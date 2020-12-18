Александр Пестряков: «Если нас волнует будущее города, нужно думать о тех, кто это светлое завтра будет создавать»

Если нас волнует будущее города, нужно думать о тех, кто это светлое завтра будет создавать. Поэтому кандидат на пост главы должен понимать важность развития в нашем северном моногороде науки и образования, наличия инфраструктуры, подходящей для молодых людей. И знать, что для этого нужно сделать и какие решения принять. Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов

– В горсовете случайных людей нет. Мы все — народные избранники. И все — норильчане. И как все горожане мы заинтересованы в том, чтобы глава знал город и его проблемы, был человеком дела и работал на результат. Норильску не приходится ждать помощи извне. Потому что Норильск — один из центров российской Арктики, сам по себе центр притяжения. Это, по сути, вторая, арктическая, столица региона, и эффективно руководить таким значимым и особенным городом сможет только человек свой во всех смыслах. Поэтому депутатский корпус сделает всё возможное, чтобы градоначальником стал кандидат, наиболее подходящий на эту должность и по моральным качествам, и по профессиональным.

Кстати, когда главу избирает горсовет, вероятность ошибки приближена к нулю, так как среди нас немало опытных общественников и политиков, которые разбираются в таких вопросах. А вот когда выборы прямые, велика вероятность избрать «картинку», а не руководителя, так как короткая избирательная кампания зачастую не позволяет гражданам отделить зёрна от плевел. Купившись на образ, можно в итоге получить совсем не то, что хотели. Сейчас же сначала комиссия, куда входят три депутата горсовета и столько же представителей губернатора, а потом и весь депутатский корпус произведут отбор, не позволив занять кресло главы случайному человеку.

– Каким лично вы видите будущего градоначальника?

– Мэр должен уважать людей и сам при этом быть авторитетным и уважаемым человеком. Он должен уметь слушать, слышать и при этом уметь убеждать. Он должен сформировать рабочую команду, на которую сможет положиться, но при этом быть как можно ближе к народу. И мне трудно себе представить главу города, который путь становления как профессионала прошёл не в Норильске. У нас настолько уникальные и специфические условия, что человек, к ним не привыкший, первые лет пять будет лишь узнавать, как работает система. И только в случае переизбрания на второй срок начнёт руководить городом полноценно. Не думаю, что есть норильчане, готовые годами ждать, пока новичок войдёт в курс дела, а до тех пор будет принимать ошибочные решения.

Особо хочу отметить, что на повестке дня стоит решение вопросов молодых. Ведь сегодняшняя молодежь — это будущее города. И для того чтобы молодые люди не уезжали, а оставались работать на благо Норильска, должны быть приняты важные решения. Конечно, пожилые люди, которые в тяжелейших условиях, не жалея сил и здоровья, строили Норильск, также должны достойно жить, и это тоже забота мэра. Но если нас волнует будущее города, нужно думать о тех, кто это светлое завтра будет создавать. Поэтому кандидат на пост главы должен понимать важность развития в нашем северном моногороде науки и образования, наличия инфраструктуры, подходящей для молодых людей. И знать, что для этого нужно сделать, какие решения принять, а не только уметь считать налоги, которые уходят в край, что, конечно же, тоже важно...

– Можно ли на этапе отбора понять, что кандидат умеет держать слово?

– Действительно, глава не должен давать пустых обещаний. Как говорит президент, пустые обещания хуже всякого предательства. И этому вопросу уделяется самое пристальное внимание. Первое, что тщательно изучают члены комиссии, а затем депутаты на сессии — биография: какое получено образование, есть ли опыт работы на территории и насколько эта деятельность была эффективна.

Вторая важная составляющая — программа, рассчитанная на весь срок полномочий. После знакомства с этим документом станет ясно, понимает ли будущий глава особенности управления норильским городским хозяйством, разбирается ли в проблемах социальной сферы, сможет ли создавать привлекательные условия для жизни и работы квалифицированных кадров, готов ли внедрять инновации. Конечно, написать можно всё что угодно, но, живя и работая в Норильске долгое время, кандидат не сможет скрыть какие–то смутные факты своей биографии. Ещё и поэтому важно, чтобы кандидат был свой: в этом случае есть возможность оценить его реальные поступки и то, насколько его слова совпадают с делами.

– В 2021 году пройдут выборы депутатов Заксобрания края и Госудумы. Как думаете, норильчане понимают важность этих событий?

