решает

Выбрав дверь того или иного типа, не забывайте о качестве материала, из которого он сделан. Кажется, нет ничего круче, чем дверь из цельного массива. И с точки зрения эстетики и экологичности это так, но с оговорками. Такое полотно вписывается далеко не в каждый интерьер. А ещё чем больше цельной древесины в изделии, тем оно тяжелее и тем больше подвержено воздействию влаги, деформации и рассыханию.

В большинстве случаев лучше всё же присмотреться к дверям из искусственных материалов. Эксперты советуют МДФ (древесно–волокнистый материал с добавлением смол).

Вровень выпирает

Двери скрытого монтажа устанавливаются на начальных этапах работы — до укладки напольного покрытия и оштукатуривания стен или монтажа гипсокартона. Сейчас это одно из самых популярных направлений, но их установка — дело непростое, потребуются навык или дополнительные средства для найма рабочих. Учтите, что такие двери установить после окончания ремонта невозможно, так как основной профиль двери вмуровывается в гипсокартон или стену.

Дьявол в деталях

При установке межкомнатных дверей важную роль играет качественная фурнитура. Одних только дверных петель на рынке можно встретить аж шесть видов.

Наиболее популярна сейчас петля–бабочка. Достоинство заключается в том, что она не требует врезки. Недостатки: неудобно монтируется, неразборная. При установке сначала монтируется на дверь, затем — на дверной косяк. Этот вид крепления не подходит для тяжёлой цельной древесины.

Неразборная петля — та же конструкция, что и у петли–бабочки, но количество крепёжных элементов и площадь пластин больше. Выдерживает больше веса, но с монтажом придётся повозиться. Требует врезки в коробку и полотно.

Разборная петля — одна из самых удобных. Главный плюс — если заклинит замок, дверь всегда можно снять с петель. Требует врезки.

Ещё один интересный тип петель — угловые. Они схожи по стилю с петлями дверей кухонного гарнитура. Требуют особого подхода к врезке, не съёмные и ввиду сложности конструкции чаще выходят из строя.

Также при покупке дверей стоит обратить внимание на замки и ручки. Тихое и плавное закрывание свидетельствует о надёжности механизма. Громкое, требующее усилий — говорит о том, что конструкция низкого качества. Если ручка или замок вышли из строя, то на замену нужно обязательно брать идентичные, иначе придётся переделывать все отверстия и углубления. Советую не экономить на запорных механизмах. Дешёвые «китайцы» быстро ломаются.

О самом влажном

Дверь в ванную комнату выбрать, пожалуй, сложнее всего. Мало какие двери имеют достаточную влагоустойчивость. Главное, чтобы основной каркас изделия был собран не из цельной древесины, а из композита (нескольких склеенных брусков), так как цельный брус больше подвержен воздействию влаги, чем композитный или сращённый. Дополнительно стоит обработать полотно силиконовым спреем.

Эта лишняя

В ряде случаев хорошим решением будет вообще отказаться от дверей. Например, дверь из коридора в зал или на кухню вполне можно демонтировать. Так и пространства будет больше, и лишняя деталь из интерьера исчезнет. Если хочется как–то оформить оставшийся портал, то можно установить арку — в магазинах много вариантов на любой вкус. Впрочем, порталы смотрятся вполне прилично даже без декора.

Раздвигай и властвуй

Если ваша цель — максимально оптимизировать жизненное пространство, то хорошим вариантом будут раздвижные двери. Обычно под этим типом подразумевают двери–купе, но есть и другие варианты: каскадные, гармошки и радиусные.

Купе, пожалуй, самый подходящий вариант, но установить их можно только на стадии черновой отделки, в других случаях это проблематично, так как коробка монтируется в стену.

Гармошки — тоже неплохой вариант, но больше подойдёт для широких проёмов. Также стоит учитывать, что большое количество конструктивных элементов увеличивает вероятность поломки двери.

Каскадные (две–три панели, заезжающие друг на друга) более надёжны, но также больше подходят для широких проёмов. Смотрятся такие двери очень интересно, но шумо– и теплоизоляция равны нулю.

Радиусные представляют собой полусферу на шарнирах. Самый современный вариант. Очень хороши для дизайнерских проектов, но съедят внушительный кусок пространства. Из–за этой особенности их редко используют в типовых квартирах.

Если вы решили установить раздвижные двери, помните, что у них есть общий существенный недостаток — быстрый износ фурнитуры. Стандартные двери намного долговечнее.