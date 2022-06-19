Посторонним вход воспрещён

Норильск известен своими продолжительными отпусками далеко за его пределами. Поэтому нередко заполярные полицейские сталкиваются не только с воришками местного разлива, но и с залётными. Последние — куда серьёзнее. Дело в том, что норильские медвежатники уже давно все на учёте у правоохранительных органов и редко выходят на дело. Поэтому большинство квартирных краж местными совершаются топорным образом, и зачастую найти преступников не составляет труда. Ворюги–варяги, как правило, хорошо справляются даже с самыми сложными замками и специализируются на «ювелирке» — в общем, предпочитают брать то, что мало весит, не занимает много места и дорого стоит.

Язык мой — враг мой

Собственно, и объекты для кражи эти две категории домушников выбирают разными способами. Местные воры в большинстве случаев действуют по наводке. И необязательно, что про вас проболтаются знакомые или коллеги. Норильск — город маленький, и сарафанное радио работает здесь очень хорошо. Чтобы привлечь к себе нежелательное внимание, достаточно, например, обронить в разговоре, что вы не доверяете банкам и храните деньги дома или что прикупили доллары на чёрный день. В общем, чем реже вы хвастаетесь своим благосостоянием, тем меньше вероятность того, что в ваше отсутствие к вам наведаются воры. В особенности это касается подростков, которые могут похвастаться сверстникам, и даже в малознакомой компании, что у папы в сейфе миллион, а у мамы в шкатулке два кило золота.

Не выделяйся

Если нет наводки на конкретную квартиру, то большинство воров местного разлива оценивают потенциальный улов визуально. Хороший район, домофон, новые пластиковые окна, дорогая входная дверь, несколько замков на ней — всё это явные признаки того, что в квартире есть чем поживиться. Конечно, это вовсе не означает, что следует измазать двери и окна грязью и положить бомжа перед входом, чтобы вас не ограбили. Речь идёт о том, что не стоит стараться делать вход в ваше жилище привлекательнее, чем у остальных жильцов в подъезде. Согласитесь, оказавшись перед выбором, куда зайти, в неприметную дверь или украшенную вензелями и фамильным гербом, домушник долго раздумывать не станет. Пример из личного опыта. Я как–то на неделю уехал в командировку, забыв спросонья закрыть входную дверь. Когда вернулся, узнал, что в моё отсутствие ограбили соседей, обладателей вычурной двери. А на моё старьё преступники и внимания не обратили.

Красивая жизнь

Если говорить о профессиональных гастролёрах, то в командировку такие воры едут, как правило, со списком конкретных целей. Выбираются они, благодаря соцсетям, где некоторые неосмотрительные дамы, а порой и мужчины, вовсю рекламируют свою роскошную жизнь и достаток. Для хорошего вора, знай он имя, фамилию и город проживания такого хвастунишки, выяснить адрес не составит труда. А будущая жертва сама подскажет в тех же соцсетях, когда и как надолго квартира останется без присмотра.

Сила есть, ума не надо

Самодельные стальные двери из эпохи 1990–х до сих пор стоят во многих норильских квартирах именно из–за своей неприметности. К тому же они более надёжны, даже по сравнению со многими современными дорогими образцами. Впрочем, этих дверей из листовой стали есть один существенный недостаток. Если между дверным полотном и косяком имеется хоть малейший зазор, это делает вход в жилище уязвимым для взлома обычной фомкой, и тут не требуются особые навыки, достаточно грубой силы.

Кроме того, владельцам таких дверей необходимо очень тщательно подойти к выбору замка. Речь здесь идёт не о сложности запирающего механизма, а о корпусе изделия. Дело в том, что корпус большинства замков из бюджетной и даже средней категории делают из дешёвого и довольно хрупкого металла. Если как следует подломить дверь в районе замка, корпус просто развалится на части. Пример из личного опыта. Забыв однажды ключи от входной двери, я попытался высверлить личинку замка, но механизм был защищён от такого типа взлома. Однако грамотно вколоченная фомка плюс пара ударов кувалдой — и крепость пала. Пришлось менять замок и выправлять дверь.

Китайские консервы

В начале 2000–х в Норильске началась мода на красивые металлические двери китайского производства. И как только они пришли на смену стальным, по городу прокатилась целая волна квартирных краж. Дело в том, что металл у таких дверей оказался тоньше, чем в консервной банке, и их без труда можно было вскрыть ножом. Подобные «консервные банки» встречаются на рынке и сейчас. Поэтому, выбирая новые двери, обязательно обращайте внимание на качество стали.

