Особенности северной грядки

Не так уж просто

Вот уже несколько месяцев я экспериментирую с выращиванием микрозелени и других неприхотливых съедобных культур при помощи гидропоники в условиях норильской квартиры. Этот способ выращивания привлек меня кажущейся простотой. Казалось бы, налил в установку воды, насыпал в поддон семян и подливай раз в неделю водички. А зелень будет прорастать и радовать глаз. Но всё оказалось далеко не так просто, что, впрочем, не испортило удовольствие от процесса, а даже подзадорило меня. Ведь каждый новый вызов заставлял искать креативное решение, а это очень интересно. Но обо всём по порядку.

Три чашки Петри

Вообще существует несколько видов гидропонных установок, начиная с так называемых глубоководных и заканчивая устройствами с периодическим затоплением. Для начала экспериментов в этой области я выбрал два глубоководных комплекса, состоящих из специальных баков для воды, поддона для растений и простенького компрессора для подачи кислорода в воду. Они самые бюджетные. Кроме того, в качестве тестового образца я приобрёл простенький поддонник исключительно для выращивания микрозелени, чтобы понимать, есть ли польза от гидропоники при возделывании именно этой культуры. С этого и начались мои эксперименты.

Съедобная мелочь

Для тех, кто не знает: микрозелень — это небольшие побеги разных видов съедобных растений. Ими обычно украшают блюда в дорогих ресторанах. Преимущество выращивания таких культур заключается в том, что они вообще не требуют ухода и удобрений, а урожай можно собирать уже через 7–10 дней. А ещё такая зелень вкусная и полезная. В особенности рекомендую дайкон и редис, дающие дружные всходы, большой объём вегетативной массы и обладающие ярким вкусом. Они способны превратить даже самое пресное блюдо в изысканный деликатес.

При выращивании микрозелени я использовал два способа: специальный лоток и гидропонную установку. Разница была заметна уже через пару дней. В гидропонном комплексе большая часть семян раскрылась уже на утро следующего дня, и показались первые ростки. В обычном лотке это произошло только на третий день. На пятый день гидропонная зелень цвела буйным цветом, а уже через неделю после посадки я срезал первый урожай. В лотке зелень созрела на десятый день. При этом ростки из гидропонной установки имели более насыщенный вкус. Вывод: обычный компрессор, насыщающий воду кислородом, — очень полезная вещь для выращивания растений. Однако и у метода выращивания в лотках тоже есть ощутимый плюс — можно обойтись без трат. Для выращивания подойдут лотки, в которые в магазинах упаковывают продукты. В одной части ёмкости нужно сделать несколько отверстий и поместить её в другую, на дно которой положить какой–нибудь небольшой предмет, чтобы остался зазор для воды. А вот что действительно стоит купить, так это джутовые коврики или подобный субстрат, предназначенный для микрозелени. Несмотря на то, что специализированные лотки и гидропонные установки имеют конструктивные особенности, способствующие росту семян без субстрата, однако с наличием имитатора почвы результат будет ощутимо лучше, так как корневая система лучше цепляется за такое покрытие. Урожай выглядит симпатичнее, и срезать его удобней.

Стоит запомнить пару важных моментов. Во–первых, микрозелень желательно срезать непосредственно перед употреблением в пищу, так как вянет она быстро. Во–вторых, джутовые коврики, как и любой другой органический субстрат, перед посадкой желательно тщательно промыть в проточной воде, затем окунуть в бледно–розовый раствор марганцовки и снова промыть. Если этого не сделать, через пару дней от субстрата может появиться достаточно сильный неприятный запах.

Счастье луковое

Для выращивания зелёного лука я решил использовать специальную гидропонную установку российского производства. Устройство состоит из бака, крышки со специальными лунками для посадки луковиц и довольно мощного компрессора. Такое через интернет можно купить за 1300 рублей, в норильских магазинах — за 1800 рублей. Согласитесь, весьма скромная цена, особенно в сравнении с розничной стоимостью зелени – 655 рублей за кг. Установка окупится уже при первом–втором урожае.

При использовании установки пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Оказалось, что компрессор гудит громче советского холодильника «Бирюса», а сам агрегат после включения начинает довольно бодро прыгать по столу. Пришлось зафиксировать шланг подачи кислорода в бак таким образом, чтобы его длинна ограничивалась габаритами стола, и компрессор не мог с него упасть. Сам прибор я установил на коврик для мыши, шума стало меньше, но не на много. Вторая проблема — обеспечение соответствующего освещения. В Заполярье, особенно зимой, лампа дневного света — обязательная вещь для гровинга. Мне такая обошлась в 800 рублей.

