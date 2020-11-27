На днях состоялась внеочередная сессия горсовета, на которой депутаты назначили дату нового конкурса по отбору кандидатур на должность главы Норильска. Напомним, первый конкурс, назначенный на 30 октября, был признан несостоявшимся, поскольку на тот момент в комиссии имелась только одна заявка на участие. Между тем, согласно положению о проведении конкурса, комиссия должна представить городскому Совету не менее двух претендентов на эту должность.

– На внеочередной сессии депутаты определили, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоится 22 января. 26 января на первой сессии 2021 года мы будем принимать решение о назначении выбранного кандидата на должность, — сообщил председатель горсовета Александр Пестряков.

Численность соискателей на должность градоначальника не ограничена. На неё могут претендовать совершеннолетние граждане России, имеющие не менее пяти лет стажа работы в руководящей должности либо профессиональное образование. Им необходимо представить пакет документов, удостоверяющих наличие образования и опыта работы, собственноручно написанное заявление, но главное — программу развития города на ближайшие пять лет.

Приём документов от соискателей начинается сегодня и продлится до 28 декабря. Тем временем на страницах нашей газеты мы поговорим с героями медиапроекта «Глава: каким ему быть?» о задачах, которые стоят перед руководителем современного Норильска, о взаимодействии и сотрудничестве с представителями различных органов власти и структур, о будущем.

Открывает наш проект почётный гражданин Норильска Олег Бударгин. В течение трёх лет, с 2000 года, он был мэром нашего города. Продолжал работу своих предшественников по обеспечению социально–экономической стабильности в Норильске, повышению уровня развития здравоохранения, образования и культуры, благоустройству городской территории. По его инициативе была проведена реформа местного самоуправления. В 2003 году Бударгина избрали губернатором Таймыра, и он успешно возглавлял его до объединения Красноярского края.

– Олег Михайлович, насколько важно сейчас задуматься об уроках прошлого?

– Очень важно. Каждый хотя бы раз в жизни, сделав неверный выбор, с сожалением задавал себе вопрос: «Почему жизнь не научила, не дала подсказок, как поступить?»

В масштабах, нет, не личности, а целого города — города уникального благодаря и расположению, и ресурсам, и людям, которые гордятся тем, что они норильчане, этот вопрос звучит так: «Почему история ничему не учит? Почему полученный ранее опыт поражений и побед не ограждает от принятия неверных решений?»

Читать продолжение