Время технологий

То, что телефон из обычного устройства связи за пару десятков лет превратился в полноценного карманного помощника, без которого сложно себе представить современного человека, мы уже привыкли. Казалось бы, куда уж лучше, круче и технологичнее? И вот теперь та же невероятная трансформация происходит с часами. Из обычного хронографа с шестерёнками и пружинами они стремительно превращаются в личного секретаря, фитнес–тренера, проводника и даже врача. При этом поражает количество типов и классов данных устройств, а стоимость варьируется от полутора до тридцати тысяч рублей.

Смарт или фитнес?

Казалось бы, если откинуть разного рода дополнительные функции и красивую оболочку, то между смарт–часами и фитнес–браслетами нет никакой разницы. Оба считывают основные биометрические данные, изучают активность человека, способны показывать время и даже читать сообщения, присланные в мессенджерах. Но это весьма поверхностное сходство. Между хорошим смарт–устройством и стандартным фитнес–браслетом столько же общего, сколько у «Феррари» и «Запорожца». Вопрос лишь в том, нужен ли вам «Феррари», чтобы ездить в охотничий балок по бездорожью.

Личный тренер

Главная задача фитнес–браслетов — следить за здоровьем носителя. Самые простенькие из этой серии предназначены исключительно для тренировок: надеваются перед активными физическими нагрузками или прогулками. Они следят за давлением, частотой пульса и количеством сожжённых в процессе занятий калорий. Если вы присматриваетесь к устройству именно для этой цели, то вполне можете обойтись браслетом за 4–5 тысяч рублей. Более дешёвые модели — плохая идея. В совсем бюджетных вариантах стоят слишком слабые датчики биометрии. Браслет за полторы тысячи прекрасно считывает показатели при пониженной активности, но стоит дать организму нагрузку, как датчики перестают работать. Связано это с обильным потоотделением при тренировке либо потерей контакта с телом при активном движении.

Карманный медик

Продвинутые модели браслетов способны отображать больше показателей. Например, отслеживают режим и длительность сна; мониторят, как долго человек находится без движения, и сообщают, что пора бы немного подвигаться; могут известить о резком повышении давления и напомнить выпить лекарство. Понятно, что такие модели необходимо носить регулярно. Оптимальным вариантом для контроля над собственным состоянием будут либо простенькие часы, либо продвинутый браслет в районе 7–10 тысяч рублей.

Смарт — это вам не фитнес

Если вы хотите плюс к вышеперечисленным функциям иметь умного ассистента, то потребуются полноценные смарт–часы. Но тут есть одна хитрость. Дело в том, что у хороших фитнесов к биометрике прилагаются расширенные возможности, вроде чтения и отправки сообщений, с некоторых возможно даже ответить на вызов, что приравнивает их к настоящим смарт–часам. Этим частенько и пользуются хитрые маркетологи, выдавая браслеты за полноценные смарты. Чем же отличаются браслеты от умных часов? Всё дело в начинке.

На смарт–часах есть собственная операционная система (чаще всего это watchOS, Wear OS, Tizen, Android). Это даёт довольно широкий внутренний функционал и возможность устанавливать на часы самые разные полезные приложения. Фитнес–браслет имеет ограниченную операционную систему, не позволяющую ставить сторонние программы. Второй признак – диагональ и форма экрана. У фитнесов она, как правило, вытянутая и весьма ограничена по размерам. На смартах экраны круглой или квадратной формы и гораздо крупнее. Ещё одна особенность смарт–часов — наличие встроенного накопителя, благодаря которому их можно подключать к ПК или ноутбуку, загружать во внутреннюю память устройства музыку, фото или документы. Фитнес–браслеты лишены такой возможности. Стоимость средних смартов начинается от 8 тысяч рублей, но действительно качественные находятся в ценовой категории 15–25 тысяч.

Экран и форма

Высокотехнологичная и дорогая вещь должна выглядеть соответствующе. Так что качественные смарт–часы мало чем отличаются от их обычных коллег премиум–класса: металлический корпус, сменный кожаный ремешок, декоративные внешние механизмы, как на хронографах с пружинным механизмом. Но самое важное значение играет экран часов. На слишком маленьких тяжело что–то рассмотреть, а чрезмерно громоздкие неудобны, особенно ночью, если используются для отслеживания фаз сна. Подходящий размер экрана — 1,4 на 1,7 дюйма. В основе экрана должна лежать правильная матрица. Обязательно обратите внимание на её аббревиатуру при покупке. Самая простая и дешёвая технология её производства, с которой лучше не связываться, — TFT: тусклая и сильно бликует, на открытом солнце практически не видно, что происходит на экране. IPS — лучше передаёт цвета, имеет более широкий угол обзора и встроенную подсветку. Если же в характеристиках ЖК указано OLED, можете быть спокойны — это то, что нужно: широкий угол, отличная цветопередача и глубина, яркость экрана.

