Шея в мыле

Особый подход

И профессиональные строители, и мастера–самоучки сходятся во мнении, что именно ванная комната требует особого подхода в подборе стройматериалов, тщательного планирования и продвинутых навыков работы с сантехникой. В первую очередь это обусловлено высокой влажностью в помещении. Кроме того, установка сантехники требует специального оборудования, которого у большинства обывателей нет, а стоит оно столько, что дешевле нанять специалистов. Ну и главное — уже на стадии разработки дизайна надо тщательно продумать, где будут располагаться ванна, душевая, стиральная машина и даже розетки. Например, если не угадать с размещением точки подключения электроприбора, то провод от стиральной машины до неё не дотянется, и придётся использовать удлинитель, который вблизи источника воды может представлять риск для жизни. Менее опасный вариант (спорно) — розетка окажется спрятана за бытовой техникой, лишив хранительницу очага возможности с комфортом использовать фен и плойку. Так что прежде чем сносить старое и делать новое, тщательно продумайте расположение всех важных элементов, для удобства их использования. Кроме того, стоит заранее купить всё необходимое для ремонта. Речь идёт не только о новых ванне и унитазе, но и об отделочных материалах, особенно если вы планируете укладывать плитку. Здесь понадобятся точные замеры. Если ошибиться на одну–две плитки, то потом можно не найти материал нужного цвета в магазине.

Нужды насущные

Ещё сложность ремонта в ванной комнате заключается в том, что делать его приходится максимально быстро. Тем, у кого санузел раздельный, конечно, проще. Если же ванна и туалет совмещены, то придётся максимально быстро решать проблему замены коммуникаций, чтобы у всего семейства была возможность удовлетворить некоторые насущные нужды. Да и ходить немытым в течение нескольких недель — то ещё удовольствие. Плюс для замены труб может возникнуть необходимость перекрыть воду во всей квартире.

В большинстве случаев ремонт в ванной люди затевают, приобретая новую квартиру. Если это ваш случай, то в идеале именно на ванную комнату стоит обратить внимание в первую очередь. И хорошо, если из старой квартиры вы ещё не выехали, тогда выполнять все работы можно без спешки. Если вы уже перебрались в новую жилплощадь, то тщательно спланируйте день замены коммуникаций. Лучше всего для начала работ подойдёт утро выходного дня, особенно если вы планируете заменить старые канализационные трубы, унитаз, ванну, поменять разводку горячей и холодной воды и т. д. Только демонтаж старой сантехники может занять большую часть дня, даже при привлечении бригады рабочих. Обычно сантехники сначала оценивают фронт работ, затем отправляются в магазин за всем необходимым и только после этого приступают к демонтажу и установке нового оборудования, что, естественно, занимает массу времени. Если вам предстоит капитальный ремонт, то не поскупитесь на полную замену старых канализационных труб, в особенности если они представляют собой чугунный пережиток времени, и разводки воды на пластиковую. Сделав это сразу, вы будете уверены, что через год или два не придётся сносить большую часть интерьера, чтобы поменять засорившуюся за полвека канализацию или заросшую накипью трубу горячей воды. Важный момент: канализационные трубы должны монтироваться не ровно а под небольшим углом, хотя бы в три градуса от точки слива. Иначе новую канализацию придётся регулярно прочищать. Элементарная физика.

Засучив рукава

Итак, приступим к капитальному ремонту в ванной. Сначала необходимо снять со стен старую плитку или краску, если вам досталась квартира, где ремонт не делали с самого строительства дома. Так как этот процесс может затянуться на несколько дней, сантехнику лучше пока не демонтировать. Что важно сделать, так это перекрыть воду в квартире на время активной работы. Упавший кусок бетона или кафеля может сбить кран или повредить трубы, и тогда к ремонту добавится ещё и потоп. Также до начала грязных работ необходимо продумать, как и в чём вы будете выносить кучу мусора из квартиры. Кафель и бетон немало весят и вдобавок куски материала имеют довольно острые грани, а значит, про обычные пакеты для мусора можно забыть. Чаще всего используют специальные мешки для строительных отходов. Рекомендую покупать их с запасом, так как, учитывая вес мусора, загрузить для нормальной транспортировки вы их сможете только на треть, чтобы избежать разрыва.

Чаще всего при ремонте в ванной комнате приходится иметь дело с кафелем. Снять его и цементный раствор, на который он крепится, можно даже без перфоратора. Достаточно будет воспользоваться зубилом, молотком и хорошей отвёрткой. А вот если прежний владелец вашей квартиры был человеком основательным и использовал специальный раствор без срока годности вкупе с советской керамической плиткой, то у вас проблемы. Подобные небольшие плиточки до сих пор можно встретить на полу в ванных комнатах многих норильских квартир. Иногда ими стены отделывали. Конструкция практически не убиваемая, проще разобрать дом «на запчасти», чем отковырять это чудо советской промышленности. Придётся подключать тяжёлую артиллерию — опытного строителя с перфоратором.

Что касается краски, как правило, в советские времена стены ванной комнаты красили в синий цвет, причём особой краской и в несколько слоёв, в итоге получалось покрытие, не уступающее по прочности шиферу. А сверху оно зачастую покрывалось олифой для большей влагостойкости. Эффективней всего такая краска удаляется специальными химическими средствами. Но в маленьком помещении их применение небезопасно. Второй способ — использовать перфоратор. Но в этом случае краску придётся сбивать вместе со слоем бетона.

