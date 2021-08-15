Осенний марафон

Чтоб костюмчик сидел

При покупке школьной формы для ребёнка важно помнить, что в этой одежде он будет проводить пять–шесть, а то и больше часов. Поэтому в первую очередь она должна обеспечить сохранение детского здоровья.

Необходимо обратить внимание на ткань, чтобы она способствовала формированию комфортного для ребёнка микроклимата, так называемого пододёжного пространства — это температура тела, влажность, паро– и воздухопроницаемость.

Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе кожи, такие, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные, например грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями.

При покупке школьной формы следует обратить внимание на следующие важные моменты:

Внимательно изучите маркировку одежды — ярлычок с данными производителя и составом ткани.

Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка — лучше отказаться от такой одежды, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.

Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят для школьного костюма хлопок и лён — на осенний и весенний периоды, шерсть и кашемир — для зимы. Максимальный процент синтетических волокон в школьной форме — не более 55%. Форма может быть дешевле, если их содержание больше, но на этом все её достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребёнок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний.

Наличие неприятного запаха от изделия может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

Гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребёнка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

Кроме этого, синтетика способна спровоцировать аллергическую реакцию, ведь такая ткань притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребёнка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также благодаря синтетике накапливается статическое электричество, которое может вызвать раздражение и быструю утомляемость у ребёнка. Поэтому для повседневного ношения синтетическая форма не подходит. Однако полностью отказываться от синтетики в составе ткани тоже не стоит, потому что благодаря ей, одежда держит форму, увеличивается срок её службы и упрощается уход за ней.При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребёнку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда не должна излишне стеснять движения, быть слишком узкой. Из–за тесной юбки или брюк могут возникнуть боли в животе, а из–за тесных рубашек и сарафанов — нарушиться дыхание.

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где предстоит учиться вашему отпрыску. В любом случае, не стоит выбирать слишком яркие цвета — форма должна быть сдержанной. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, тёмно–синим тонам.

Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две–три однотонные рубашки, а на холодное время года — водолазки, для девочек — запасная юбка или платье, можно сарафан и несколько однотонных блузок.

Кроме этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус ребёнка, ведь форма должна быть не только красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику.

Посильная ноша

Не менее важным при подготовке к школе является правильный выбор ранца или портфеля — от этого зависит формирование осанки у ребёнка.

Здесь тоже есть определённые требования. Маркировка этих изделий должна содержать информацию о возрасте пользователя. Что касается веса рюкзака или портфеля, то без учебников он допускается не более 700 граммов — для учеников начальных классов и не более килограмма — для учащихся средних и старших классов.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1– 2–х классов — не более 1,5 кг; 3–4–х — не более 2 кг; 5–6–х — не более 2,5 кг; 7–8–х — не более 3,5 кг; 9–11–х классов — не более 4,0 кг.

В качестве теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребёнка. Оптимальное соотношение составляет 1:10.

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине ребёнка и равномерное распределение веса.

Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготавливаться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть лёгким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, простым в чистке и уходе.





