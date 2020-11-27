Олег Бударгин: «Главой города станет тот, кто способен отстоять интересы всех норильчан»

Почётный гражданин Норильска Олег Бударгин в течение трёх лет, с 2000 года, был мэром города. Продолжал работу своих предшественников по обеспечению социально–экономической стабильности в Норильске, повышению уровня развития здравоохранения, образования и культуры, благоустройству городской территории. По его инициативе была проведена реформа местного самоуправления. В 2003 году Бударгина избрали губернатором Таймыра, и он успешно возглавлял его до объединения Красноярского края.

– Олег Михайлович, насколько важно сейчас задуматься об уроках прошлого?

– Очень важно. Каждый хотя бы раз в жизни, сделав неверный выбор, с сожалением задавал себе вопрос: «Почему жизнь не научила, не дала подсказок, как поступить?»

В масштабах, нет, не личности, а целого города — города уникального благодаря и расположению, и ресурсам, и людям, которые гордятся тем, что они норильчане, этот вопрос звучит так: «Почему история ничему не учит? Почему полученный ранее опыт поражений и побед не ограждает от принятия неверных решений?»

– Как сегодня вы оцениваете свою победу на выборах главы Норильска в 2000 году?

– Это одна из самых значимых побед в моей жизни. И хоть сегодня я уже не нахожусь ни в системе исполнительной власти города, ни в системе Норильского комбината, я до сих пор ценю поддержку норильчан. Тогда за меня, топ–менеджера комбината, отдали свои голоса почти 64% избирателей, тем самым доверив мне и моей команде будущее города.

Подводя итоги тех выборов, мы говорили: «Это наша общая с норильчанами победа». И это был не лозунг, а истина. В этом объединяющем «наша победа» не было деления норильчан на работников комбината и работников бюджетной сферы. Несмотря на то, что определённые политические силы довели обстановку на территории Норильского промышленного района до абсурда и, по сути, обрекли город на ухудшение социально–экономического положения.

Тогда наша команда, сформированная из представителей комбината и города, оправдала оказанное доверие, отработав не на 64, а на все 100 %. И город только выиграл от того, что его возглавил человек, знающий систему комбината и головного «Норникеля» и потому способный выстраивать эффективные отношения.

Нам удалось в сжатые сроки принять на баланс жилищно–коммунальное хозяйство, отстроить системы муниципального транспорта, муниципальной торговли, в том числе определить порядок долгосрочного обеспечения продовольствием и непродовольственными товарами, сформировать требования и приступить к благоустройству города. И не просто восстановить эффективное функционирование социальной сферы, системы здравоохранения, образования, спорта, но и ввести в эксплуатацию новые объекты социально–экономического значения.

– Поделитесь вашим отношением к тому, что сегодня происходит с конкурсом на должность норильского градоначальника.

– Меня более чем удивляет то, что сейчас делаются сопровождаемые сомнительной аргументацией заявления об отказе в праве участия в этом отборе, в праве предоставить свой управленческий опыт, знания и навыки, всю свою жизнь (а глава работает на благо города по графику 24/7) представителям комбината, как бывшим, так и действующим.

Не хочу выглядеть моралистом, просто напомню всего два факта из истории Норильска, когда все, кто порывался разделять территорию на «город» и «комбинат», а норильчан на «бюджетников» и «комбинатовских», потерпели поражение, а мудрость и здравый смысл привели к победе.

— Уверен, руководитель Норильска будет избран не по принципу — «городской, не комбинатовский». Градоначальником станет тот, кто способен сформировать, отстоять и реализовать перспективный план развития территории с учётом интересов всех горожан, принимая во внимание перспективы развития градообразующего предприятия и помня об ответственности перед коренным населением Таймыра. Олег Бударгин

– Речь наверняка об аварии на ТЭЦ–1 в ноябре 1994–го и конфликте в сфере бюджетных отношений в 1999 году?

– Да. Помните, перспектива восстановления теплоснабжения в сжатые сроки при критических показателях температуры была настолько туманна, что рассматривалась возможность эвакуации детей и пожилых людей на материк. При этом город и комбинат не первый год пытались делить неделимое и постоянно выясняли, кто главнее и «властнее».

А возглавить штаб по ликвидации аварии доверили мне, первому заместителю главы города, выходцу из комбината, и первыми шагами штаба стало выстраивание оперативного взаимодействия с предприятием. В итоге даже сегодня кажется нереальным тот короткий срок, за который удалось восстановить теплоснабжение Норильска, а затем и Талнаха, где следом произошли серьёзнейшие аварии. Но тем, кто был в эпицентре событий, сутками в штабе принимал сложные решения, ясно, что такого потрясающего результата удалось добиться только благодаря совместным действиям города и комбината.

Отмечу, что, обладая несравнимо большим финансовым, ресурсным, кадровым потенциалом, комбинат ни разу не позволил себе в той истории поставить город в роль просителя — мы работали как партнёры, заинтересованные в едином результате.

В 1999 году в «войне за налоги», как тогда в народе называли конфликт в сфере бюджетных отношений края, округа, города и комбината, потери несли и Красноярский край, и Таймыр, и комбинат, и особенно уязвимая бюджетная сфера Норильска. Без сомнения, каждая норильская семья тогда прочувствовала на себе эти распри, независимо, состояла ли она из работников комбината, бюджетной сферы или была смешанной.

Благодаря же честной позиции генерал–губернатора Александра Лебедя, которого поддержал Александр Хлопонин, конфликт удалось разрешить. Тогда было принято решение: дальше — только вместе, сообща развиваться, реализовывать планы. Это в конечном счёте и предопределило успешное объединение края, Таймыра и Эвенкии.

Отмечу, что решение о справедливом распределении средств для бюджета Норильска было крайне важным, от этого зависело благосостояние всех бюджетников.

– Как вы считаете, комбинат тогда мог отстаивать только свои позиции, не думая о городе?

– Этого априори не могло произойти, так заложено историей: сначала, в 1935 году, образовался комбинат, были аккумулированы силы и опыт в управлении сложной территорией за 69–й параллелью, и только потом на подготовлённой почве был образован город. Это нисколько не умаляет роль городской власти, её первостепенное значение на территории и значимость решений.

Но уроки прошлого должны оградить политиков от совершения ошибок, чреватых непредсказуемыми последствиями для жителей северного города.

Уверен, руководитель Норильска будет избран не по принципу — «городской, не комбинатовский». Градоначальником станет тот, кто способен сформировать, отстоять и реализовать перспективный план развития территории с учётом интересов всех горожан, принимая во внимание перспективы развития градообразующего предприятия и помня об ответственности перед коренным населением Таймыра.