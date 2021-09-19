Себе на уме

Если в предыдущей статье при создании «умного» жилого пространства мы отталкивались от использования голосового помощника, то сегодня мы рассмотрим более сложные системы настройки и контроля.

Хотя «умный дом» от «Яндекса» удобен и прост в настройках, он весьма ограничен в функционале. Мы можем подружить «Алису» с частью бытовой техники, настроить голосовое управление телевизором и светом, но чтобы идти дальше, нам понадобятся более продвинутые технологии. Главная цель — полностью автоматизировать квартиру, сделав её настолько «умной», что даже голосовые команды в большинстве случаев отдавать не придётся.

ЦПУ — всему голова

Итак, первое, что нам потребуется, — ЦПУ. Это устройство, которое будет собирать все данные, поступающие от датчиков и гаджетов и обрабатывать полученную информацию. Дело в том, что большинство «умных» приборов работают не через Wi–Fi, а на определённой радиочастоте с уникальной кодировкой. Как правило, используются протоколы ZigBee или Z–Wave (первый наиболее распространён). Такой способ связи в первую очередь нужен для того, чтобы система «умного дома» не занимала интернет–канал и экономила электроэнергию. Понятно, если у вас от Wi–Fi работают 6–10 устройств, особого влияния на сеть это не окажет, а вот когда их число начнёт переваливать за третий десяток, нагрузка станет весьма ощутимой.

Возьмём для примера трёхкомнатную квартиру. Даже в самом простом случае вам понадобится около десяти переключателей, датчики движения, протечки, пожарной безопасности, открытия дверей и окон, реле для штор — в общем, целая армия «умных» устройств. Так что если вы настроены серьёзно, без буфера вам не обойтись.

Глаза разбегаются

Сейчас на рынке имеются десятки, если не сотни предложений от разных производителей. Но учтите: отдав предпочтение конкретному производителю, львиную долю приборов придётся покупать у него же. В большинстве случаев «умные» устройства одной фирмы либо вообще не совместимы, либо неохотно работают с буфером другой. При этом у европейских и американских производителей цены не просто кусаются, а способны, не подавившись, сожрать ваш семейный бюджет целиком. Альтернатива — пока ещё дешёвые китайские изделия. Стартовый набор из шести гаджетов, сделанных в Европе, обойдётся в 20 тысяч рублей, в Китае — в 2,5 тысячи. Сразу отмечу, что в качестве Поднебесная уступает конкурентам, но не так уж сильно, особенно если вы имеете дело с проверенными поставщиками — Xiaomi, Tuya, Aqara. Помимо прочего их «экосистемы» схожи, что значительно расширяет выбор. Я после долгих раздумий склонился на сторону Aqara, сочтя продукцию этой фирмы достаточно надёжной, а цены — заслуживающими внимания. Кроме того, с «Алисой» у «китайцев» полное взаимопонимание.

Важный момент. Для полноценной работы шлюза необходимо специальное приложение, или даже несколько. На мой взгляд, наиболее удобное — Mi Home: оно работает пошустрее других и способно задавать сценарии для устройств разных типов.

Таков путь

Неприятность, с которой вы можете столкнуться при использовании шлюза, заключается в низкой скорости исполнения команд. Дело в том, что данные, прежде чем попасть к вам на телефон или дойти до конкретного гаджета, отправляются на облачный сервис. И это «путешествие» в случае неторопливого интернета или плохого соединения с сервером способно затянуться надолго. К счастью, в большинстве случаев вопрос решается сменой «облака». Наиболее продвинутые ценители и вовсе «поднимают» домашний сервер. Я же выбрал третий путь: у меня выключатели работают через Wi–Fi, а датчики — уже через буфер, так как в качестве основной системы контроля я использую «Яндекс», а его оборудование находится в России, и связь даже в наших непростых условиях держится стабильно.

