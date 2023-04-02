Окно в другую реальность

Аж глаза разбегаются

За последнее десятилетие VR–технологии сделали огромный скачок вперёд. Они используются не только для игр, но и лежат в основе обучающих тренажёров как для военных пилотов, так и для водителей ПДМ. Но всё это сложные специализированные устройства. VR–гаджеты для дома — это очки и шлемы. Внешне устройства выглядят одинаково, но различаются по функционалу и стоимости. VR–гаджеты представляют собой бокс из пластика, а порой просто из картона, с линзами. В него вставляется телефон, который выполняет роль и компьютера, и монитора, и игровой приставки. VR–шлем — это самостоятельная игровая консоль с собственным монитором, электронной начинкой и массой дополнений в виде джойстиков управления или выносных радаров, определяющих положение тела игрока в пространстве и считывающих его движения. В стоимости очков и шлемов — существенная разница.

VR–очки

Как бы презрительно продвинутые техногики ни относились к этим устройствам, VR–очки остаются весьма популярны. За символическую плату они позволят прикоснуться к виртуальной реальности. Цена бокса варьируется от 600 рублей до двух тысяч.

Что главное в VR–очках? Естественно — крутизна мобильника. Чем дороже смарт, тем достижимее вау–эффект. Главное при покупке очков — убедиться, что модель телефона совместима с боксом. Имеет значение и толщина мобильного устройства, и диагональ экрана. Если он будет больше, то банально не влезет, а если меньше — будет гулять в боксе.

Что могут VR–очки? В первую очередь они предназначены для панорамного просмотра фильмов и роликов в режиме 360 градусов. Немало их можно найти на специализированных сайтах и на YouTube. Существуют даже VR–игры на телефон, но с их покупкой есть проблема, по понятным причинам. В целом же очки — идеальный вариант для ознакомления с VR–технологиями. Есть даже совсем бюджетные очки, сделанные из обычного картона, в интернете можно найти готовые шаблоны для вырезания подобного устройства самостоятельно. Однако учтите, что понадобятся подходящие линзы, купить их можно на любой барахолке.

VR–шлемы

Если говорить о полноценном погружении в VR–технологии, то без шлема сделать это невозможно. Разнообразие данных устройств на рынке огромное, у каждого свои достоинства и недостатки, но в целом их можно разделить на два основных типа: автономный VR–шлем и гаджет с подключением к ПК. Автономные устройства самодостаточны: есть встроенный процессор и накопитель, игры загружаются непосредственно на шлем. У них нет проводов, которые необходимо подсоединять к ПК, однако ввиду ограниченности комплектующих качество картинки хуже и, соответственно, эффект погружения слабее, чем с устройством, работающим от компьютера. Прелесть ПК–шлемов как раз в качестве изображения и скорости работы гаджета. Наличие проводного соединения, особенно во время жаркого боя, не позволяет игроку развернуться в полную силу. Что касается множества других характеристик наподобие балансировки, удобства креплений, качества гарнитуры — на картинку и восприятие они мало влияют, и данные неудобства в большинстве своём можно либо потерпеть, либо «вылечить» заменой родной фурнитуры шлема на более качественную.

Как выбрать среди множества вариантов? Если вы не хотите погружаться в технические дебри и тратить долгие часы на сравнение базовых характеристик, чтение статей с подробными обзорами и сравнениями устройств разного типа, то проще всего купить VR–шлем от одного из флагманов данной индустрии. В каждой ценовой категории есть свой признанный лидер.

Очевидный выбор

Oculus Quest 2 — этот шлем однозначно можно считать одним из самых удачных и потому наиболее популярных во всём мире. Он имеет невысокую (для VR–гаджетов) стоимость в районе 40–45 тысяч рублей. Представляет собой самостоятельную игровую консоль и не требует подключения к ПК. В Oculus изначально встроено несколько игр, и из специального магазина можно загрузить дополнительные игры напрямую на шлем. Также Quest совместим с рядом игр из Steаm. Для выхода в игровую базу можно подключить гаджет к ПК как через провод, так и с помощью wi–fi. Датчики позиционирования, встроенные непосредственно в Oculus, по отзывам игроков, — вполне достойная вещь.

