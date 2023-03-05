Суть винила

Современные технологии позволяют слушать музыку на чём угодно: от умной колонки до смарт–часов. Однако и классические музыкальные приборы не теряют своей популярности. Например, многие фирмы вновь наладили выпуск виниловых проигрывателей из–за их бешеной популярности. Возможно, и для вас настало время стереть пыль с коллекции советских «пластов».

Как всё начиналось?

Как всё же прекрасна жизнь современного меломана. Даже искать в интернете нужный трек теперь нет особой необходимости. Достаточно дать команду умной колонке, и она выполнит пожелание. А ведь свежи ещё воспоминания тех далёких лет, когда по–настоящему ценную запись, особенно треки в исполнении зарубежных артистов, приходилось месяцами искать по фарцовщикам, перекупщикам или меломанам–коллекционерам. В этом плане жизнь стала комфортнее и удобнее, но с появлением цифры пропала какая–то магия физического обладания ценной записью. Конечно, кассеты и даже компакт–диски давали подобное ощущение, но для некоторых пластинки имели особую привлекательность. Неудивительно, что именно этот архаичный способ звукозаписи не только пережил своих более продвинутых аудиоколлег, но и в цифровую эру остаётся весьма популярным. Согласно данным социальных исследований, продажи этих гаджетов в последние несколько лет значительно повысились. Россия в этом плане не исключение. Одни поклонники объясняют покупку винилового проигрывателя ностальгией, другие — меломанскими принципами, третьи — банально модой. Ретронаправление в сочетании с хай–теком сейчас крайне популярно.

Истинное ретро

Решив обзавестись виниловым проигрывателем, можно пойти двумя совершенно различными путями. Первый — вдарить по классике, то есть купить самый настоящий советский проигрыватель 1960–1980–х годов. На первый взгляд, вариант хорош — настоящее ретро, но найти его в идеальном состоянии весьма проблематично, и ещё сложнее обзавестись расходниками для прибора. Кроме того, старые проигрыватели имеют внушительные габариты, современные куда более компактны. Впрочем, истинные меломаны уверяют, что при всех своих недостатках старички не чета современным аналогам, и звук на них ярче и глубже.

Лично я тщетно потратил титаническое количество времени на поиск новой иглы на старенький проигрыватель. Так и не добыв запчастей к музыкальному аппарату, сделал выбор в пользу хай–тека.

Хай–тек

В первую очередь в современных проигрывателях винила поражает стиль. Большинство приборов, сделанных под ретро, смотрятся даже аутентичнее, чем оригиналы из 1960–1980–х годов. Техника этого советского периода делалась преимущественно из пластика и алюминиевой обшивки, а современные реплики помещают в деревянные короба или чемоданчики, маскируя устройства под более ранний период 1930–1940–х годов. При этом в большинство из них аккуратно встроены и современные примочки. Например, функция вай–фай для проигрывания музыки на телефоне, Bluetooth–модуль, чтобы синхронизировать проигрыватель с беспроводной акустикой или наушниками. И что наиболее любопытно, у части приборов имеется функция оцифровки, благодаря которой можно для полного счастья оцифровать виниловую запись и перебросить на мобильник.

Если рассматривать качество звука, то в современных приборах с ценой 6–12 тысяч рублей он, конечно, неидеален. Более дорогие устройства не только идут вровень с классическими винилами, а даже лучше по ряду показателей. Однако даже базовый гаджет из этой серии, который меломаны презрительно называют «брелками», вполне пригоден для того, чтобы с большим удовольствием слушать на нём музыку и периодически устраивать ретровечера или укладывать ребёнка спать под любимые аудиосказки из далёкого детства. Причём занимают такие приборы мало места, хорошо вписываются в интерьер, а некоторые даже обладают встроенными аккумуляторами, что позволит устроить даже ретропикник.

Дороже – значит лучше?

Предположим, что вы сделали выбор в пользу хай–тека. Какую модель выбрать? Помните, чем дороже прибор — тем больше дополнительных обвесов к нему потребуется. Как правило, всё, что дороже 20 тысяч — это уже полупрофессиональные и профессиональные приборы, предназначенные для сцены, ночных клубов, выступлений диджеев или работы в звукозаписывающих студиях. Да, звук на них высочайшего качества, но при этом самого проигрывателя недостаточно, потому что в нём не будет колонок, усилителя и ключевого элемента для винилового устройства — фонокорректора — без этих сопровождающих не добиться и хорошего звука. Как ни странно, весь этот набор в недорогих моделях уже встроен.