Моя крепость

Дом, даже очень умный, должен быть безопасным. Обеспечить спокойствие хозяина призвана целая когорта бдительных «слуг». Например, датчики движения могут не только следить за перемещениями владельца, включая свет на его пути и выключая вслед за ним. При обнаружении нежеланного гостя они могут послать автоматическое уведомление на телефон, активировать камеру видеонаблюдения или доверительно сообщить визитёру о том, что через несколько секунд сработает сирена и будет вызвана полиция, если вошедший не назовёт пароль. Хорошей компанией этих «стражей» станут датчики открывания дверей и окон. В группу охранных гаджетов также входят сигнализация, датчики шума, камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка для вызова подмоги.

Нет дыма, нет огня

Сочетание беспроводных датчиков дыма, звуковой сигнализации и, в ряде случаев, системы пожаротушения позволят защитить вашу квартиру от огня. В случае тревоги вам приходит уведомление, включаются камеры прямой трансляции. А вот само тушение возгорания может производиться как автоматически, так и после вашей команды. Огнетушители могут представлять собой сложную конструкцию и работать от водопровода, а могут быть компактными и иметь собственный баллон. Последние можно размещать где угодно, их минусы — в ограниченном сроке годности, высокой цене и сравнительно малом запасе пены в баке.

Уберечь жилище от пламени помогут и «умные» розетки, «заточенные» под отопительные приборы. Они контролируют температуру в помещении, отключая обогреватель при достижении нужного значения, следят за напряжением и блокируют питание, если в приборе возникли неполадки. Также с их помощью можно выставить таймер, чтобы обогреватель включался и выключался в определённое время. Незаменимая вещь в межсезонье, когда на улице холодно, а отопления ещё не дали.

На заметку

Климат–контроль

Ещё один вид датчиков, необходимых для автоматизации работы внешних устройств, — это датчики температуры и влажности. Они также питаются от независимых источников, довольно компактны, долговечны и просты в использовании. Благодаря им вы можете полностью настроить режим работы кондиционера, увлажнителя и очистителя воздуха, объединив их в единую систему. Единожды выставив нужные параметры, вы сможете забыть о хлопотах. «Умный дом» сам будет включать и выключать устройства, ориентируясь на показания датчиков.

Дрономания

Совсем недавно на рынок поступили дроны–охранники. Аппарат представляет собой миниатюрный коптер со встроенной камерой. Дрон направляется к точке возможного проникновения на охраняемый участок и изучает территорию, передавая данные в облачное хранилище.

Сим–сим, откройся!

Ещё один любопытный гаджет — блок, управляющий замком входной двери. Он состоит из классического запорного устройства, реле и микросхем, отвечающих за контроль и защиту. Настроить открывание дверей можно на голос конкретного человека, нажатие клавиши на телефоне, сканирование отпечатка пальца и даже глазной сетчатки. При этом возможность отпереть дверь ключом сохраняется. Существенный недостаток — необходимость серьёзной переделки входной группы.

Озарение

Существенный недостаток «умных» выключателей — мерцание ламп при отключенном свете. Оно может возникнуть в том случае, если вместо обычных лампочек накаливания у вас установлены энергосберегающие или светодиодные. Решается проблема просто: монтированием в сеть между выключателем и лампой конденсатора — он обычно идёт в комплекте с выключателем. Впрочем, вы всегда можете поставить в комнате дистанционные светильники, работающие от независимого элемента питания и переносные выключатели такого же типа. Светильники устанавливаются с помощью клейкой ленты в любой точке помещения, а питания в щадящем режиме использования им хватает на год. Выключатели могут работать без замены батареи от 2 до 3 лет.

Радионяня

Соединение датчика шума и камеры легко превращает их в радионяню, настроив систему так, чтобы при плаче ребёнка на ваш телефон приходило уведомление, а камера активировалась, показывая, чем именно занят малыш.

Аки посуху

Установив компактные датчики протечек под раковину, ванну и унитаз, можно спокойно ехать в отпуск, не боясь затопить соседей. Для пущего спокойствия можно поставить специальные вентили, способные самостоятельно перекрывать воду. Конечно, стоит такое удовольствие, да помощь специалистов лишней не будет. Китайцы, впрочем, придумали альтернативу — механический сервопривод, который ставится на сам вентиль. Единственный недостаток в том, что пока такой привод рассчитан на европейские краны с продольной планкой переключения, и с обычным вентилем такой трюк не пройдёт.