– От того, кто будет избран в следующем году и сколько человек будут представлять Норильск в Красноярске и Москве, будет зависеть судьба города в прямом смысле. Думаю, норильчане это хорошо понимают. И никто лучше них самих не знает, что именно необходимо сделать для улучшения условий их жизни. Можно сказать, что итоги выборов всегда отражают ту расстановку сил в городе, которая складывается в конкретный период. И побеждают те кандидаты, которые реагируют на запросы горожан, решают проблемы, идут в ногу с городом, а не живут прошлым или будущим. Обычно на выборах в Заксобрание и Госдуму норильчане демонстрируют хорошую избирательную активность.

– Какая работа в связи с грядущими выборами предстоит депутатам нашего горсовета?

– У меня сотни встреч в год, значит, у депутатского корпуса в целом — в десятки раз больше. Людей в первую очередь волнуют не столько мегапроекты, сколько решение тех проблем, которые мешают нормально организовать повседневную жизнь. Там асфальта нет, тут остановку снесло, здесь снег не почистили. Считаю, что депутаты всех уровней должны контролировать решение этих вопросов и отвечать за исполнение всех наказов, которые дают им избиратели. В этом смысле горсовет — это низовая власть, которая, находясь на территории и зная о происходящем не понаслышке, является связующим звеном между регионом, федерацией и городом. И эту функцию мы в полной мере исполняем вне зависимости от того, грядут выборы или нет. Конечно, следующий год будет политически более напряжённым, чем текущий, но, уверен, все депутаты сработают единой командой. А я лично буду искренне рад, если мой опыт поможет будущим депутатам от Норильска в работе в региональном и федеральном парламентах.

– Как, знакомясь с предвыборной программой кандидатов, отличить жизнеспособный план от несбыточного?

– Предложения кандидата в депутаты отменить налоги, оплату коммуналки, сделать бесплатным проезд, внедрить какие–то немыслимые субсидии и т. д., и т. п.

сразу должны насторожить. За счёт чего можно такие изменения провести? К счастью, норильчане отличаются рациональностью и тем, что свои голоса обычно отдают за достойных и адекватных людей. В России избирательная многопартийная система действует 30 лет. В Норильске за это время состоялось несколько десятков выборов, и жители города уже научились определять, кто перед ними. Норильчане знают: чем больше обещаний, тем меньше доверия. Политики–популисты никуда не исчезают. И когда идёшь голосовать, стоит ознакомиться с биографией, предвыборной программой и сделать выводы. И наибольшие шансы пройти в Госдуму или Заксобрание у тех, кто может доказать реалистичность декларируемых программ по решению проблем конкретного округа и имеет опыт в решении таких задач.

– Чего вы желаете Норильску, норильчанам и будущему главе?

– Опять настало такое смутное время, что нам всем нужно объединить усилия по отстаиванию интересов города на уровне края и России. Пришла пора норильчанам сплотиться и показать, что живо оно, норильское братство, и готово бороться за будущее города, что нельзя представлять Норильск вахтовым посёлком на отшибе края. Все–таки мы живём во втором по численности городе российского Заполярья и должны этим гордиться, строить реальные планы и с любовью относиться к месту, где живём.

Будущему главе желаю найти золотую середину, чтобы никогда в его деятельности не случилось отклонения как в сторону бездействия, так и в сторону превышения полномочий. Руководитель муниципалитета находится на линии фронта между государственной властью и горожанами, и соблюсти баланс очень сложно. Я желаю, чтобы у будущего главы это получилось.

Пожелание главе и горожанам

– Будущему главе желаю найти золотую середину, чтобы никогда в его деятельности не случалось отклонений как в сторону бездействия, так и в сторону превышения полномочий. Руководитель муниципалитета находится на линии фронта между государственной властью и горожанами, и соблюсти баланс очень сложно. Я желаю, чтобы у будущего главы это получилось.

Горожанам скажу: опять настало такое смутное время, когда всем нам нужно объединить усилия по отстаиванию интересов города на уровне края и России. Пришла пора норильчанам сплотиться и показать, что норильское братство живо и готово бороться за будущее города, что нельзя представлять Норильск вахтовым посёлком на отшибе края. Все–таки мы живём во втором по численности городе российского Заполярья и должны этим гордиться, строить реальные планы и с любовью относиться к родным местам.