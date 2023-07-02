Пельмешки без спешки

Цвет не обманет

Пельмени занимают в рационе русского человека особое место — быстро, вкусно, сытно. Одна беда — не многие готовы возиться с приготовлением фарша, теста да ещё и сидеть лепить. Куда проще купить полуфабрикат в магазине, а дома просто отварить. Вот только, не умеючи выбирать качественный продукт, можно в лучшем случае заработать изжогу, в худшем — лишиться ужина, выкинув его в мусорное ведро.

Для начала запомним: каким бы качественным ни был полуфабрикат, если он неправильно или слишком долго хранился, то, скорее всего, испортился. Чтобы не купить негодные пельмени, возьмите пачку в руки. Если чувствуете слипшиеся комки, значит, в какой–то момент пельмени хранились вне морозильной камеры и успели подтаять. И лучше их не покупать. Далее обращаем внимание на срок годности. В идеале качественные пельмени должны храниться всего месяц, но в Норильске по вполне понятным причинам такие встречаются редко. Так что в нашем случае допустим срок хранения до трёх месяцев — это вполне адекватные сроки годности натурального полуфабриката. Если же, по заявлению производителя, полуфабрикат может храниться полгода и больше, значит, туда добавили немало консервантов, а попутно и много чего ещё — ведь где одно, там и другое.

Если упаковка прозрачная и пельмени можно изучить визуально, то обратите внимание на их цвет. Нормальные пельмени белые. Если они посерели, значит, размораживались, в случае если оттенок яично–жёлтый, в тесто вбухали краситель — подкрашивают для того, чтобы скрыть дефекты теста. Кстати, замороженный фарш серого цвета, и если через сверхтонкое тесто просвечивает розовое мясо, здесь что–то не то.

Расскажут буквы

Обнаружив приличную по срокам и внешнему виду пачку, смотрим, какая этим пельменям присвоена категория. Правда, не всегда эту отметку можно обнаружить. Например, указание о низкой категории товара производитель старается спрятать.

Всего существует пять категорий качества пельменей, обозначаются они буквами от А до Д. Самый качественный полуфабрикат — с маркировкой «А», в фарше свыше 80% мяса. В Норильске такие пельмешки встречаются крайне редко, так что, скорее всего, придётся довольствоваться группой «Б». В таком полуфабрикате мяса должно быть от 60 до 80%. Далее по ниспадающей «В» — от 40 до 60%, ну а метка «Г» о качестве продукта говорит сама за себя: в таких пельменях мяса практически нет — 20—40%. Что касается «Д», не факт, что их будет есть даже умирающая с голоду дворняга.

Какая ещё маркировка может помочь быстро выбрать пачку? Указатель ГОСТ. Если он есть, значит, категория полуфабриката должна быть не ниже «Б». Маркировка «ТУ», что значит «техусловия», даёт производителю пространство для манёвров, позволяя удешевить продукт путём добавок и замен.

Хитрые маркетологи частенько вводят потребителя в заблуждение, нанося на лицевую сторону упаковки надписи «Советский ГОСТ» или «Пельмени категории «А» из отборной говядины». Переверните пачку, посмотрите, что указано в составе.

Много мяса, мало теста

Состав пельменей делится на две части — теста и фарша.

Тот, кто хоть раз сам замешивал тесто, прекрасно понимает, из чего оно должно состоять и что там лишнее. Чем меньше дополнительных ингредиентов, тем лучше. Идеальные комплектующие теста таковы: мука, вода, яйца, соль, иногда добавляют и растительное масло — его наличие или отсутствие скорее относится к особенностям производства и на качество конечного продукта не влияет. Если же в тесте присутствуют красители, стабилизаторы и консерваторы, вам такие пельмени не нужны.

Также обратите внимание, что в составе должны быть именно яйца, а не яичный порошок и обязательно вода. Если этот компонент не указали, значит, в тесто или фарш добавили вещества, поглощающие воду, — на вкусе это особо не отразится, но повлияет на внешний вид сваренных пельмешек. Такое тесто ломкое и в процессе приготовления часто трескается, рвётся, пельмень разваливается. В итоге получите тарелку склизкого варёного теста и плавающие в бульоне мясные шарики.

И если на огрехи в приготовлении теста ещё можно закрыть глаза, то вот махинации с фаршем прощать производителям ну никак нельзя. Рецепт хороших пельменей прост — больше мяса. Лучший состав фарша для магазинных пельменей: мясо, лук и специи. Хорошо, если производитель расписал, что в эти специи входят перец, соль, петрушка, укроп. А то в качестве специй в пельмени можно засыпать усилители вкуса.

Что касается мяса, то в подавляющем большинстве заводских полуфабрикатов их будет два–три вида — и это нормально. Даже дома хозяйки для изготовления пельменей смешивают свинину с говядиной.

Можете смело скормить пельмени домашним питомцам, если в составе обнаружили надпись «мясо механической обвалки». За этим словосочетанием скрывается технология безотходного производства — это когда туши животных перемалывают в фарш вместе со шкурой, костями, копытами и внутренностями. С высокой долей вероятности такого переработанного в фарш супнабора в пельменях будет куда больше, чем обычного мяса. А маскируется подобная начинка усилителями вкуса. Любопытно, что некоторые производители указывают на упаковке соотношение мяса и теста. Это позволяет выбрать пельмешки если не с большим, то хотя бы с равным количеством фарша и теста.

Если говорить о схожих полуфабрикатах: хинкали, мантах и даже варениках, то по большому счёту принцип их выбора тот же: в продуктах с мясной начинкой обращаем внимание на состав фарша, а в случае с варениками в первую очередь смотрим на качество теста. Исключение — вареники с творогом. Творог должен быть натуральным.

Всего вышеизложенного достаточно для того, чтобы выбрать безвредный, а если повезёт, то вкусный и полезный продукт. Приятного аппетита!