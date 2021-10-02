Операция «Антихлам»

Оно вам надо?

Первый снег уже выпал, и настало время переходить на зимнюю форму одежды. Вот только куда девать одежду и обувь, сезон носки которой подошёл к концу? Да и сама квартира за лето успела обрасти разными мелочами, которые вряд ли пригодятся вам в ближайшие несколько месяцев. Лично я воспринял межсезонье как повод провести дома полноценную инвентаризацию. Заняться этим следовало уже давно — вещи, накопленные за годы матёрого «плюшкинизма», заполонили все укромные уголки.

Конечно, россияне народ запасливый, а северяне запасливы вдвойне. Чтобы избавиться от всего ненужного, вспомните, когда вы пользовались тем или иным предметом последний раз. И сразу отметайте мысль: «А вдруг пригодится!». Если что–то валяется без дела пять лет, значит, пролежит ещё столько же. Особенно это касается кухонной утвари, сувениров и других приобретенных в приступе шопоголизма безделушек. Отговорка: «Это же подарок!» тоже не аргумент — вещь должна приносить пользу или служить частью интерьера, а не пылиться на антресолях. Эй, посуда, ты откуда?

Кухня имеет свойство притягивать прямо–таки тонны бесполезного хлама. Открывайте ящики и вытаскивайте всё подчистую. Ведь самое ненужное обычно постепенно перекочёвывает в дальние углы ящиков и живёт там десятилетиями. В моем случае оказалось, что дома с незапамятных времен хранится несколько комплектов чайных сервизов, причём в магазинной упаковке. Конечно, симпатичные чашечки для кофе — это эстетично, но когда вы последний раз пили из них сами или ставили эти «напёрстки» перед гостями? Нормальная чашка куда практичней. Так что смело несите их на свалку или, если совсем жалко, выставьте за пару сотен рублей на сайте объявлений.

Мною в утиль была списана вполне рабочая фритюрница, в которой я делал фондю лет шесть назад, несколько супниц, тарелок, чашек и корзинок. Нашёлся и комплект сковородок, у которых стёрлось тефлоновое покрытие. Не тряситесь над этим старьём, лучше купить новые сковородки. Готовить пищу на таких «раритетах» просто опасно для здоровья. В результате у меня освободилось несколько ящиков, и опустели все внешние полки кухонного гарнитура.

Глубокоуважаемый шкаф

Засилие одежды — вот где предстоит эпическая битва с собственным «Я», тем более жаркая, если речь идёт о представительницах слабого пола. Ведь у женщин существуют две основные проблемы: нечего надеть и некуда положить. И сколько бы ни выделялось места под гардероб, эти две проблемы никуда не исчезают. И, как бы я не хотел пройтись буйным набегом по этим необъятным закромам, смог уговорить супругу избавиться лишь от пары вещей. Эту битву я проиграл, зато чётко в процессе осознал, что и мужчины тоже склонны к накопительству. Даже дырявая, вымазанная машинным маслом и заляпанная краской футболка или штаны имеют ценность. А вдруг в тундру? Или в гараж? Или дома ремонт? Роба же нужна!

Не поленитесь оценить количество тряпья и его функциональность. Для этого соберите всю одежду в доме и рассортируйте её. Только так вы увидите общую картину. Задача непростая и отнимает уйму времени, но именно такой подход поможет понять, как много у вас лишних вещей. Перебирая ящики и шкафы по отдельности, вы просто не вникните в масштаб трагедии. Так что раскладывайте свой скарб в зале и готовьтесь удивляться.

Сам я недюжинным усилием воли сократил число тяжёлой зимней одежды до двух рабочих комплектов и двух пуховиков на выход. На выброс ушло три аляски и две поношенные тёплые куртки. И, о чудо! Только это действие освободило половину шкафа, куда теперь без проблем можно убрать всю летнюю и осеннюю одежду.

Разбор футболок, кофт, рубашек и свитеров подарил мне ещё два пустых ящика и два мешка старого тряпья. То же произошло и с обувью, которой у меня оказалось даже больше, чем у жены.

Сердце тьмы

Вот мы и добрались до самого сердца нашего вещевого царства — балкона, если такового нет — кладовки или антресолей с инструментами и стройматериалами. Конечно, инструменты, гвозди, винты, гайки, болты — дело святое, а крестовых отверток, кабелей и проводов мало не бывает. Но так ли вам нужны пять молотков и три пары пассатижей? А коробка с коробками? Предлагаю всё же пустить в расход лишние инструменты и запчасти от всевозможной мелочовки — проще купить в магазине, чем собрать один рабочий механизм из трёх старых.

