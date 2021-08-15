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Осенний марафон

Осенний марафон

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Осенний марафон

Пенсионный фонд России со 2 августа начал перечислять первые выплаты семьям с детьми школьного возраста. Эти средства предназначены для подготовки детей к новому учебному году. Поговорим сегодня о том, как правильно распорядиться пособием. В этом нам помогут советы Роспотребнадзора.

Ребёнку должно быть удобно в школьной формеШкольникам требуется пять приёмов пищи в суткиОт выбора ранца зависит осанка вашего ребёнка

Чтоб костюмчик сидел

При покупке школьной формы для ребёнка важно помнить, что в этой одежде он будет проводить пять–шесть, а то и больше часов. Поэтому в первую очередь она должна обеспечить сохранение детского здоровья.

Необходимо обратить внимание на ткань, чтобы она способствовала формированию комфортного для ребёнка микроклимата, так называемого пододёжного пространства — это температура тела, влажность, паро– и воздухопроницаемость.

Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе кожи, такие, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные, например грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями.

  • При покупке школьной формы следует обратить внимание на следующие важные моменты:
  • Внимательно изучите маркировку одежды — ярлычок с данными производителя и составом ткани.
  • Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка — лучше отказаться от такой одежды, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.
  • Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят для школьного костюма хлопок и лён — на осенний и весенний периоды, шерсть и кашемир — для зимы. Максимальный процент синтетических волокон в школьной форме — не более 55%. Форма может быть дешевле, если их содержание больше, но на этом все её достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребёнок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний.
    • Кроме этого, синтетика способна спровоцировать аллергическую реакцию, ведь такая ткань притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребёнка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также благодаря синтетике накапливается статическое электричество, которое может вызвать раздражение и быструю утомляемость у ребёнка. Поэтому для повседневного ношения синтетическая форма не подходит. Однако полностью отказываться от синтетики в составе ткани тоже не стоит, потому что благодаря ей, одежда держит форму, увеличивается срок её службы и упрощается уход за ней.
  • Наличие неприятного запаха от изделия может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.
  • Гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребёнка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.
    • При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребёнку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда не должна излишне стеснять движения, быть слишком узкой. Из–за тесной юбки или брюк могут возникнуть боли в животе, а из–за тесных рубашек и сарафанов — нарушиться дыхание.

    Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где предстоит учиться вашему отпрыску. В любом случае, не стоит выбирать слишком яркие цвета — форма должна быть сдержанной. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, тёмно–синим тонам.

    Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две–три однотонные рубашки, а на холодное время года — водолазки, для девочек — запасная юбка или платье, можно сарафан и несколько однотонных блузок.

    Кроме этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус ребёнка, ведь форма должна быть не только красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику.

    Посильная ноша

    Не менее важным при подготовке к школе является правильный выбор ранца или портфеля — от этого зависит формирование осанки у ребёнка.

    Здесь тоже есть определённые требования. Маркировка этих изделий должна содержать информацию о возрасте пользователя. Что касается веса рюкзака или портфеля, то без учебников он допускается не более 700 граммов — для учеников начальных классов и не более килограмма — для учащихся средних и старших классов.

    Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1– 2–х классов — не более 1,5 кг; 3–4–х — не более 2 кг; 5–6–х — не более 2,5 кг; 7–8–х — не более 3,5 кг; 9–11–х классов — не более 4,0 кг.

    В качестве теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребёнка. Оптимальное соотношение составляет 1:10.

    Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине ребёнка и равномерное распределение веса.

    Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготавливаться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть лёгким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, простым в чистке и уходе.


    Большую роль в жизни школьника играет режим дня. У ребёнка, соблюдающего его, вырабатываются условные рефлексы, и каждая предыдущая деятельность становится сигналом к последующей. Это помогает ему легко переключаться из одного состояния в другое.

    Основное влияние на состояние здоровья школьника оказывают режим питания, количество и качество сна, двигательная активность, наличие или отсутствие правильно организованного рабочего места.

    Строго по часам

    Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приёмов пищи в сутки, в зависимости от нагрузки, через 4–5 часов.

    Вот примерный график:

    завтрак дома — 7.30–8.00;

    горячий завтрак в школе — 11.00–11.30;

    обед в школе — 12.30–13.00 или дома — 14.00–14.30;

    полдник — 16.30–17.00;

    ужин 19.00 — 19.30.

    Спокойной ночи!

    Школьникам показано увеличивать продолжительность сна (примерно на час) на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряжённой умственной деятельности. Для преодоления проблем с засыпанием следует ложиться спать и вставать в одно и то же время. Необходимо ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов). И обязательно проветривайте комнату перед сном.

    Примерные нормы ночного сна: для школьников 1–4–х классов — 10–10,5 часа, 5–7–х — 10,5 часа, 6–9–х — 9–9,5 часа, 10–11–х — 8–9 часов.

    Побольше двигаться

    Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности в общей сложности должна составлять как минимум 3–3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников. Грамотно организованный день школьника положительно влияет на настроение, самочувствие и успеваемость ребёнка.

    Огромное значение имеют подвижные игры: благодаря им дети получают знания и представления об окружающем мире. Такие игры влияют на развитие мышления, смекалки, сноровки, ловкости, волевых качеств, укрепляют физическое здоровье, обучают жизненным ситуациям, помогают адаптироваться в коллективе сверстников.

    За рабочим столом

    Правильная организация рабочего места школьника, где он выполняет домашние задания, ощутимо влияет на его успеваемость и здоровье.

    Стол, за которым занимается ребёнок, должен стоять так, чтобы дневной свет падал слева (если ребёнок — левша, то наоборот), это касается и искусственного освещения. Свет от настольной лампы не должен бить в глаза, избежать этого позволяет специальный защитный козырёк или абажур.

    Оптимальное соотношение высоты стола и стула таково: сидя прямо, опершись локтем о стол и подняв предплечье вертикально (как поднимают руку для ответа на уроке), ребёнок должен доставать кончиками пальцев до наружного угла глаза. Для этого бывает достаточно отрегулировать высоту стула. Ноги ребёнка должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставе. Стул должен иметь невысокую спинку.

    Кроме того, правильно подобранная мебель предупредит нарушения осанки. Контроль соответствия мебели росту ребёнка следует проводить не реже двух раз в год.

    Сейчас неотъемлемой частью учебного процесса является использование компьютера во время занятий.

    Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора на экране монитора во время урока, не должна превышать: для учеников 1–2–х классов — 20 мин; 3–4–х классов — 25 мин; 5–9–х классов — 30 мин; 10–11–х классов — 35 мин.

    Оптимальное количество занятий с использованием компьютеров в течение учебного дня составляет: для учащихся 1–4–х классов — один урок; 5–8–х классов — два урока, 9–11–х классов — три урока.

    При работе на компьютере ребёнок должен делать комплекс профилактических упражнений, чтобы не переутомляться.

    Текст Мария Васильева
    15 августа в 12:05 370
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