В целом же результат эксперимента превзошёл все мои ожидания. При использовании гидропонной установки вы сможете собирать 2–3 урожая с одной посадки. А одна луковица будет радовать зелёными побегами, пока не отдаст все питательные вещества. После того как первые стебли достигли максимального роста (30–40 сантиметров), я ещё около трёх месяцев почти ежедневно проводил срезку свежей зелени к столу.

Тонкости выращивания лука на перо

На что стоит обратить внимание при выращивании лука? Растение, конечно, неприхотливое и в принципе можно просто поместить луковицу в установку и ждать урожая. Но если приложить немного усилий на подготовительной стадии перед посадкой, то в дальнейшем это поможет избежать массы проблем и позволит значительно улучшить результат. Первое, на что стоит обратить внимание, — качество посадочного материала, так как корни растения должны быть погружены в питательный раствор примерно на одну глубину, иначе часть из них может сгнить, пока другие не будут получать достаточно влаги. Ещё луковицы стоит очистить от сухой шелухи, это особенно важно в зимний период. Дело в том, что уровень влажности во многих норильских квартирах в отопительный сезон едва достигает 25%, для растений этого недостаточно, а старая шелуха препятствует доступу кислорода к луковице и замедляет рост. Периодическое орошение при таких условиях также не помешает.

Барботирование

После выбора посадочного материала и очистки от сухой шелухи луковицы желательно подвергнуть барботированию. Под этим замысловатым названием кроется простенький приём — луковицы засыпаются в бак гидропонной установки, заливаются водой и оставляются в таком состоянии на 12–14 часов. Это «будит» луковицы и значительно ускоряет все дальнейшие процессы. Некоторые специалисты по гидропонике советуют добавить в воду немного марганцовки, чтобы уменьшить вероятность загнивания корней. Можно сделать это не сразу, а за несколько часов до окончания барботирования. В целом этот нехитрый приём сокращает время созревания первого урожая на одну–две недели.

Подрезка верхушки

Также поможет сократить срок созревания первых побегов зелёного лука подрезка верхушки луковицы. Если сама репка небольших размеров, где–то четыре сантиметра, то достаточно будет обрезать самый кончик. Если луковица крупнее (шесть сантиметров), то лучше удалить верхнюю половину луковицы, это увеличит доступ кислорода к развивающимся внутри росткам и упростит процесс их проклёвывания. При этом проведённые исследования и эксперименты показали, что на количество перьев такой приём негативного влияния не оказывает. Воздержаться от срезки стоит лишь в том случае, если зелёные стебли на посадочном материале уже появились.

Запах проблемы

Будьте готовы к тому, что после барботирования и посадки в комнате появится своеобразный запах — так пахнет старенькое авто, в котором возят овощи с дачи. Не пугайтесь, буквально через два–три часа, как только луковицы просохнут, неприятный запах исчезнет. Если позже вы снова ощутите этот аромат, значит, у одной из репок (или у всех), скорее всего, начали подгнивать корни. Найдите источник неприятного запаха и аккуратно извлеките из установки. Если плод начал чернеть, а корни стали склизкими — растение заболело, но не спешите списывать его в утиль. Для этого тщательно промойте корни, а затем замочите на 10–15 минут в бледно–розовый раствор марганцовки для дезинфекции, после верните на место и понаблюдайте какое–то время. Если запах исчез, значит, лечение помогло.

Подкормка

Многие задаются вопросом: стоит ли использовать удобрения для выгонки лука на перо. Можно обойтись и без них, ведь большую часть необходимых для развития побегов питательных веществ растение получает из самой луковицы. Но практика показала, что подкармливать растения всё же желательно, если хотите получить действительно хороший урожай. Небольшой комплект готовых удобрений обошёлся мне в 500 рублей. При расходе в несколько капель на бак их хватит на несколько лет. При регулярном приготовлении питательной смеси перо лука получается внушительных размеров, растёт значительно быстрее, а главное, становится сочнее и острее. Если выращивать без удобрений, то первый урожай будет более–менее хорошим, а вот все последующие вряд ли порадуют. Стебли будут расти тонкими и скрученными из–за нехватки необходимых минеральных веществ.