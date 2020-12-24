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Дмитрий Дубров: «Норильску нужен управленец с высочайшими компетенциями»

Дмитрий Дубров: «Норильску нужен управленец с высочайшими компетенциями»

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Дмитрий Дубров: «Норильску нужен управленец с высочайшими компетенциями»

Сегодня мнением о том, какой глава нужен Норильску, делится Дмитрий Дубров, ректор Норильского государственного индустриального института, доцент, кандидат технических наук, депутат Норильского городского Совета.

Дмитрий Дубров

Желательно, чтобы он был местным, так как у Норильска своя, особая специфика, и чтобы её понимать, здесь нужно жить. Но, безусловно, это не аксиома. В первую очередь Норильску сегодня нужен управленец с высочайшими компетенциями, ведь перед будущим главой стоят масштабные, беспрецедентные задачи по обновлению города. С этой точки зрения я считаю, что лучшие кадры нашей страны состоят в президентском кадровом резерве. Их управленческий опыт был бы городу очень полезен, особенно если говорить о должности первого лица Норильска. Как ректор института не могу не отметить и Всероссийский конкурс «Лидеры России», который ежегодно проходит по инициативе президента. Его победители на деле и в условиях высокой конкуренции подтверждают свои управленческие способности. Это тоже мог бы быть хороший вариант для Норильска.

Дмитрий Дубров, ректор НГИИ

Дмитрий Владимирович, насколько ваша профессиональная деятельность зависит от решений градоначальника и обстановки в городе?

— Наш вуз — учреждение федеральное. Но при этом наша почётная миссия — обогащать территорию высококвалифицированными кадрами и заниматься научными исследованиями. Со всеми задачами, стоящими перед НГИИ, можно справиться качественно только в тесном взаимодействии с администрацией города и его главой.

Предыдущие градоначальники понимали всю важность нашего учебного заведения для развития Норильска и оказывали институту значимую помощь, например, в области привлечения специалистов. Надеюсь, и новый глава так же будет смотреть в нашу сторону. Нам необходимо выстраивать такие отношения, создавать такие условия, чтобы качество подготовки специалистов улучшалось, чтобы мы могли открывать обучение по новым специальностям, например, выпускать педагогов, которые так нужны городу.

Решение каких задач должно быть сегодня в приоритете для главы Норильска?

— Первостепенная задача, которая стоит перед главой любого города по Уставу, — забота о городском хозяйстве. Градоначальнику нужно следить за тем, как вывозится мусор, как отапливаются дома, как ремонтируются фасады, какая вода бежит из крана и так далее. Жители должны сесть в комфортабельный автобус, увидеть красивые улицы и уютные дворы, зайти в хорошо обустроенные учреждения и вернуться в уютный дом.

Также важно уделять пристальное внимание полномочиям, делегированным субъектом федерации. К части, которую муниципалитет может софинансировать, относятся система общего и дошкольного образования, культура, спорт. Всё это сегодня у нас находится на довольно качественном уровне, и новому главе Норильска нужно сохранять предоставленные полномочия. И нужно выстраивать особые отношения с субъектом, чтобы сообща развивать отрасли, управление которыми не входит в компетенцию главы – это, например, медицина.

Сегодня в городе назрела необходимость создать вместе с медиками некий коллегиальный консультационный орган. Подобный же механизм требуется и для решения вопросов профобразования. Например, в прошлом году подняли средний балл по ЕГЭ для поступления в вузы, и к нам не смог поступить 61 человек. А ведь ребятам не хватило всего лишь одного–двух баллов. При этом в учреждениях среднего профессионального образования количество бюджетных мест не увеличилось... И что прикажете делать выпускникам? Переезжать из Норильска туда, где больше учебных заведений и больше возможностей? Кстати, на рынке труда мест тоже больше не стало. Если мы хотим, чтобы молодёжь оставалась в городе, нужно создавать возможности для получения профессионального образования. Выпускники норильских школ адаптированы к жизни на севере, поэтому заинтересованность в них должна быть гораздо больше, чем в приезжих специалистах. А налаживать комфортные условия для жизни молодёжи — это как раз в компетенции главы.

Возраст для руководителя города имеет значение?

