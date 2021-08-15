Осенний марафон
Осенний марафон
Пенсионный фонд России со 2 августа начал перечислять первые выплаты семьям с детьми школьного возраста. Эти средства предназначены для подготовки детей к новому учебному году. Поговорим сегодня о том, как правильно распорядиться пособием. В этом нам помогут советы Роспотребнадзора.
Чтоб костюмчик сидел
При покупке школьной формы для ребёнка важно помнить, что в этой одежде он будет проводить пять–шесть, а то и больше часов. Поэтому в первую очередь она должна обеспечить сохранение детского здоровья.
Необходимо обратить внимание на ткань, чтобы она способствовала формированию комфортного для ребёнка микроклимата, так называемого пододёжного пространства — это температура тела, влажность, паро– и воздухопроницаемость.
Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе кожи, такие, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные, например грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями.
Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где предстоит учиться вашему отпрыску. В любом случае, не стоит выбирать слишком яркие цвета — форма должна быть сдержанной. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, тёмно–синим тонам.
Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две–три однотонные рубашки, а на холодное время года — водолазки, для девочек — запасная юбка или платье, можно сарафан и несколько однотонных блузок.
Кроме этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус ребёнка, ведь форма должна быть не только красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику.
Посильная ноша
Не менее важным при подготовке к школе является правильный выбор ранца или портфеля — от этого зависит формирование осанки у ребёнка.
Здесь тоже есть определённые требования. Маркировка этих изделий должна содержать информацию о возрасте пользователя. Что касается веса рюкзака или портфеля, то без учебников он допускается не более 700 граммов — для учеников начальных классов и не более килограмма — для учащихся средних и старших классов.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1– 2–х классов — не более 1,5 кг; 3–4–х — не более 2 кг; 5–6–х — не более 2,5 кг; 7–8–х — не более 3,5 кг; 9–11–х классов — не более 4,0 кг.
В качестве теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребёнка. Оптимальное соотношение составляет 1:10.
Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине ребёнка и равномерное распределение веса.
Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготавливаться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть лёгким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, простым в чистке и уходе.
Большую роль в жизни школьника играет режим дня. У ребёнка, соблюдающего его, вырабатываются условные рефлексы, и каждая предыдущая деятельность становится сигналом к последующей. Это помогает ему легко переключаться из одного состояния в другое.
Основное влияние на состояние здоровья школьника оказывают режим питания, количество и качество сна, двигательная активность, наличие или отсутствие правильно организованного рабочего места.
Строго по часам
Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приёмов пищи в сутки, в зависимости от нагрузки, через 4–5 часов.
Вот примерный график:
завтрак дома — 7.30–8.00;
горячий завтрак в школе — 11.00–11.30;
обед в школе — 12.30–13.00 или дома — 14.00–14.30;
полдник — 16.30–17.00;
ужин 19.00 — 19.30.
Спокойной ночи!
Школьникам показано увеличивать продолжительность сна (примерно на час) на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряжённой умственной деятельности. Для преодоления проблем с засыпанием следует ложиться спать и вставать в одно и то же время. Необходимо ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов). И обязательно проветривайте комнату перед сном.
Примерные нормы ночного сна: для школьников 1–4–х классов — 10–10,5 часа, 5–7–х — 10,5 часа, 6–9–х — 9–9,5 часа, 10–11–х — 8–9 часов.
Побольше двигаться
Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности в общей сложности должна составлять как минимум 3–3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников. Грамотно организованный день школьника положительно влияет на настроение, самочувствие и успеваемость ребёнка.
Огромное значение имеют подвижные игры: благодаря им дети получают знания и представления об окружающем мире. Такие игры влияют на развитие мышления, смекалки, сноровки, ловкости, волевых качеств, укрепляют физическое здоровье, обучают жизненным ситуациям, помогают адаптироваться в коллективе сверстников.
За рабочим столом
Правильная организация рабочего места школьника, где он выполняет домашние задания, ощутимо влияет на его успеваемость и здоровье.
Стол, за которым занимается ребёнок, должен стоять так, чтобы дневной свет падал слева (если ребёнок — левша, то наоборот), это касается и искусственного освещения. Свет от настольной лампы не должен бить в глаза, избежать этого позволяет специальный защитный козырёк или абажур.
Оптимальное соотношение высоты стола и стула таково: сидя прямо, опершись локтем о стол и подняв предплечье вертикально (как поднимают руку для ответа на уроке), ребёнок должен доставать кончиками пальцев до наружного угла глаза. Для этого бывает достаточно отрегулировать высоту стула. Ноги ребёнка должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставе. Стул должен иметь невысокую спинку.
Кроме того, правильно подобранная мебель предупредит нарушения осанки. Контроль соответствия мебели росту ребёнка следует проводить не реже двух раз в год.
Сейчас неотъемлемой частью учебного процесса является использование компьютера во время занятий.
Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора на экране монитора во время урока, не должна превышать: для учеников 1–2–х классов — 20 мин; 3–4–х классов — 25 мин; 5–9–х классов — 30 мин; 10–11–х классов — 35 мин.
Оптимальное количество занятий с использованием компьютеров в течение учебного дня составляет: для учащихся 1–4–х классов — один урок; 5–8–х классов — два урока, 9–11–х классов — три урока.
При работе на компьютере ребёнок должен делать комплекс профилактических упражнений, чтобы не переутомляться.