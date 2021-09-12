С «Алисой» в стране чудес

Если для вас некогда модное слово «евроремонт» начало попахивать нафталином, моющиеся обои на металлической основе кажутся отголоском прошлого века, а контактный контроль яркости освещения — изобретением эдисоновской эпохи — значит, настало время присмотреться к свежайшим веяниям прогресса.

Удивительно, как быстро человек привыкает к хорошему: ещё лет 30 назад квартира, обклеенная первыми попавшимися обоями в цветочек и потолок с побелкой казались верхом совершенства, а уж если комнату украшал ещё и цветной импортный телевизор, можно было сказать, что жизнь однозначно удалась. В наши дни гостей не впечатлишь даже изысками эксклюзивного дизайнерского интерьера. Электроника, датчики и бесконтактное управление — вот что сейчас отличает «продвинутое» жильё от просто хорошего.

Что почём?

Цена вопроса зависит от «начинки». Сейчас на роботов и электронные системы управления можно переложить многие бытовые заботы, наладить контроль за температурой и влажностью воздуха в помещении и даже оперативное реагирование на возможные неприятности вроде прорыва водопровода. Базовый комплект элементов «умного дома» обойдётся в 10–20 тысяч рублей, а вот расширять его можно практически до бесконечности. Впрочем, не стоит с разбегу пускаться во все тяжкие, начать лучше с малого, постепенно переводя всю квартиру на высокотехнологичные рельсы. Так будет менее накладно для семейного бюджета, да и вам не придётся пасовать перед внезапно открывшимися возможностями.

Будем знакомы

Я предпочел начать преображение жилого пространства с покупки умной колонки «Яндекс. Станция мини», внутри которой «живёт» голосовая помощница «Алиса». Сама по себе «Алиса «может не очень много: поставить будильник, напомнить в нужное время о каком–то событии, сообщить о том, какая стоит погода на дворе, включить музыку или радиостанцию, рассказать сказку ребенку, поиграть с ним в развивающие игры или поддержать диалог с хозяином. Главная прелесть в том, что после того, как вы обзаведётесь другими гаджетами из комплекта для умного дома, эта «говорящая девчонка» станет вам надёжной опорой, так система способна интегрироваться устройствами самых разных производителей. Благодаря этому вы сможете управлять ими с помощью голоса, не ограничивая себя в выборе комплектующих. Ещё один огромный плюс «Алисы» — то, что в отличие от других электронных помощников русский язык для неё родной. Впрочем, учтите: полное взаимопонимание вам обеспечит только приличная скорость интернета.

Вместе с колонкой я приобрёл и универсальный ИК–пульт. Он позволяет управлять практически всей техникой, использующей инфракрасный порт. В моём случае это телевизор и увлажнитель воздуха. Но это могут быть и кондиционер, и светильники с дистанционным управлением, и многие другие устройства, даже слегка устаревшие.

Да будет свет

Приручив телевизор и увлажнитель воздуха откликаться на команды по первому зову, займёмся настройкой освещения. Самый простой и дешёвый способ устроить в квартире иллюминацию — развесить там и сям светодиодные ленты с дистанционным управлением. Но это всё–таки полумеры, давайте шагать в ногу со временем. Если ваш зал оснащён единственным центральным источником света, например, советских ещё времён люстрой с абажуром, можно вкрутить туда «умную» лампу. Она сама подключится по интернету к общей системе управления. Стоит такое удовольствие в районе тысячи рублей.

В моём случае всё оказалось куда сложнее. В одном только зале — четыре независимых источника света: две угловые панели по шесть ламп, основная потолочная лампа на шесть патронов и подсветка картин. Менять все лампы на умные слишком дорого, да и подсветка произведений искусства так и останется неохваченной ввиду своих особенностей. Но давайте более подробно рассмотрим, как устроен «умный свет» и какие он даёт преимущества. Базовые элементы в этом случае можно разделить на два основных типа: «умные» светильники и обычные, управляемые с помощью сторонних блоков контроля. Для достижения оптимального результата советую применять и те и другие.

Алиса зажигай!

После установки «умной» розетки, лампы или реле вам нужно будет подружить «Алису» с детищем конкретной фирмы–производителя. Так что для начала убедитесь, что элементы совместимы. После этого скачайте нужное приложение и синхронизируйте устройства. В зависимости от набора их функций можно не только включать/выключать свет, но и настраивать яркость и температуру освещения, устанавливать таймер и задавать определённый световой сценарий. Например, по команде «Алиса, романтика» свет в комнате станет приглушённым, а в колонках начнёт звучать джаз, а смарт–телевизор подберёт кино под настроение. Но об этом мы тоже поговорим в другой статье, а заодно изучим особенности применения датчиков движения и протечек, возможности системы безопасности, а также поразмышляем над полной автоматизацией процессов управления домашней техникой и всевозможным оборудованием. Ведь по–настоящему умный дом — тот, что выполняет за вас большинство рутинных действий, не утруждая вас даже подачей голосовых команд.

На заметку

Как сделать из обычной лампы умную

С «умными» светильниками всё понятно: они изначально «заточены» под дистанционное управление и без проблем встраиваются в систему. А вот для того, чтобы поумнела обычная лампа, придётся немного потрудиться. Первый вариант — воспользоваться «умной» розеткой, к которой можно подключить ночник или настольную лампу. Второй — специальное реле, отвечающее за контроль над базовым освещением. Правда, монтировать такие реле лучше на стадии ремонта. Третий вариант — переключатели с соответствующим функционалом, обойдутся они примерно в 1,5 тысячи рублей в зависимости от модели. Они позволяют подключить к «умному дому» сразу группу светильников, что куда целесообразнее, чем возиться с каждой лампой в отдельности.

Нулевой пациент

Остановлюсь на очень важном моменте: заказывая умный выключатель или реле–контроллер, убедитесь, что в электропроводке присутствует «ноль». Без этого большинство продвинутых гаджетов работать откажется. Понять, что к чему, довольно просто. Снимите крышку одноклавишного выключателя и посмотрите, сколько там проводов. Если три, значит «ноль» на месте. Если дополнительный провод в своё время выведен не был и доступа к нему нет, подыщите умное устройство с более низкими запросами.

Средства связи

При покупке новых приборов убедитесь, что они работают именно по Wi–Fi, если используется другой вид передачи данных, то вам понадобится специальный аппарат, преобразующий радиосигнал в цифровой. Конечно, можно приобрести и его — с перспективой на дальнейшую интеграцию дополнительных гаджетов, так как для «прокачки» дома на максимум он нам всё равно понадобится. Но к этому вопросу я вернусь в следующий раз.