Норильску из Москвы. Комбинат с юбилеем поздравляет Юрий Филиппов

В Норильске прошли мои детство и юность. Здесь я окончил школу, институт, пошёл работать на Надеждинский металлургический завод. Его руководитель — Юрий Александрович Филиппов — через несколько лет стал заместителем директора Норильского комбината и пригласил меня заняться налоговой политикой. Тогда, в 1997 году, на комбинат пришла команда во главе с Александром Хлопониным, и многие ответственные должности не боялись поручать молодым специалистам.

Рад, что представилась возможность поучаствовать в грандиозном проекте: гигантский промышленный комплекс, несмотря на тяжёлые времена, должен был стать предприятием нового типа — эффективным, финансово прозрачным, с достойными условиями труда и высокими экологическими стандартами. «Норникель» далеко продвинулся на этом пути, и за нынешними успехами и рекордами стоят многие талантливые инженеры, сплочённые трудовые династии и, конечно же, выдающиеся управленцы.

В день юбилея желаю компании новых больших побед, смелых решений — этого здесь никогда не боялись. Ветеранам, работникам «Норникеля» и их семьям — крепкого здоровья, благополучия и процветания.

Александр Новак