— С одной стороны, да. Доказано, что человек моложе 30 лет внутренне разрешает себе ошибаться. Но у главы города права на ошибку нет. Так что совсем уж молодой человек для этой должности не подойдёт. Хотя и слишком возрастной тоже — из–за ковида люди старше 65 лет сегодня должны сидеть дома, и неизвестно, как ситуация повернётся завтра. С другой стороны, возраст — отнюдь не главное, главное — накопленный опыт. И 32–летний человек может иметь гораздо больше знаний, умений и навыков, чем 50–летний... Да и молодым в наши дни легче выстроить коммуникации в различных сферах. Так что в этом плане надо смотреть на опыт руководящей работы и успехи на данном поприще.

А какое образование предпочтительнее для главы?

— Важно, чтобы первое высшее образование было получено очно. А уж потом на этот пласт могут быть наложены различные компетенции — дополнительное профобразование, стажировки. главное, чтобы всё это было качественным. Говоря о том, какое именно образование — техническое или гуманитарное — для главы будет более полезным, приведу один пример. Студентам, разделив их на группы, дали решить задачу по экологии. Технари, предлагая варианты устранения последствий техногенной катастрофы, совершенно забывали о людях. Гуманитариям, наоборот, было всё равно, как технически будет решена задача, им было важно, чтобы люди не пострадали. И только смешанная команда справилась с испытанием наилучшим образом. И какое бы образование у главы ни было, имеет большое значение то, кто именно войдёт в его команду.

Как вы думаете, город ждут большие кадровые перемены?

— Сегодня команда администрации довольно устойчивая. В принципе, можно сразу же начать работать с этим же специалистами. Но изменения неизбежны, и это правильно: когда один и тот же коллектив работает очень долго, становится сложно развиваться. Ведь необходимо не только с текущими проблемами разбираться, не просто жизнеспособность города поддерживать, надо идти вперёд. Советом Федерации утверждён комплексный план развития Норильска до 2035 года, и новый глава со своей командой как раз и должны начать его реализацию.

Норильску нужна твёрдая рука, или в таком городе, как наш, дипломат добьётся большего?

— Всё зависит от ситуации. В том, что связано со сложными климатическими условиями, нужно действовать решительно. Если метёт, и из–за этого могут пострадать люди, значит, надо проявить твёрдость характера и, не сомневаясь, закрыть дорогу. Если же брать вопросы взаимодействия с общественностью, то здесь нужно проявлять дипломатию, потому как общественные институции не терпят жёсткого давления. Деликатность нужна и в отношениях с краевыми властями, с организациями, работающими в городе, но при этом главе не подчиняющимися. Также следует учитывать позицию руководства градообразующего предприятия. Так что характер у главы города должен быть жёстким, но при этом сам он должен хорошо понимать, где эту жёсткость можно проявлять, а где необходимо идти на компромисс.

Давайте подытожим: так какой он, наилучший кандидат на должность главы Норильска?

— Желательно, чтобы он был местным, так как у Норильска своя, особая специфика, и чтобы её понимать, здесь нужно жить. Но, безусловно, это не аксиома. В первую очередь Норильску сегодня нужен управленец с высочайшими компетенциями, ведь перед будущим главой стоят масштабные, беспрецедентные задачи по обновлению города. С этой точки зрения я считаю, что лучшие кадры нашей страны состоят в президентском кадровом резерве. Их управленческий опыт был бы городу очень полезен, особенно если говорить о должности первого лица Норильска. Как ректор института не могу не отметить и Всероссийский конкурс «Лидеры России», который ежегодно проходит по инициативе президента. Его победители на деле и в условиях высокой конкуренции подтверждают свои управленческие способности. Это тоже мог бы быть хороший вариант для Норильска.

Что вы пожелаете норильчанам и будущему главе?

— Чтобы в новогоднюю ночь, в миг, когда бьют куранты, мы все искренне поверили в то, что всё плохое остаётся в году уходящем, а в новом будет гораздо больше душевного тепла, стабильности, и мы все будем здоровы и счастливы. Пусть норильчан становится больше, пусть город процветает!

Текст Николай Кондрашов
24 декабря в 15:33 460
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