Выбор профи

У большинства популярных линеек смарт–часов имеются специализированные модели — для экстремалов и путешественников. Но и обычным покупателям из–за расширенного функционала и пары полезных наворотов стоит к ним присмотреться. Обозначаются такие смарты обычно приставкой PRO и Adventher к основному наименованию модели. В первую очередь в таких часах идёт усиленное противоударное стекло с дополнительным покрытием от царапин, более ёмкий аккумулятор, сохраняющий заряд в два–три раза дольше, чем у стандартных моделей, ну и, безусловно, полезным станет водонепроницаемый корпус. Некоторые модели даже применимы для дайвинга и способны выдержать погружение на глубину более 30 метров, при этом имеют встроенный компьютер для погружений. Эти полезные функции добавляют к стоимости ещё 7–10 тысяч рублей. В остальном польза смарт–часов в быту и жизни зависит от того, какие программы на них будут установлены.

Есть о чём поспорить

Есть в смарт–часах ряд функций, вызывающих споры у любителей этих гаджетов. Рассмотрим самые популярные и неоднозначные. Например, отдельные модели предусматривают автономную работу. Они способны звонить и отсылать сообщения без соединения с телефоном, потому что в часы устанавливается собственная сим–карта. Одни восторгаются подобного рода возможностью. Другие остаются в недоумении: зачем таскать с собой ещё один телефон, считая его малоприспособленным для полноценного общения.

Бонд на проводе

Кто из нас в детстве не мечтал стать тайным агентом? Вот и разработчики, встроившие в часы возможность отвечать на звонки, тоже, по всей видимости, обожают Бонда. С одной стороны, возможность поговорить с кем–то прямо по часам, не доставая телефон из кармана, – это заманчиво, но большинство тех, кто пользовался данной функцией, сошлись во мнении, что это забавно, но не более. Говорить по смарт–часам довольно неудобно — приходится постоянно маневрировать между ухом и ртом. Да и со стороны это выглядит странновато. Нередко можно встретить на улице людей, разговаривающих по телефону через гарнитуру, а со стороны кажется, что они общаются с воздухом. Человек, беседующий с часами, вообще способен вызвать нервный тик у случайных прохожих.

Спортсменам–меломанам

Встроенный в часы плеер с возможностью подключить к нему беспроводные наушники дублирует функции телефона, но есть место, где эта функция часов пригодится, — это спортзал. Собственно для этого её и добавляли. Часы во время тренировки всегда на руке, и у вас нет необходимости таскать телефон по всему залу и класть то под ноги, то рядом со снарядом, чтобы не потерять сопряжение с наушниками. Так что если физические нагрузки вы привыкли сочетать с хорошими мотивационными треками, то обязательно обратите внимание на наличие в устройстве подобной функции.

Умный будильник

Казалось бы, зачем нам ещё один будильник? А понадобиться он может, если у членов семьи разные режимы отдыха. Настройка прибора на пробуждение вибрацией позволит не подымать на уши всю семью с утра пораньше. В продвинутых моделях есть даже функция умного будильника, которая учитывает фазы сна человека. Оптимальным считается пробуждение во время быстрой фазы сна, когда человек испытывает минимум слабости и сонливости. Функция умного будильника анализирует временные промежутки и будит только при переходе в фазу быстрого сна. Но спать придётся с надетым на руку гаджетом. Кроме того, в устройстве должна быть функция принудительного погашения экрана, иначе часы будут периодически врубать подсветку и больше мешать, чем помогать.

Где твой напарник?

Любопытная функция в часах — команда найти телефон. Хорошо выручает, если в утренней спешке аппарат никак не находится, а позвонить с другого телефона нет возможности. Вот только если часы не сопряжены с телефоном, то этот трюк не сработает, а статистика показывает, что большинство владельцев отключают сопряжение на ночь.

Платим взмахом руки

Очень хорошая и удобная функция — бесконтактная оплата. Виртуальная карта в часах избавляет от необходимости лезть в карман за кредиткой или мобильным, чтобы совершить оплату. Одна беда — с платёжной системой «МИР» это не работает. А другие инструменты электронных платежей у нас заблокированы. Впрочем, есть умельцы, которые с помощью хитрых манипуляций умудряются вернуть этот полезный функционал в строй.