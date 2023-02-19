Вода живая и мёртвая

Местные воды

Эх, прошли те времена, когда мучимый жаждой человек мог без опаски напиться из бегущего под ногами ручья или даже озера. Цивилизация подарила нам водопровод, а вместе с ним и беспокойство по поводу качества текущей из крана воды.

Впрочем, если говорить о Норильске, то, например, на Ламе, сидя в лодке, можно смело зачерпнуть кружкой местной водицы. Эта вода не вызовет даже несварения желудка. Многократно проверено на собственном опыте. А что вообще мы знаем о местной воде и существующих в городе системах очистки? У каждого района своя система снабжения, по крайней мере, в той или иной степени. Например, Талнах в основном снабжается из подземных источников, Норильск — из реки Норильской, а Кайеркан — из двух водохранилищ. В результате именно в Талнахе вода самая чистая и качественная. Вода, поступающая в Норильск и Кайеркан, проходит несколько этапов очистки, позволяющих достичь качества, приемлемого для питья. Те, кто сейчас вспомнил, как в период паводков из крана течёт бурая жижа, наверняка приготовились плюнуть мне в лицо, но не спешите. Да, это серьёзная сезонная проблема, от которой никуда не деться. Весной из–за ледохода система не справляется с очисткой воды, а осенью жидкость начинает пахнуть маслом и ржавчиной от застоявшихся за лето труб отопления. В остальное же время из норильских кранов бежит вода вполне приемлемого качества, её можно употреблять без дополнительной очистки. Исключение — дома со старыми коммуникациями. Лично я спокойно пью воду из–под крана, а вот ребёнка пою либо фильтрованной, либо кипячёной. Очистные сооружения это хорошо, но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Отсюда вывод: водный фильтр в квартире необходим, хотя бы для использования его в межсезонье, даже если вместо желудка у вас сталеплавильный ковш.

Чистый кувшин

Кувшины — самый распространённый тип бытовых водных фильтров. И это неудивительно. Они относительно дешёвые, занимают мало места, просты в использовании, их не нужно встраивать в водопроводную систему. Стоимость — от 1500 до 2500 рублей, картридж обойдётся в 350–800 рублей в зависимости от марки. И самые дорогие кувшины, и более бюджетные аналоги фильтруют воду примерно одинаково. Разница есть, но она столь незначительна, что совершенно не стоит переплаты. Почему тогда одни кувшины стоят дороже других? Да потому же, почему кроссовки от известной фирмы стоят 15 тысяч рублей, а точно такие же по качеству от неизвестного производителя — 5 тысяч рублей. Вы банально переплачиваете за бренд. Главный недостаток кувшина — относительно медленная фильтрация воды. Но заливать воду в ёмкость заранее привыкаешь быстро. Придётся также следить за износом картриджа, его нужно регулярно менять. Фильтр способен очистить от 170 до 450 литров воды (точные данные указываются в документах). Как высчитать время для смены фильтра? Производители рекомендуют проводить замену раз в месяц, но это тоже маркетинговый ход. Проведём простой подсчёт. Человек выпивает от двух до трёх с половиной литров воды в день. Три литра в день — это 90 литров на человека в месяц. Таким образом, даже самый недолговечный фильтр пригоден к использованию в течение почти двух месяцев. Для удобства можно приобрести кувшин с напоминалкой. С ним в комплекте идёт расчётная таблица, позволяющая рассчитать в зависимости от размера семьи, когда пора менять фильтр, дата замены выставляется на крышке кувшина. Что касается качества фильтрации, то его можно считать вполне удовлетворительным, но не более. Также не стоит рассчитывать, что кувшин способен очистить ту самую коричневую воду, которая «радует» нас в межсезонье. Данные фильтры способны убрать хлор, аммиак, неприятные запахи, но чуда ждать не стоит. Вывод: если семья достаточно большая, то кувшин не самый лучший выбор. Куда разумнее раскошелиться один раз на встроенный в водопроводную систему более мощный фильтр. Такой окупится уже через год использования, если сравнивать с постоянными затратами на сменный картридж.

Насадка на кран

Ещё один компактный и дешёвый вариант — насадка на кран. В Норильске она не популярна, да и в магазинах встречается редко. В основном из–за того, что с ней больше возни. Хотите налить чистую воду — придётся накручивать, помыть посуду — свинчивать, чтобы не использовать фильтр зазря. На собственном опыте могу сказать, что процесс слегка раздражает. К тому же, как и в случае с кувшинами, ресурс картриджа вырабатывается довольно быстро, а степень очистки далека от идеальной.

