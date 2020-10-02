МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краснофлотец Алексей Петрович Меняйло 1925 - 1982 годы

Краснофлотец Алексей Петрович Меняйло 1925 - 1982 годы

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Краснофлотец Алексей Петрович Меняйло 1925 - 1982 годы

В 1943 году в 18 лет был призван на Черноморский флот. Участвовал в выполнении трёх правительственных заданий.

Краснофлотец Алексей Петрович Меняйло 1925 - 1982 годы
  • Уроженец села Малиново Калининского района Приморского края. В 1943 году в 18 лет был призван на Черноморский флот. Участвовал в выполнении трёх правительственных заданий.
  • 9 мая 1944 года успешно отразил налёт вражеской авиации. В период с 1 по 30 ноября 1945 года принимал участие в разминировании морских мин.
  • Награждён медалью Ушакова, медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Красной Звезды.
  • После войны трудился в Норильском индустриальном институте, а затем на Ламе в Таймырском лесничестве.

В Норильске живут: внуки — Дмитрий и Денис Оболонские, Андрей и Наталья Меняйло, невестка Елена Оболонская, а также семь правнуков.

Текст Наталья Черкашина
2 октября в 13:03 430
75победаБессмертный полкВеликая Победа
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