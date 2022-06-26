В четырёх стенах

Казалось бы, вопрос отделки стен в этой истории самый простой. Купил обои в цветочек, наклеил, и живи, радуйся. Но такой утилитарный подход хорош лишь для тех, у кого напрочь отсутствуют вкус и фантазия. Я вовсе не против обоев. Действительно довольно практичный и наиболее простой подход, вот только их тоже нужно выбирать с умом. И речь здесь не столько о самом рисунке, а о том, из чего эти самые обои сделаны.

Бумага

Те самые советские обои в цветочек. Чаще всего бывают двух видов — однослойные и двухслойные. Особого влияния дополнительные слои на долговечность такой отделки стен не оказывают. Но двухслойные значительно проще клеить. Из великого разнообразия материалов этот самый дешёвый, в чём его неоспоримый плюс. Однако у этого бюджетного варианта недостатков больше, чем достоинств. В первую очередь бумага — очень капризный материал: легко рвётся, легко повреждается при физическом воздействии, восприимчив и к высоким температурам, и к холоду, а самое губительное для таких обоев — влага. Если вас зальют соседи или вы попытаетесь отмыть пятно или художество ребёнка — ремонту, считай, конец. Кроме того, чтобы такие обои надёжно держались на стене и прослужили не один год, придётся обратиться к дедовскому способу их наклейки. Загрунтовали клеем стену — наклеили газеты — загрунтовали газеты — наклеили обои. Это приводит к утроенному расходу клея, который тоже не копейки стоит, а значит, повлияет и на финальную стоимость ремонта. Выбирать этот вид отделки стоит в двух случаях: вам очень понравился рисунок, и других таких нет или вы делаете косметический ремонт перед продажей или сдачей квартиры в наём.

Винил

Виниловые обои на данный момент тоже можно считать классикой, так как на рынке они уже не одно десятилетие. Тем не менее по–прежнему популярны из–за идеального соотношения «цена–качество». В отличие от бумажных аналогов винил не просто устойчив к влаге, а ещё и предназначен для мытья с чистящими средствами. Кроме того, он не впитывает запахи, поэтому его можно использовать для отделки кухни или рабочего кабинета, если вы курите. Такие обои хорошо переносят и физическое воздействие, поэтому отлично подойдут для детской комнаты. Даже если ребёнок что–то нарисует на таком покрытии (а это довольно сложно, в особенности на рифлёном виниле с шелкографией), оттереть художества не составит труда.

Винил примерно в два раза дороже бумаги. А при наклейке таких обоев, с учётом их веса, понадобится определённый навык, но, в принципе, даже при отсутствии практики справиться с этой задачей под силу молодой семье новосёлов, только осваивающих премудрости ремонта. При этом предварительно обклеивать стены газетами нет необходимости, обои прекрасно ложатся на поверхность и без них. Однако я всё же советую сначала прогрунтовать стены клеем, чтобы увеличить сцепление с поверхностью. Винил тяжеловат, и обои могут отвалиться под собственным весом раньше, чем высохнет клей. Из существенных недостатков — этот материал может дать небольшую усадку после высыхания, поэтому желательно на стыках делать припуск в один миллиметр.

Шёлкография

Виниловые обои с шёлкографией — пожалуй, самый лучший вариант из среднего ценового сегмента. Благодаря специальной обработке верхняя поверхность становится блестящей, гладкой на ощупь и отлично смотрится на стене, в особенности при правильном освещении. Кроме того, долговечность такой отделки значительно выше, чем в случае с обычным винилом. Шёлкография не только легко моется, но и меньше выгорает на солнце, отражая солнечные лучи.

Флизелин

Флизелиновые обои — ещё один хороший вариант из среднего ценового сегмента. По сути, обладают теми же параметрами, что и винил, но пропускают воздух, это позволяет обоям быстрее сохнуть и при этом не давать усадки. Плохо устойчив к сырости и не годится для ванной комнаты, зато отлично подходит для покраски за счёт своих впитывающих свойств. В отличие от бумажных обоев, используемых для подобных целей, флизелин более устойчив к механическим повреждениям, и краска на такой материал ложится ощутимо лучше.

Стекловолокно

Этот отделочный материал на российском рынке появился относительно недавно и является переходным от среднего к дорогому сегменту. Как и винил, устойчив и к физическим повреждениям, и к влаге, как и флизелин, вполне может быть использован под покраску. Однако выбор этот довольно спорный. Так как по общим параметрам более дешёвые и проверенные годами варианты стекловолокну не уступают (разве что прочность у такого материла выше), а ценник начинает изрядно покусывать пятки. Кроме того, для стекловолокна нужен специальный клей, тоже не из дешёвых, а использовать их под покраску непрактично, так как для этого понадобится ещё и специальная краска, стоимость которой вообще выходит за рамки приличий.

Дорогое удовольствие

Описанные ниже группы обоев уже находятся за пределами приемлемой стоимости для ремонта. Однако сбрасывать со счетов я бы их не стал. Дело в том, что грамотные дизайнеры очень часто используют сочетание простых бюджетных вариантов и дорогого материала для интерьерных решений. Например, вы можете оформить угол с компьютерным столом, оклеив стены обоями из другого материала и в иной цветовой гамме.

