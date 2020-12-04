Наталья Солодовник: «Городу нужен глава, который объединит, а не внесёт раздор»

— Городу нужен глава, который объединит, а не внесёт раздор. Который будет учитывать интересы всех категорий норильчан, а не какой–то отдельно взятой группы, вне зависимости от политических взглядов, мест работы и социального статуса. Наталья Солодовник, председатель местной Общественной палаты, председатель благотворительного фонда «Территория добра»

– Наталья Николаевна, насколько ваша профессиональная деятельность зависит от решений градоначальника и обстановки в городе?

– Напрямую. Если в городе налажены партнёрские коммуникации, все службы взаимодействуют, работа каждого становится более качественной. В общественной деятельности это особенно важно. Когда не испытываешь каких–либо неудобств, все усилия можно направить на созидание. Когда же нет уверенности в завтрашнем дне, это и на работе отражается, и на жизни в целом. Ну не сможет оставаться равнодушным и спокойным в ситуации нестабильности норильчанин, по–настоящему любящий свой город.

Если говорить о благотворительности, то чем комфортнее и спокойнее чувствуют себя горожане, тем охотнее они участвуют в различных городских мероприятиях, а особенно в благотворительных. Чем меньше проблем, тем больше совершается добрых дел. Когда во власти нет разногласий и конфликтов, атмосфера в городе позитивная, и горожане настроены на позитив.

– Какой глава нужен лично вам как руководителю благотворительного фонда и председателю местной Общественной палаты?

– Мне очень важно, чтобы этот человек искренне любил Норильск. Я убеждена на сто процентов, что всё начинается с любви. Когда градоначальник любит своё дело, город и горожан, это чувствуется, это видно по результатам. Если главой становится человек, для которого город — родной, то он и решения принимает, исходя из этого, и старается не навредить.

Норильск — город новаторский. Горожане — лёгкие на подъём. И нам нужен энергичный руководитель. И чтобы не было при этом никакого деления на работников компании, бюджетников, предпринимателей и т. п., чтобы основная идея была: мы все — вместе, мы все — норильчане и гордимся этим. Городу нужен глава, который объединит, а не внесёт раздор. Который будет учитывать интересы всех категорий норильчан, а не какой–то отдельно взятой группы, вне зависимости от политических взглядов, мест работы и социального статуса.

Ещё очень важно, чтобы глава был предельно открыт для общественности, которая в Норильске очень активна. Норильчане готовы участвовать в принятии важных для города решений, и нужно, чтобы глава с этим считался и был восприимчив к общественному мнению.

– А что важнее – чтобы первый человек Норильска был норильчанином, знал жизнь города изнутри и пользовался доверием горожан, или всё–таки то, какой он хозяйственник, управленец?

– Непростой вопрос. Если подходить к этому расчётливо, с холодными сердцем и головой, можно, конечно, ответить, что главное, какой он хозяйственник. Но мы же всё–таки люди — существа чувствующие, думающие, и нам, лично мне, куда важнее, какой он человек. Если глава прочувствовал на себе, каково это — жить в Норильске, он глубже понимает проблематику, знает все подводные камни. И он подходит к своей работе не как к решению рабочих задач, он решает проблемы как человек, сам столкнувшийся с ними, знающий всё изнутри, желающий улучшить жизнь родного города. И уверена, что именно такой подход эффективнее. Так что для меня важнее первое.

– Важно, чтобы будущий глава Норильска имел или, наоборот, не имел опыта работы на градообразующем предприятии?

– Мне — не важно. Но когда у человека есть такой опыт, это огромный плюс. Потому что работа на таком предприятии, как «Норникель», — это отличная школа, где ты учишься работать в команде, чувствовать себя частью команды и нести ответственность за свои решения. Исторически сложилось так, что город и комбинат — единое целое. Я уверена, что это наше большое преимущество, залог нашей силы и успешного развития.

Хочу отметить, в городском Совете депутатов очень много достойных людей, которые знают Норильск и искренне его любят. Причём большинство из них имеют опыт работы в компании. И они как раз такие крепкие профессионалы–производственники, приносящие пользу городу.

– Нужна ли Норильску жёсткая рука или, напротив, это должен быть дипломат?

– На мой женский взгляд, дипломатия, конечно же, намного лучше. Вспомнить хотя бы мировую историю: правители–дипломаты уводили государства от военных действий и тем самым спасали свой народ. Так что если глава по натуре — дипломат, миротворец, это дополнительный плюс. Умение договариваться в таком городе, как наш, в той ситуации, в которой мы сегодня оказались, это очень важно. Тем более сегодня, по мнению социологов, люди больше задумываются о последствиях. То есть действуют не так, как раньше — видим цель, не видим препятствий, если надо, реки вспять повернём. Сегодня большинство всё же задаётся вопросом: «А что потом?» И человек–дипломат как раз в первую очередь и просчитывает все риски того или иного решения.

– Как говорится, один в поле не воин. Чья поддержка главе Норильска необходима?

– Депутатского корпуса в первую очередь. Также главу должны поддерживать все руководители всех ключевых учреждений и предприятий города. Важно, какая у главы команда. А команда градоначальника должна быть такой, чтобы он чувствовал себя уверенно. Чтобы вся важная информация сначала попадала к нему, а потом уже — в социальные сети. Чтобы о проблемах он узнавал от ответственных лиц, а не через сарафанное радио.

– Может ли главой нашего города быть женщина?

– А почему бы и нет? Женщина по природе своей — созидатель и думает о последствиях своих действий. И женская способность заботиться о других, самоотверженно и самозабвенно, пригодилась бы градоначальнику. А ещё, что немаловажно в таком деле, у женщины больше развита интуиция, она может чувствовать и предвидеть.

– Что желаете норильчанам в новом году? А что пожелаете главе?

– Желаю Норильску побольше добрых историй. Чтобы и за пределами города знали, что здесь живут добрые люди. Чтобы по всем каналам не про разлив нефти рассказывали, а про то, как сильна здесь взаимовыручка. Желаю радости встреч. Чтобы норильчане, встречаясь, обсуждали не происшествия и проблемы, а делились друг с другом радостью, рассказывая о счастливых моментах своей жизни. Пусть житейские истории будут позитивными и весёлыми.

Хочется, чтобы в новом году в Норильск пришла стабильность. Чтобы были реализованы грандиозные проекты, о которых с гордостью можно рассказывать на самом высоком уровне. Будущему главе города скажу, что у него очень много помощников — активных горожан, и все его начинания, направленные на развитие города, обязательно будут поддержаны.