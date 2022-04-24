Родные закрома

Прагматичный подход

Привычка запасаться товарами длительного хранения появилась у меня довольно давно и никакого отношения к текущей ситуации не имеет. Покупать всё необходимое крупными партиями меня научила лень. Лучше выделить пару часов раз в несколько месяцев на поход по магазинам, чем мотаться по ним ежедневно, придумывая в процессе, что приготовить на ужин. Приятным бонусом такого подхода стала существенная экономия. У нас в городе не на каждом углу встречаются крупные магазины, в которых цены в основном более демократичные, поэтому многие жители отдают предпочтение небольшим магазинчикам во дворах, где стоимость товаров выше. Конечно, заплатить за товар на 5–20 рублей больше, чтобы далеко не ходить, вроде и не жалко, но, сложив переплату за несколько месяцев, вы увидите, что такой беззаботный подход ощутимо подтачивает семейный бюджет. Наличие же умеренных запасов позволяет спокойно переждать резкие скачки цен, а потом докупить необходимое по акции или на распродажах, прилично сэкономив.

Ещё один важный плюс массовой закупки — у вас всегда под рукой широкий ассортимент продуктов для создания разнообразного меню.

Запасы по вкусу

Прежде чем приступить к созданию стратегического запаса, нужно определиться с набором продовольствия и его количеством. Это могут быть любые продукты — от круп до овощей и фруктов. Также нужно будет рассчитать бюджет и продумать методы сохранения и распределения продуктов. Можно по старинке задействовать дополнительную морозильную камеру или прибегнуть к консервации либо воспользоваться сублиматорами и вакуумным упаковщиком. Всё зависит от того, как много времени и сил вы готовы потратить на создание долгоиграющего продуктового набора. Итак, давайте рассмотрим все варианты.

Все мы немного хомячки

Крупы — один из самых долгохранящихся продуктов. Например, белый рис, фасоль, гречка и многие другие крупы, несмотря на заявленный на упаковке срок годности, при правильном хранении не испортятся и не потеряют вкусовые качества в течение 30 лет. А так как мы делаем запасы всего на несколько месяцев, а не с расчётом, на то, что их ещё и внукам хватит, крупы, даже при нарушении определённых условий, испортиться не успеют.

Перед походом в супермаркет, а идём мы именно туда, так как там более приемлемые цены и нередко проводятся акции на разные группы товаров, следует смотреть, что и в каких объёмах расходует ваше семейство. Например, вы любитель риса, а гороховое пюре в охотку едите раз в месяц, значит, брать сразу 20 пачек гороха вам нет нужды.

Оценив приоритеты, необходимо ещё дома составить чёткий список. Дело в том, что в ажиотаже можно перегнуть палку и набрать намного больше, чем нужно, или даже купить то, что вы и вовсе не едите, и потом эти продукты будут просто занимать место в ваших шкафах. Поэтому важно придерживаться списка, особенно при первой закупке. Проведя ревизию по прошествии двух–трёх месяцев, вы будете понимать, какие продукты вы употребляете чаще, и сможете скорректировать список. Подобные инспекции нужно регулярно проводить, ведь со временем вкусы членов семьи меняются. Даже любимый рис может надоесть, а супруга может захотеть поэкспериментировать с итальянской кухней.

Также стоит учитывать и сезон. Летом, когда открывается навигация, многие норильчане переходят с надоевших за зиму круп на овощи и фрукты, и тогда срок расхода закупленного впрок провианта увеличивается чуть ли не вдвое.

Борщевой набор

Овощи и фрукты — вот с чем в Норильске всегда были проблемы и на что приходится раскошеливаться, особенно зимой. Что касается зелени, то её можно круглый год выращивать самим на подоконнике. О своём любимом способе — гидропонике — я писал уже неоднократно, поэтому не буду заострять на нём внимание, просто скажу, что свежая зелень у меня теперь есть всегда. Но одной травой сыт не будешь. Так что рассмотрим варианты, как запастись овощами впрок.

Увы, в Норильске дач с погребами, где можно складировать урожай на зиму, нет. Зато у многих есть гаражи, их можно оборудовать под склад. Однако стоит учитывать, что овощи хорошо впитывают запахи. Поэтому если гараж используется по назначению и в нём хранятся бензин, машинное масло и тосол, то хранить в нём картошку–морковку не стоит, если не хотите, чтобы ваш борщ приобрёл специфический привкус. Также важно не переморозить запасы: температура в гараже не должна опускаться ниже нуля градусов, оптимальный показатель — +8 градусов. В качестве тары для хранения лучше всего подойдут деревянные ящики, имеющие щели, в них продукты будут «дышать». Ставить их на бетон или сырой пол нельзя, лучше использовать в качестве подставки деревянный поддон, который легко можно найти возле любого магазина. Учтите, что после превращения гаража в продуктовый склад он может стать менее уютным — помните, какие запахи витают на оптовом рынке?

