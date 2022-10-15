Потолок фантазии

Детская

Детская комната — одно из тех пространств в квартире, где ремонт приходится делать чаще. Ребёнок растёт, и то, что актуально сейчас, уже через пару лет придётся менять. И если со стенами и интерьером дело обстоит более–менее просто, то переделывать потолок — та ещё задачка. Неплохо бы сразу выбрать нейтральный вариант, который прослужит хотя бы до подросткового возраста. Конечно, с таким подходом проще всего побелить или покрасить потолок, но если вы радеете за эстетику помещения, то лучше зайти с другой стороны — сделать его максимально функциональным. Какие же варианты наиболее пригодны для детской?

Для некоторых родителей во главе угла может стать экологичность материалов. Если исключить довольно дорогой потолок из натуральной древесины, то наиболее подходящими будут тканевые натяжные потолки, при этом можно использовать очень интересный приём — натянуть материал в виде шатра, сделав центром композиции люстру. Ткань собирается волнами и равномерно распределяется по поверхности. Она плотно прилегает к потолку в центре комнаты, где люстра, и по периметру помещения. Получается очень уютная атмосфера, дающая чувство безопасности ребёнку, и смотрится такой потолок крайне необычно. Да и с последующим его демонтажем не возникнет особых проблем. Из недостатков: ухаживать за таким творением сложновато, так как даже специальная ткань собирает пыль.

Другой экологичный и функциональный приём — двухуровневый потолок из гипсокартона. При правильном и продуманном дизайне менять его вообще не придётся. Достаточно создать несколько гибких форм, установить независимые светильники и подсветку из светодиодных лент, чтобы в последующем вписать такой потолок практически в любой интерьер. Интересный вариант — космическая тематика, потом её с легкостью можно сменить на вполне пристойный взрослый хай–тек. Дополнительно гипс позволяет подвешивать к потолку с помощью небольших гвоздиков или даже иголочных булавок украшения в виде детских игрушек и многого другого, что мило детскому сердцу. Если комната не является основным местом, где ребёнок проводит время, и помещение скорее используется как спальня, то можно подумать о специальных фосфоресцирующих украшениях. Их довольно много — от приведений и пиратов до космических кораблей и планет. Если их зарядить обычным светом лампы, то в течение где–то 30 минут после его выключения ребёнок сможет любоваться звёздным небом, что создаст благоприятную атмосферу для лёгкого засыпания.

Ещё одним выигрышным вариантом для этой комнаты станут фотообои. Но выбирать их стоит с оглядкой. Плюшевые мишки и зайчики — конечно, хорошо, но актуальность они быстро теряют. То, что мило в пять лет, уже совершенно неприемлемо для ребёнка в 10.

Немало времени и сил вы потратите на поиск подходящей люстры для детской комнаты. Специализированные изделия такого типа в Норильске — вообще большая редкость и стоят они дороже, чем обычные. Поэтому проще купить самую простую и самостоятельно переделать с учётом особенностей интерьера. Если продолжить космическую тему, то к соответствующим обоям на потолке можно взять обычный сферический светильник и покрасить его самостоятельно, придав каждому плафону вид планеты. Или вмонтировать в игрушечный космический корабль несколько ламп, превратив его в осветительный прибор. Как вариант: изготовить навесную сферу в виде летающей тарелки и разместить светильники по окружности — будет люстра в стиле фильма «Близкие контакты третьего рода».

Спальня

Когда речь заходит о спальне, одна из самых распространённых ошибок при оформлении, свойственных именно состоятельным северянам, — уж слишком богатый декор. Конечно, украшенные позолотой обои и вычурные потолки с множеством лепнины в стиле спален французских королей — яркий символ достатка владельца жилища, но огромное количество элементов декора в спальне отнюдь не способствует засыпанию. Лучше всего мозг отходит ко сну в максимально нейтральной обстановке. Поэтому и в целом к интерьеру спальни, и в особенности к оформлению потолка, на который вы будете смотреть, находясь в горизонтальном положении, нужно подходить осторожно. Конечно, всё сугубо индивидуально, но большинство людей могут испытывать смутное беспокойство, если над кроватью находится подвесная гипсокартонная конструкция — тот самый нависший дамоклов меч. Осторожнее нужно быть с лепниной и другими декоративными наслоениями в спальне, перед сном взгляд может автоматически цепляться за эти объекты, не давая мозгу отключиться. В общем, для психологического комфорта лучше выбирать максимально лаконичный потолок. По цветовой гамме большинство дизайнеров советуют отдавать предпочтение спокойным тонам, например, светло–синему. Если такой подход кажется слишком скучным, то разнообразить его помогут фотообои. Популярное оформление — звёздное небо или космос с мягкой светодиодной подсветкой по периметру комнаты.

