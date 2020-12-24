Дмитрий Дубров: «Норильску нужен управленец с высочайшими компетенциями»

Желательно, чтобы он был местным, так как у Норильска своя, особая специфика, и чтобы её понимать, здесь нужно жить. Но, безусловно, это не аксиома. В первую очередь Норильску сегодня нужен управленец с высочайшими компетенциями, ведь перед будущим главой стоят масштабные, беспрецедентные задачи по обновлению города. С этой точки зрения я считаю, что лучшие кадры нашей страны состоят в президентском кадровом резерве. Их управленческий опыт был бы городу очень полезен, особенно если говорить о должности первого лица Норильска. Как ректор института не могу не отметить и Всероссийский конкурс «Лидеры России», который ежегодно проходит по инициативе президента. Его победители на деле и в условиях высокой конкуренции подтверждают свои управленческие способности. Это тоже мог бы быть хороший вариант для Норильска. Дмитрий Дубров, ректор НГИИ

– Дмитрий Владимирович, насколько ваша профессиональная деятельность зависит от решений градоначальника и обстановки в городе?

— Наш вуз — учреждение федеральное. Но при этом наша почётная миссия — обогащать территорию высококвалифицированными кадрами и заниматься научными исследованиями. Со всеми задачами, стоящими перед НГИИ, можно справиться качественно только в тесном взаимодействии с администрацией города и его главой.

Предыдущие градоначальники понимали всю важность нашего учебного заведения для развития Норильска и оказывали институту значимую помощь, например, в области привлечения специалистов. Надеюсь, и новый глава так же будет смотреть в нашу сторону. Нам необходимо выстраивать такие отношения, создавать такие условия, чтобы качество подготовки специалистов улучшалось, чтобы мы могли открывать обучение по новым специальностям, например, выпускать педагогов, которые так нужны городу.

— Решение каких задач должно быть сегодня в приоритете для главы Норильска?

— Первостепенная задача, которая стоит перед главой любого города по Уставу, — забота о городском хозяйстве. Градоначальнику нужно следить за тем, как вывозится мусор, как отапливаются дома, как ремонтируются фасады, какая вода бежит из крана и так далее. Жители должны сесть в комфортабельный автобус, увидеть красивые улицы и уютные дворы, зайти в хорошо обустроенные учреждения и вернуться в уютный дом.

Также важно уделять пристальное внимание полномочиям, делегированным субъектом федерации. К части, которую муниципалитет может софинансировать, относятся система общего и дошкольного образования, культура, спорт. Всё это сегодня у нас находится на довольно качественном уровне, и новому главе Норильска нужно сохранять предоставленные полномочия. И нужно выстраивать особые отношения с субъектом, чтобы сообща развивать отрасли, управление которыми не входит в компетенцию главы – это, например, медицина.

Сегодня в городе назрела необходимость создать вместе с медиками некий коллегиальный консультационный орган. Подобный же механизм требуется и для решения вопросов профобразования. Например, в прошлом году подняли средний балл по ЕГЭ для поступления в вузы, и к нам не смог поступить 61 человек. А ведь ребятам не хватило всего лишь одного–двух баллов. При этом в учреждениях среднего профессионального образования количество бюджетных мест не увеличилось... И что прикажете делать выпускникам? Переезжать из Норильска туда, где больше учебных заведений и больше возможностей? Кстати, на рынке труда мест тоже больше не стало. Если мы хотим, чтобы молодёжь оставалась в городе, нужно создавать возможности для получения профессионального образования. Выпускники норильских школ адаптированы к жизни на севере, поэтому заинтересованность в них должна быть гораздо больше, чем в приезжих специалистах. А налаживать комфортные условия для жизни молодёжи — это как раз в компетенции главы.

— Возраст для руководителя города имеет значение?