Свежие овощи и фрукты можно хранить и в квартире, для этого подойдёт остеклённая лоджия, если, конечно, температура на ней не падает ниже нуля. Ещё в помещении должно быть темно и сыро, поэтому после установки ящиков для хранения нужно поставить рядом пару вёдер с водой и периодически доливать жидкость. Решить проблему с освещением можно двумя способами — затянуть окна чёрными мешками для мусора или соорудить специальный тёмный бокс. Крайне важно обеспечить и доступ кислорода, чтобы припасы не сгнили.

Ещё о крупах

Собираясь затариваться значительной партией круп, обязательно возьмите с собой рюкзак или спортивную сумку. Во–первых, крупы немало весят, во–вторых, вам не придётся тратиться на кучу пакетов, а в–третьих, такой груз удобнее нести на спине или в добротной сумке.

Хотя сами крупы не требуют особого подхода к хранению, есть пара мелочей, на которые всё же стоит обратить внимание. В первую очередь это упаковка — чем плотнее материал, тем лучше. Если в процессе транспортировки тара будет повреждена, то её содержимое необходимо употребить в первую очередь, а остатки пересыпать в полиэтиленовый пакет и держать в холодильнике. Если же упаковка повреждена не сильно, то лучше заклеить её скотчем. В негерметичной упаковке продукт быстрее портится, к тому же в нём могут поселиться насекомые. Эти советы подходят и для хранения макарон. Если вам достался пятикилограммовый пакет крупы, то его содержимое лучше пересыпать в герметичные ёмкости, например, в банки с хорошей крышкой.

Пополняя запасы, не забывайте перекладывать ранее купленные продукты поверх свежих, чтобы не залёживались.

Любителям овощей

Оптимальное время для массовой закупки овощей — конец лета, лучше место — оптовые базы. Конечно, этот вариант больше подходит тем, у кого есть собственный транспорт или знакомые «на колёсах». Остальные же могут дождаться закрытия уличных овощных лавок в городе, когда предприниматели распродают товар по бросовым ценам. Правда, чёткой даты тут нет.

В принципе, заморачиваться с обустройством специального хранилища в доме или гараже стоит лишь в том случае, если вы делаете внушительные запасы овощей на всю зиму. По мешку картошки, лука, морковки, свёклы или десяток кочанов капусты можно спокойно пару месяцев хранить дома в обычном шкафу. Но тут тоже потребуется подготовка. Овощи перед хранением хорошо бы тщательно перебрать, выкинув подпортившиеся или переложив их в отдельный бокс для первоочередного употребления. Затем нужно очистить плоды от земли или даже помыть, потом дать им отлежаться пару дней, например, разложив их на полиэтилене или газете. И только после этого их можно отправлять на длительное хранение в шкаф. В противном случае овощи могут начать гнить, покрываться плесенью, да и просто неприятно пахнуть, особенно лук.

Часть овощей можно засолить. Сам процесс несложный и во многом творческий. В интернете можно найти сотни рецептов на любой вкус, но все их объединяет рекомендация тщательно дезинфицировать тару и крышки. Те, у кого есть родственники на материке, знают, что огурцы в случае нарушения технологии консервации могут внезапно «украсить» потолок. Для домашней засолки потребуются банки, крышки и закаточная машинка. Если же всего этого под рукой не имеется, а запасов вы планируете накрутить на всю зиму, то на первом этапе домашняя консервация влетит в копеечку.

Альтернативный вариант хранения овощей — заморозка. Конечно, если у вас дома каким–то чудом завалялся баллон с жидким азотом, то лучший способ — шоковое охлаждение. В противном случае можно воспользоваться обычной морозилкой. Безусловно, после оттаивания овощи потеряют плотную структуру, но отлично подойдут для приготовления рагу, лечо или супов. Важный момент: перед заморозкой продукты необходимо нарезать и расфасовать на партии, так как после оттаивания сделать это будет проблематично.

В прохладном коридоре можно успешно сохранять картофель в картонных коробках, предварительно насыпав на дно опилки или проложив газеты, для впитывания влаги. В любом случае клубни придётся время от времени перебирать, удалять появившиеся ростки.

Интересно

Картофель часто закладывают на хранение со свёклой, от такого соседства выигрывают оба продукта. Влага, выделяемая картофелем, поглощается свёклой, что позволяет ей оставаться сочной. Соседства с другими овощными культурами картошка не любит.