Если выбросить инструмент рука не поднимается, то как минимум вынесите на помойку старые доски, обрезки кабель–канала, плинтуса, облицовочных плит и другие напоминания о прошедшем ремонте. Хранить это добро про запас нет никакого смысла. Так я вычистил балкон и повесил там самодельные полки, что позволило мне систематизировать и распределить прятавшиеся от меня до сей поры инструменты. А освободившееся пространство заняло походное снаряжение: своё место обрели байдарка, спасжилеты, надувная рыбацкая лодка, шесть туристических рюкзаков разного калибра и назначения, зимние комплекты одежды, обуви, болотники, палатки, спальники и так далее. В итоге с глаз долой было убрано то, обо что я постоянно спотыкался то в коридоре, то в зале. Всё под рукой, и минусовые температуры вещам нипочём.

Краска, лак, морилка и другие химикаты перебрались под ванну, где тоже оказалось немало места, подходящего для длительного хранения необходимых в ремонте расходников. Кстати, рекомендую обязательно оставить в ближнем доступе ремнабор — сумку с набором самых ходовых инструментов: молоток, пассатижи, несколько отвёрток, рулетка, уровень, ножовка.

На заметку

Круговорот вещей в природе

После того как вы избавились от всего лишнего, настало время грамотно распределить оставшееся.

Начнём с одежды. Верхней повседневной вместе с обувью — место в прихожей. Тундровую одежду, как самую неприхотливую и габаритную, можно смело отправить на балкон или антресоли. Лучше раз в две недели тратить время на её извлечение, чем ежедневно натыкаться на неё. Всю обувь прошедшего сезона набиваем газетами, чтобы она не потеряла форму, не плесневела, и помещаем в нижнюю часть одёжного шкафа. Его полки делим на два сегмента. На уровне глаз и груди — предметы повседневной носки, всё что ниже — редко используемое. Это поможет быстро отыскать нужный комплект, собираясь на работу. Если позволяет пространство, разделите верхнюю одежду, штаны, нижнее бельё и носки.

По мере истощения запасов перекладывайте недостающие элементы гардероба выше. Когда ящик для длительного хранения начнёт истощаться, а корзина для стирки заполнится, значит, наступило время освежить вещи. Всё что было постирано, отправляется в ящик длительного хранения, а лежавшие там вещи переезжают в «оперативный блок». Это позволит вам постоянно ходить в свежем и регулярно разнообразить внешний вид, не занашивая до дыр одни и те же вещи, пока остальные доедает на полке моль.

Детский склад

Дети — эти прекрасные милые существа — превращают вашу уютную квартиру в минное поле из деталей конструктора «Лего», игрушечных машинок и оловянных солдатиков. Причем игрушки упорно не желают жить в специально отведённой под это детской, перекочёвывая вместе со своим юным хозяином в среду его постоянного обитания — зал. Где хранить всю эту армию плюшевых мишек, солдатиков, арсенал пластмассового оружия и внушительный автопарк? Оптимальный вариант — специальные боксы. Они, кстати, идеально подойдут и для хранения инструментов, одежды и прочих вещей. Держать всё это в них куда удобней, чем на шкафах и полках, а в малогабаритной квартире боксы вообще могут стать спасением, позволяя компактно уложить огромный объём самого разнообразного хлама, при этом сохранив оперативность хранения и разгрузив жизненное пространство.

Побоксируем

Выбору подходящих боксов я посвятил несколько дней и могу поделиться с вами своими соображениями. Первое, от чего стоит отказаться — это тканевые боксы. Конечно, они значительно дешевле пластиковых, да и выглядят привлекательно, но вы не сможете составить из них пирамиду или колонну ввиду отсутствия жёсткого корпуса. А значит — они пригодны только для размещения на полках. Также не советую покупать складные боксы. Они позиционируются производителем как универсальные и компактные, но, увы, крепёж у них слишком хлипкий, а цена выше чем у стандартных. Советую остановиться на пластиковых габаритных боксах. При заказе через интернет обратите внимание не только на стоимость, но и на указанные размеры. Дело в том, что на многих рекламных снимках боксы выглядят значительно крупнее, чем в реальности.

Предельно прозрачно

Определившись с тарой, решаем, какого она должна быть цвета. Лучший выбор — прозрачные ящики. Почему? Представьте колонну из семи таких боксов. Как узнать в каком из них лежит нужный свитер или выходной комплект для ребёнка? Где лежат солдатики, а где лего? Если бокс не прозрачный, придётся раскурочивать всю конструкцию, а так вы можете определить нужный контейнер визуально.

Всех их вместе соберём

Ещё один важный элемент в оптимизации размещения детских игрушек — мешок–бассейн. Это как раз то исключение, когда можно отказаться от жёсткого корпуса в угоду общей практичности. Прелесть в том, что сам мешок соединён с широким настилом, имеющим бортики. В результате вы можете спокойно разложить его в зале, а когда ребёнок наиграется, ссыпать все игрушки обратно. Так наведение порядка займёт у вас в разы меньше времени.