А если говорить о самом надёжном варианте защиты от механического взлома, то лучший из них – это металлическая дверь с трёхсторонними запорными штифтами. Такой замок называется крабовым. Его главный недостаток — сложность механизма: если он придёт в негодность или вы потеряете ключи, то попасть в квартиру можно будет, только раскурочив дверь или вызвав специалиста по вскрытию замков.

Дверь на замке

Какой бы надёжной ни была дверь, если на ней установлен дешёвый замок, толку от такой защиты не будет. Все запорные механизмы можно разделить на несколько типов: ригельные, цилиндровые, сувальдные (пластинчатые).

О ригельных замках долго говорить смысла нет. Один из самых древнейших механизмов до сих пор можно встретить на некоторых гаражах, но для квартир он практически не используется из–за крайне низкой надёжности.

Цилиндровые — одни из самых распространённых запорных механизмов. Бывают как весьма простенькие, так и снабжённые дисками или евроцилиндром с дополнительным классом защиты. Тот самый плоский ключ с бороздками, который наверняка есть у вас на связке, как раз от замка такого типа. Они популярны именно из–за сочетания относительной надёжности и простоты в обслуживании. Недостаток такого замка — уязвимость к некоторым типам взлома. За секретность механизма отвечают небольшие штифты, сделаны они из мягкого металла и со временем стачиваются, что упрощает взлом методом подбора. Кроме того, эти замки уязвимы для бампинга, когда в дверь вставляется мастер–ключ, по которому наносится лёгкий удар молотком. От удара штифты подпрыгивают и встают на нужное место. Также большинство цилиндрических замков уязвимо для высверливания секретной части или свертывания, когда с помощью специального приспособления (свёртыша) механизм с помощью физического воздействия приводят в негодность. Тем не менее при весьма приемлемой цене и удобстве этот вариант стоит рассмотреть для защиты дома с некоторыми оговорками. Чтобы цилиндровый механизм был по–настоящему надёжным, необходимо удостовериться в наличии добавочных средств защиты: бронированных накладок либо шариков, которые предотвращают возможность грубого взлома и высверливания. Такой замок будет достаточно серьёзной преградой для злоумышленников.

Куда более надёжны пластинчатые замки. Вместо штифтов секретность механизма обеспечивают пластины. Встав в определённой последовательности при повороте ключа, они позволяют отпереть дверь. Однако в случае поломки сувальдного замка или утери ключей менять придётся весь замок, а не только личину. Кроме того, чтобы закрыть дверь, придётся пользоваться ключом и с внутренней стороны. В остальном именно этот тип замка обеспечивает оптимальную защиту.

Вторая линия обороны

Какими бы надёжными не были двери и замок, на каждый секрет найдётся талантливый медвежатник. Не говоря уже о том, что ключи могут украсть или вы их потеряете. Поэтому не будет лишним озаботиться внутренней системой безопасности на время длительного отпуска. Конечно, самым дорогим и надёжным способом является подключение к системе безопасности охранного агентства. Впрочем, имеются и вполне бюджетные и не менее надёжные варианты. Речь об элементах умного дома. Вам понадобится всего один датчик движения или открытия дверей и совместимая с ним видеокамера, способная передавать изображение по Wi–Fi на ваш телефон. Стоимость одного датчика от Agara (весьма качественный производитель) — чуть больше тысячи рублей, камера обойдётся от полутора до трёх тысяч рублей в зависимости от качества разрешения. В итоге минимальная стоимость надёжной системы оповещения составит от 2,5 до 4,5 тысячи рублей.

Из личного опыта. Мои родители, выйдя на пенсию и переехав на материк, начали активно путешествовать. В итоге встал вопрос о сохранности имущества. Установив датчик открытия на двери и окна, один датчик движения и камеру в гостиной, они решили эту проблему. Протокол защиты активируется перед поездкой, и, если кто–то зайдёт в квартиру, на телефон тут же приходит оповещение, а в приложении можно посмотреть прямую трансляцию происходящего в доме и даже сделать скриншоты с видео для полиции. В качестве дополнительной меры защиты отец приобрёл ещё и хаб, который не обязателен для работы системы, но имеет полезное свойство — подавать звуковой сигнал. Так что в случае проникновения срабатывает ещё и звук сирены, что может отпугнуть воров.