Главный минус приставки заключается в том, что создана она компанией Meta, признанной экстремистской, её продукция запрещена к использованию на территории РФ. Это значит, что без VPN нельзя даже включить консоль, а без определённых навыков этот высокотехнологичный гаджет будет просто кирпичом. В целом: качество картинки в таком шлеме неплохое, но хуже, чем в более дорогих аналогах на 30–40%; угол обзора в Oculus ограничен 90 градусами, а человек даже невооружённым глазом видит в два раза шире; ёмкости аккумулятора хватает примерно на два часа игры. Родные крепления у шлема стоит оценить при индивидуальной примерке, при необходимости — заменить. А вот белый цвет, довольно маркий, даже при бережливом использовании не позволяет сохранить товарный вид гаджета, хотя никак не сказывается на функционале.

Если же вы готовы потратить на VR–устройство 100–150 тысяч рублей и для него имеется хороший игровой компьютер, то можно рассмотреть более продвинутые модели VR—шлемов.

Царь–гаджет

Если во главу угла вы ставите именно картинку, а в кармане имеется достаточное количество свободных средств, можете присмотреться к HTC Vive Pro 2. Эта модель шлемов для ПК обладает революционными характеристиками — высоким разрешением 5К (2488 х 2488 точек на каждый глаз), 120–градусным обзором и частотой обновления 120 Гц. Прибор настолько продвинутый, что найти видео с подобным качеством разрешения для VR проблематично. Так что, купив данное устройство, вы будете уверены, что выжали из качества картинки любой игры или фильма всё по максимуму. Устройство подключается к компьютеру через провод, что позволяет играть неограниченное количество времени.

Впрочем, недостатки у девайса тоже имеются, в первую очередь — цена. Сам шлем стоит около 70–80 тысяч рублей, а полный игровой комплект, без которого шлем превращается просто в VR—очки, обойдётся в 150 тысяч. В довесок вам понадобится и весьма мощный ПК — это ещё примерно 150–200 тысяч. Наличие проводного подключения к компьютеру осложняет игру — далеко не все геймеры чувствуют себя комфортно со шнурами, торчащими из головы. Работает устройство со Steam VR — так что для скачивания игр понадобится умение обращаться с VPN, а блокировку оплаты можно обойти с помощью электронных кошельков.

Восточный колорит

Если у вас нет навыков или желания обходить многочисленные препоны и запреты, а нормально поиграть в VR хочется, то можно присмотреться к китайскому аналогу Quest — Pico 4. По визуальным техническим характеристикам он идентичен Oculus и также является независимой приставкой, что позволяет играть в нём без подключения к компьютеру. При этом в плане дизайна он даже превосходит своего американского близнеца. Pico значительно легче и более сбалансирован за счёт того, что аккумулятор перенесён из передней части головы на затылок. Это делает игру более комфортной. Самое приятное для россиянина то, что в отличие от Quest, не придётся колдовать вокруг устройства при первом запуске и последующем скачивании новых игр. VPN не требуется — надеваем и играем.

Существенным недостатком платформы является весьма ограниченный контент. Большинство разработчиков игнорируют китайца, поэтому геймеру доступно лишь то, что фирма–создатель сгенерировала своими усилиями. Впрочем, создатели Pico планомерно работают над расширением игровой библиотеки.

Зрим в корень

Если вы предпочитаете подходить к любой дорогой покупке максимально основательно и хотите разбираться, за что именно платите, то вот короткая инструкция по выбору VR–шлема.

Есть несколько основных параметров, на которые в первую очередь стоит обратить внимание при покупке. От них зависит, насколько картинка будет качественной, а сама игра — удобной и комфортной. Прежде всего, это разрешение каждого из двух экранов — чем выше, тем лучше. Иногда производители указывают количество пикселей сразу на оба глаза, чтобы цифра казалась больше, поэтому обязательно обращайте внимание на реальные характеристики. Если такого указания нет, разумнее воздержаться от покупки устройства. Не менее важным параметром является частота кадра. Она указывается в герцах и отвечает за скорость смены картинки. При низкой частоте человек будет испытывать дискомфорт и головокружение в VR–шлеме даже после непродолжительного пребывания в виртуальной реальности. Приемлемые параметры: 1440 х 1600 точек на один глаз и частота в 90 герц (в идеале — 120). Менее важная, но тоже весьма значимая характеристика — угол обзора. Надо понимать, что поле зрения человека составляет 180 градусов, и чем дальше шлем от этого параметра, тем больше будет складываться ощущение, что на виртуальный мир вы смотрите через бинокль.