Отдельного подхода заслуживает спальня молодожёнов или людей, у которых романтические отношения только начинаются. Здесь не действуют стандартные правила, так как комната в первую очередь предназначена для свиданий, а уж потом для сна. В таком случае можно использовать для оформления яркие цвета — тот же красный, и элементы, которые обычно не способствуют крепкому глубокому сну. Самый простой и проверенный временем вариант — зеркальный потолок. Ещё одной версией может стать зеркальная сфера, закреплённая непосредственно над кроватью на двухуровневом натяжном или гипсокартонном потолке с подсветкой по периметру.

Любопытная альтернатива, которая позволит сохранить некий баланс между романтической обстановкой и уютом спальни — светодиодное звёздное небо с динамической системой горения. Создавать её своими руками не самая простая задача, так как понадобятся немалые средства плюс навыки в электрике и строительстве, но оно того стоит. Важный момент: подобная конструкция не является основным источником света и может служить как подсветка.

Ещё немного о звёздах

Если вы загорелись идеей своими руками создать в квартире звёздное небо, то существуют два основных варианта — гипсокартон или натяжной потолок. Оба имеют свои сложности, плюсы и минусы. Но в любом случае для освещения рекомендуем использовать не обычные светодиоды, а оптоволокно, с ним проще работать, и эффект будет куда интереснее. Вам понадобятся не только нити, но и проектор, который будет обеспечивать свет и мерцание звёзд. Так как коробочка является весьма габаритной и, что важно, периодически нуждается в обслуживании, стоит продумать для неё специальную нишу под потолком. К тому же следует организовать доступ к ней на случай замены или ремонта устройства.

Натяжной потолок выгоднее тем, что монтировать в него нити значительно проще, чем в гипс, а с помощью фотопечати можно нанести на полотно любой рисунок. Эффект сияющих звёзд неплохо смотрится и на нейтральном фоне, но лучше в сочетании с реальным изображением звёздного неба. Для того чтобы грамотно вмонтировать оптоволокно, необходимо сначала зацепить потолок с одного края, а второй подвесить с помощью специальной прищепки на растяжку, затем продеть нити через полотно, вытягивая их с запасом сантиметров на 10–15, чтобы не вывалились в процессе натяжения потолка. По мере заполнения космического пространства звёздами, натягиваются и другие углы материала. После окончательной установки ткани лишняя длина нитей срезается.

Упрощает процесс установка светодиодов за изображением без проколов, но это делает подсветку менее динамичной. В таком случае между натяжным и обычным потолком устанавливается ещё один, на который и будут крепиться волокна в конкретных точках в зависимости от изображения, чтобы подсветить определённые участки картины. При этом сами волокна необходимо будет сгруппировать в небольшие пучки, чтобы свет пробивал полотно картины. Очень важный момент при монтаже — для натяжного потолка используется оптоволокно с оплёткой, чтобы светился только подрезанный кончик, иначе нить будет сиять по всей длине.

Если в качестве основного материала вы выбрали гипсокартон, то придётся вооружиться дрелью и чертежами. Самый простой способ — установить панели небольшими плитами, сделать в них отверстия и протянуть нити. Более сложный профессиональный подход: сначала смонтировать потолок, нанести на него рисунок карты звёздного неба, просверлить отверстия, разобрать и, продев волокна, снова собрать конструкцию, а волокна отдельными пучками вывести к блоку или нескольким. Главная сложность при работе с гипсом — это нанесение фотопечати. Сделать это с продетыми нитями крайне сложно, а если до монтажа подсветки, то между панелями останутся швы. Так что в большинстве случаев при использовании данного материала выбирают либо однотонную краску, которая наносится на финальной стадии монтажа, а волокно потом аккуратно прорезают, либо привлекают профессионального художника, который вручную расписывает потолок. В данном случае можно использовать волокно без внешней оплётки, так как сияние основной нити будет скрыто за панелями.

Ванная комната

При выборе материала для отделки стен и пола обычно вопросов не возникает — кафельная плитка во все времена была самым подходящим вариантом. А вот с потолком сложнее, ведь он должен быть не только красивым, но и устойчивым к повышенной влажности и высоким температурам. Однако варианты есть. Выручит тот же гипсокартон, но не обычный, а специальный влагоустойчивый, как раз для таких помещений. Неплохо будут смотреться и фотообои на плёночной основе, они тоже выдерживают влажность. Также всегда актуальны натяжные потолки. Идеально подойдут для ванной и ПВХ–панели. Главная прелесть в том, что на небольшой площади их достаточно удобно монтировать, а значит, это не займет много времени. Кроме того, сам материал стоит недорого, и проблем с выбором подходящей расцветки не возникнет. Стоит подумать и об освещении. Размещать отдельные светильники непосредственно над самой ванной не рекомендуют, так как из–за плотного горячего пара может произойти замыкание. Обычно их устанавливают чуть в стороне или создают боковую прожекторную подсветку.