— С одной стороны, да. Доказано, что человек моложе 30 лет внутренне разрешает себе ошибаться. Но у главы города права на ошибку нет. Так что совсем уж молодой человек для этой должности не подойдёт. Хотя и слишком возрастной тоже — из–за ковида люди старше 65 лет сегодня должны сидеть дома, и неизвестно, как ситуация повернётся завтра. С другой стороны, возраст — отнюдь не главное, главное — накопленный опыт. И 32–летний человек может иметь гораздо больше знаний, умений и навыков, чем 50–летний... Да и молодым в наши дни легче выстроить коммуникации в различных сферах. Так что в этом плане надо смотреть на опыт руководящей работы и успехи на данном поприще.

— А какое образование предпочтительнее для главы?

— Важно, чтобы первое высшее образование было получено очно. А уж потом на этот пласт могут быть наложены различные компетенции — дополнительное профобразование, стажировки. главное, чтобы всё это было качественным. Говоря о том, какое именно образование — техническое или гуманитарное — для главы будет более полезным, приведу один пример. Студентам, разделив их на группы, дали решить задачу по экологии. Технари, предлагая варианты устранения последствий техногенной катастрофы, совершенно забывали о людях. Гуманитариям, наоборот, было всё равно, как технически будет решена задача, им было важно, чтобы люди не пострадали. И только смешанная команда справилась с испытанием наилучшим образом. И какое бы образование у главы ни было, имеет большое значение то, кто именно войдёт в его команду.

— Как вы думаете, город ждут большие кадровые перемены?

— Сегодня команда администрации довольно устойчивая. В принципе, можно сразу же начать работать с этим же специалистами. Но изменения неизбежны, и это правильно: когда один и тот же коллектив работает очень долго, становится сложно развиваться. Ведь необходимо не только с текущими проблемами разбираться, не просто жизнеспособность города поддерживать, надо идти вперёд. Советом Федерации утверждён комплексный план развития Норильска до 2035 года, и новый глава со своей командой как раз и должны начать его реализацию.

— Норильску нужна твёрдая рука, или в таком городе, как наш, дипломат добьётся большего?

— Всё зависит от ситуации. В том, что связано со сложными климатическими условиями, нужно действовать решительно. Если метёт, и из–за этого могут пострадать люди, значит, надо проявить твёрдость характера и, не сомневаясь, закрыть дорогу. Если же брать вопросы взаимодействия с общественностью, то здесь нужно проявлять дипломатию, потому как общественные институции не терпят жёсткого давления. Деликатность нужна и в отношениях с краевыми властями, с организациями, работающими в городе, но при этом главе не подчиняющимися. Также следует учитывать позицию руководства градообразующего предприятия. Так что характер у главы города должен быть жёстким, но при этом сам он должен хорошо понимать, где эту жёсткость можно проявлять, а где необходимо идти на компромисс.

– Давайте подытожим: так какой он, наилучший кандидат на должность главы Норильска?

— Желательно, чтобы он был местным, так как у Норильска своя, особая специфика, и чтобы её понимать, здесь нужно жить. Но, безусловно, это не аксиома. В первую очередь Норильску сегодня нужен управленец с высочайшими компетенциями, ведь перед будущим главой стоят масштабные, беспрецедентные задачи по обновлению города. С этой точки зрения я считаю, что лучшие кадры нашей страны состоят в президентском кадровом резерве. Их управленческий опыт был бы городу очень полезен, особенно если говорить о должности первого лица Норильска. Как ректор института не могу не отметить и Всероссийский конкурс «Лидеры России», который ежегодно проходит по инициативе президента. Его победители на деле и в условиях высокой конкуренции подтверждают свои управленческие способности. Это тоже мог бы быть хороший вариант для Норильска.

– Что вы пожелаете норильчанам и будущему главе?

— Чтобы в новогоднюю ночь, в миг, когда бьют куранты, мы все искренне поверили в то, что всё плохое остаётся в году уходящем, а в новом будет гораздо больше душевного тепла, стабильности, и мы все будем здоровы и счастливы. Пусть норильчан становится больше, пусть город процветает!