Чаще всего, столкнувшись с таким вариантом отделки, наёмные рабочие хитрят — укладывают плитку поверх краски, наделав заколов в стене, чтобы цемент лучше держался, получается весьма ненадёжная конструкция. Если не через год, то через два плитка точно начнёт отваливаться целыми блоками и всё придётся начинать сначала. Так что если вы решили нанять для ремонта подрядчиков, приглядывайте за ними одним глазком.

Главный элемент

Центральный объект в ванной комнате — естественно, сама ванна. И от того, насколько успешно вы её подобрали, будет зависеть многое.

Любой, кто делал капитальный ремонт в ванной, на каком–то этапе задумывался над тем, чтобы установить джакузи или на худой конец двухместную ванну с гидромассажем. Увы, воткнуть этот крупногабаритный предмет роскоши в весьма ограниченное пространство мне так и не удалось. Итак, что касается самих ванн. Их можно разделить на три основных типа, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки: чугунные, стальные и акриловые. Наиболее подходящее место в Норильске, где мжно изучить все возможные варианты из разной ценовой категории, а заодно приобрести и всю необходимую фурнитуру для монтажа – это сеть магазинов «Аквапласт+».

Самые надёжные, конечно же, старички из чугуна. К тому же у данного материала низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Именно этот вариант подойдёт тем, кто любит поваляться в горячей воде часок–другой с книжкой в одной руке и бокалом вина в другой. Минусы: форма у таких ванн практически всегда стандартная, и дополнительные функции в виде гидромассажа там не предусмотрены. Не стоит забывать и о весе (150 кг), который значительно усложняет процесс монтажа.

Сталь. На мой взгляд, самый неудачный выбор, который только можно сделать. Две основных проблемы: остывает стальная ванна практически мгновенно, а шум при наборе воды и принятии душа такой, словно вы пережидаете летний ливень в гараже–ракушке, что серьёзно портит удовольствие от процесса, да и расход горячей воды увеличивается многократно. Знатоки предлагают решать эту проблему с помощью дополнительной теплоизоляции, специальной пены и прорезиненных покрытий, но стоит ли устраивать «пляски с бубнами»? Ещё одна проблема — мягкость материала. Частенько производители экономят на стали, в итоге просто встав в такую ванну можно продавить и деформировать дно. Если уж решили выбрать этот материал, обязательно убедитесь, что толщина стали составляет не менее трёх миллиметров. Иначе купите просто очень дорогую фольгу. Из плюсов: стальные ванны значительно дешевле, имеют довольно широкий выбор форм и размеров, частенько оснащены дополнительными гаджетами.

Акриловые ёмкости. Вот он яркий представитель эры хай–тек. Они долговечны, бесшумны, отлично держат тепло, обладают великим разнообразием форм и размеров и могут оснащаться самыми разнообразными функциями — от гидромассажа до автоочистки и радио с голосовым управлением. Недостаток: соответствующая немалая цена. Чем больше наворотов, тем дороже вам обойдётся данный предмет роскоши. Важный моментарий: чистить акриловую ванну довольно легко, но подбирать средство стоит крайне тщательно, так как материал очень капризный. Никаких жёстких абразивов и щёток с плотным ворсом, без которых помыть чугунную ванну просто невозможно. Также стоит избегать щелочных средств — они съедят покрытие.

Помимо цены, у акриловых ванн есть и ещё один существенный недостаток — огромное количество подделок и дешёвых вариаций на рынке, сводящих на нет все плюсы. Здесь можно столкнуться и с дешёвым ядовитым пластиком, и с «экономной» толщиной стенок изделия. Определить качество продукции можно, просто глядя на цену и состав материала. Сама чаша ванны должна быть сделана из 100–процентного акрила. В сертификате будут указанны аббревиатуры ПММА или АБС/ПММА или их расшифровка: полиметилметакрилат и акрилонитрилбутадиенстирол. Не верьте продавцам на слово, попросите документ с техническими характеристиками изделия, чтобы убедиться, что ванна стоит своих денег.

Дело в трубе

Ещё один важный элемент в ванной — трубы водоснабжения. На данный момент из–за дешевизны и простоты монтажа чаще всего используются полипропиленовые трубы. Кроме того, пластик достаточно гибкий и устойчив к ударам. Срок службы — примерно 25 лет. Более надёжный, хоть и дорогой вариант, — металлопластик, он прослужит около 50 лет. Именно его вам, скорее всего, посоветуют подрядчики. Однако не спешите раскошеливаться. Выбор зависит от того, какой дизайн ванной комнаты вы выберете. Если в планах — замуровать трубы в стены, да ещё и уложить сверху кафель, то чем надёжнее материал коммуникаций, тем лучше. Если же разводка останется в доступе и станет частью интерьера, например в стиле лофт, то подойдёт и обычный полипропилен, ведь в случае необходимости трубы будет легко заменить. Лично я побоялся зашивать трубы наглухо. От протечек, ошибок при монтаже или производственного брака никто не застрахован. В любом случае по окончании монтажа стоит провести опрессовку труб. Это можно сделать и самостоятельно — подать воду и понаблюдать за состоянием стыков в течение суток.