Натурпродукт

Натуральные обои относятся к современным и модным нынче экологичным вариантам. В таких обоях отсутствуют искусственные красители. Материалом служат бамбук, джут, соломка, водоросли, рисовая бумага, за что некоторые дизайнеры в шутку называют их съедобными. Увы, в норильских магазинах это природное чудо мне не встречалось. Но их с лёгкостью можно заказать через интернет на специализированных сайтах. Такой выбор материала может подчеркнуть вашу заботу об окружающем мире, но и ухода они требуют бережного: их придётся протирать влажной салфеткой и беречь от механических повреждений.

Текстиль

Ещё один вариант, который редко встретишь на прилавках строительных магазинов, — тканевые обои. В первую очередь они хороши своей приятной на ощупь фактурой. Но приобретать тканевые обои стоит в том случае, если вопрос цены для вас не стоит. Чтобы вписать их в интерьер, требуется опытный дизайнер, а ремонт должны делать профессиональные строители, поскольку наклейка таких обоев на стены — это сложный процесс.

Фотообои

Набрав бешеную популярность в 1980–е и «доковыляв» до 1990–х, затем этот вид обоев исчез почти на два десятилетия из интерьерных решений, но несколько лет назад опять начал набирать популярность благодаря развитию технологий. В первую очередь качество печати вышло на новый уровень и позволяет создавать обои подобного вида невероятной красоты, глубины красок и детализации, что ранее было недоступно. Ну и, конечно, существенное разнообразие в печати даёт возможность выбрать практически любой рисунок, от классического «чисто поле» до целого фэнтезийного мира. Особенно хорошо смотрятся такие обои в «портальном» оформлении. Когда их вписывают в объёмную отделочную текстуру вроде искусственного камня или ПВХ–плитки с имитацией кирпичной стены, что визуально создаёт эффект пролома в стене с видом на пейзаж. Так же хорошо смотрятся фотообои с имитацией панорамных окон, когда поверх картины наклеивают ПВХ–рейки, имитирующие оконную раму. Этот приём позволяет визуально значительно увеличить пространство даже в небольшой комнате. Однако надо учитывать, что для качественного визуального эффекта, в особенности если обои выполнены в 3D, нужна твёрдая рука при их наклейке. Смещение даже на пару миллиметров может испортить всю задумку. Если решили купить фотообои, то внимательно отнеситесь не только к рисунку, но и к основе материала. Лучше всего выбирать виниловые. Поверхность у них матовая, а не глянцевая, что улучшает визуальные ощущения, в отличие от бумажных фотообоев. Более дорогие основы могут быть из чего угодно, от флизелина до натурального холста.

Натуральная пробка

Ещё один любопытный вариант экологичных и непривычных русскому человеку материалов обоев — пробка. Необычная объёмная текстура, очень приятная на ощупь и превращающая любое, даже самое холодное помещение в уголок тропического рая. Такой материал выпускается в трёх вариантах: рулонами, плиткой и полосками на бумажной основе. Из недостатков — высокая цена, которая даже выше, чем у искусственного камня. Монтаж каждого вида требует профессионального подхода. В остальном же действительно уникальный материал для интерьерного решения, в особенности если использовать его для разграничения зон или создания акцентов в дизайне.

Кожа крокодила

Ещё один VIP–вариант — дорогие тиснёные обои, имитирующие кожу змеи, леопарда, зебры или крокодила. Они долговечны, хорошо смотрятся в интерьерах с выраженной индивидуальностью: лофт, модерн, минимализм. Материал отличается стойкостью к истиранию, его можно мыть. Однако даже при наличии чемодана денег, просто обклеив всю комнату от пола до потолка крокодиловой кожей, вы получите довольно безвкусный результат. Идеальны такие обои для использования тематических вставок. Например, так может быть оформлена зона на стене для фотографий из путешествий или для предметов, добытых в экспедициях. Хорошо будет смотреться оформленный в подобном стиле географический уголок с глобусами, старыми картами, старинным компасом и английским колониальным шлемом. В общем, область применения этих обоев, несмотря на качество, весьма ограничена в интерьере, но уж если удастся грамотно их вписать, то такой элемент может стать ключевой основой интерьера всей комнаты.

Жидкие обои

Один из вариантов отделки — так называемые жидкие обои. С обычными они не имеют ничего общего и больше напоминают штукатурку, однако ею не являются. Это декоративное покрытие, которое можно использовать как для отделки потолков, так и стен. Продаётся в виде сухой смеси и является экологически чистым продуктом. В состав входят целлюлоза и декоративные наполнители, например, волокна вискозы или хлопка. В сухом виде эти обои напоминают вату с вкраплениями декоративных элементов. Их главная прелесть — в простоте нанесения на стены. Состав разводится водой и с помощью шпателя наносится на поверхность. После высыхания вы получите довольно интересную отделку с приятной на ощупь объёмной текстурой. Главный плюс жидких обоев в том, что в случае повреждения одного из участков привести его в порядок не составит труда, кроме того, если стена неровная или на ней есть повреждения, такие обои будут скрадывать недостатки, допущенные при строительстве. Из серьёзных минусов — восприимчивость к влаге. Если вас затопят соседи, в особенности горячей водой, жидкие обои оправдают своё название и банально стекут на пол.