Фильтр под раковиной

Главная его прелесть — высокая степень очистки воды. Лучшими считаются устройства с пятью ступенями, самые простые имеют одну–две. Всё это устанавливается под раковину, а чистая вода подаётся через отдельный кран. Главные недостатки — это не только высокая цена прибора, но и стоимость его установки. В раковине необходимо сделать дополнительное отверстие для ещё одного крана. Его достаточно легко проделать в мойке из стали или жести, а вот с керамической или гранитной возникнут сложности. Картриджи в системе также являются сменными, но служат они куда дольше и в долгосрочной перспективе могут оказаться экономически более выгодными, чем кувшин. Лучше всего выбирать модель, у которой имеется фильтр с полуволоконной мембраной, она считается максимально эффективной. Разброс стоимости таких фильтров велик — от 3,5 до 100 тысяч рублей. Причём не всегда высокая цена означает и высшую степень очистки. Существенно увеличивают стоимость разного рода технологические навороты вроде электронного табло с двумя десятками показателей качества отфильтрованной воды или специальной насадки на кран со светодиодом, показывающим степень износа фильтра. Все эти наноплюшки совершенно не влияют на качество получаемой воды. Так что если вы не техногик, то смело выбирайте модель не дороже 10–17 тысяч рублей. В целом именно такие устройства можно считать оптимальными по соотношению цены и качества.

Система обратного осмоса

Это, по сути, миниатюрный очистной комплекс, способный заткнуть за пояс любые городские очистные системы. Главное его преимущество в том, что вода очищается на 99,9%. Проблема в том, что у медиков нет единого мнения о полезности такой воды. Однозначно сказать, какое влияние на организм оказывает регулярное употребление практически дистиллированной жидкости, специалисты не могут. Возможно, потребуются годы исследований, чтобы сделать точные выводы. Впрочем, главный недостаток — полную деминерализацию — некоторые производители таких комплексов исправляют, добавляя дополнительную систему, которая на выходе насыщает дистиллят полезными веществами и микроэлементами. Однако если вы сделали выбор в пользу данного устройства, то стоит быть очень внимательным при покупке. Частенько под видом систем обратного осмоса маркетологи пытаются продать обычные фильтры, которые устанавливаются под раковину. Отличить их просто: у системы обратного осмоса имеется встроенный компрессор. Так что даже если на упаковке прибора большими буквами написано «Обратный осмос», стоит проверить. Средняя стоимость системы — примерно 17–25 тысяч рублей. Но есть и дорогие комплексы — 100–150 тысяч рублей. Менять фильтр нужно примерно раз в два года, а то и реже, если семья небольшая.

Магистральные системы

Есть специальные фильтры, которые устанавливаются непосредственно на магистральный водопровод. Они могут быть полезны в межсезонье — хоть как–то улучшить качество воды для бытовых нужд. Но для очистки питьевой воды такие фильтры не подойдут, так как они способны задерживать только крупные фракции — песок, грязь.

Умягчители

Это особый вид фильтров, которые не столько чистят воду, сколько делают её более мягкой. Очень полезная вещь на материке, особенно в тех районах, где вода жёсткая. В Норильске же вода достаточно мягкая и не нуждается в дополнительной обработке такого типа.

Кипячение

Большинство норильчан по старинке обходятся без фильтров, предпочитая просто кипятить воду. Этот процесс позволяет избавить жидкость от вредных бактерий и микроорганизмов, однако в ней остаются взвеси. Поэтому такой способ очистки можно рассматривать в качестве дополнительного — наливать в чайник воду, очищенную в фильтре–кувшине.

Вода из бутылок

Воду из–под крана многие заменяют бутилированной, но и здесь есть подводные камни. Если мы говорим именно о минеральной и тем более газированной воде, то любой врач скажет, что её нельзя пить больше 1–2 стаканов в день. Другое дело — обычная очищенная вода, которая продаётся в пятилитровых кегах. Если производитель надёжный, то она может стать оптимальной заменой фильтрованной. Собственно, на материке это один из самых распространённых способов восполнения водного баланса. Это в Норильске можно регулярно употреблять воду из–под крана без последствий для здоровья. Приезжая в другие регионы, лучше не рисковать. В каждой местности свой состав воды, и организму требуется время, чтобы к нему адаптироваться.

Волшебство серебра

С древних времён помощником в очищении и улучшении качеств воды считается серебро. Возможно, среди ваших друзей и знакомых до сих пор есть те, у кого водопроводная вода настаивается в банках или кувшинах с серебряными изделиями, которые, согласно поверью, должны обеззаразить жидкость. Ещё греки и римляне брали с собой в дальние походы воду в серебряных кувшинах. Так и есть — ионы серебра действительно обладают бактерицидными свойствами. Но для того чтобы металл обеззараживал воду, его должно быть много — как раз целая ёмкость. Иначе эффекта не будет. При этом не стоит забывать, что серебро всё же тяжёлый металл, и употребление воды с избытком ионов серебра может вызвать отравление.