Дьявол в деталях

Выбирая винил, стоит обратить внимание на ряд функций, которые влияют не только на качество звука, но просто делают использование проигрывателя более комфортным. Кроме возможности подключения проигрывателя к усилителю и внешнему фонокорректору, также полезным будет режим автостопа. Что он даёт? Когда пластинка заканчивается, игла автоматически поднимается, а пластинка перестаёт крутиться. Это увеличивает срок жизни иглы и позволяет не отслеживать время окончания трека.

Другая функция — автозапуск — позволяет одним нажатием кнопки запустить пластинку. Прибор сам поднимает иглу с подставки и ставит на начало винила, что обеспечивает бережное отношение к музыкальному носителю, аргументируют разработчики. Мол, если ставить самому, то можно поцарапать пластинку. Более дешёвый вариант этой же функции и куда более полезный — рычажковый доводчик. С его помощью игла наводится на нужный трек на пластинке, а потом плавно опускается в установленное место. В отличие от автозапуска это позволяет аккуратно опустить иглу в любое место, а не только наначало пластинки.

А что послушать?

Собираясь приобрести современный проигрыватель, практически у каждого новичка возникает вопрос: «Можно ли слушать на них старые пластинки и какого периода?» Ответ довольно прост: любой винил, как современный, так и советский, будет воспроизводиться на новом приборе. Всё, что выпускалось до 1960–х годов, делалось на шеллаке.

Шеллак — это не ногти

Важный момент, который стоит учитывать при покупке винила, — пластинки, которые производились в 1950–е годы и более ранние периоды, делались они не просто из другого материала — шеллака, но и имели иную технологию записи и, как следствие, систему воспроизведения звука. Собственно, это грампластинки, и предназначены они именно для граммофонов, а не виниловых проигрывателей. Для таких старинных пластинок нужен особый проигрыватель с толстой иглой. Только учтите, что старинные граммофоны делались на ручной заводке, а одна игла может воспроизвести максимум две пластинки, после чего её нужно перетачивать. Поэтому в придачу к граммофону необходима пачка в сто игл и знакомый мастер по их повторной заточке.

Винил на спидах

В спецификациях проигрывателя винила существует параметр «скорость вращения» пластинки. Большинство проигрывателей имеют три основных скорости 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Как правило, скорость записи указывается на самой пластинке. Каждая сторона 12–дюймовой пластинки для скорости воспроизведения 33 об./мин. содержит от 15 до 22 минут музыки. Такой формат диска с 1950–х годов был принят в качестве стандарта для домашнего прослушивания музыки. Семидюймовая пластинка предназначена для прослушивания на скорости 45 об./мин. и содержит около 5 минут музыки на каждой стороне. Подавляющее большинство советского винила писалось по стандарту 45 об./мин.

Пластинки для скорости прослушивания 78 об./мин. в настоящее время являются редкостью. Большинство проигрывателей даже не имеют режима воспроизведения на такой скорости, ограничиваясь только 33 и 45 об./мин. Для воспроизведения пластинок на такой скорости необходим специальный картридж. Дело в том, что у пластинок, записанных на скорости 78 об./мин., канавки шире, чем у других. Для их правильного воспроизведения нужна игла со специальной заточкой.

Уход и бережливость

Главная проблема любой виниловой пластинки, а в особенности той, что ни один год пролежала на антресолях, заключается в том, что это мощнейший пылесборник, который нелегко привести в порядок. Глубоко в звуковые канавки забивается пыль, в результате тряпкой или губкой её удастся удалить только с поверхности винила, а остальная плотнее вобьётся в звуковые канавки. В результате качество воспроизведения это не улучшит. Выручит специальная щётка для виниловых пластинок, её продают в музыкальных магазинах. Ставите пластинку, включаете проигрыватель и чистите щёточкой. В идеале делать такую процедуру перед первым запуском пластинки. Выручит и мягкая зубная щётка или малярная кисточка с мягким ворсом.

Если пластинка грязная, то её аккуратно моют с помощью проточной воды и помазка для бритья. Если нет специального чистящего средства, можно обойтись гелем для душа. Важный момент в этой процедуре — сушка. Для протирки использовать замшевую ткань или тряпочку из микрофибры, подойдёт ткань для оптики, от такого материала не остаются частички и волокна ткани.

Проигрывателю тоже нужен уход. То, что нужно протирать его от пыли — это само собой разумеется. Также уделяйте внимание игле: наиболее бюджетный вариант – чистить иглу ватной палочкой, смочив её в специальном средстве для чистки пластинок. Можно использовать липкие губки для винила — они подходят и для пластинок, и для иглы. Рекомендуется чистить иглу после каждого прослушивания.