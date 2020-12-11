Виктор Цюпко: «Лучше всего, чтобы главой Норильска стал норильчанин!»

– Лучше всего, чтобы главой Норильска стал норильчанин! И два–три года жизни здесь роли не сыграют. Надо либо самому походить в норильский детский сад, поучиться в норильской школе, либо хотя бы поводить в эти учреждения своих детей. Градоначальнику необходимо не понаслышке знать, что это такое — местное жилищно–коммунальное хозяйство, какие проблемы приносят пурги и морозы, какие люди здесь живут и где они работают. От «варяга» толка не будет — говорю так потому, что за свою норильскую жизнь я на них достаточно насмотрелся. Виктор Цюпко, заместитель председателя Норильского городского Совета депутатов, председатель комиссии по бюджету и собственности

– Виктор Владимирович, вы в Норильске 45 лет. Что для вас значит этот город?

– Норильск — это моя судьба. Здесь я стал таким, какой я есть. Всё, чего я достиг, всё благодаря Норильску. Когда я сюда приехал из Владикавказа по распределению после окончания Северо–Кавказского горно–металлургического института, мне был 21 год... Так что Норильск для меня — это всё.

– А какое место в вашей жизни занимает комбинат?

– Пройдя путь от аппаратчика–гидрометаллурга хлорно–кобальтового цеха до директора никелевого завода, я стал настоящим металлургом, сформировался как руководитель, да и просто как личность. Вообще, мне сложно разделять градообразующее предприятие и город, для меня и большинства таких же старожилов «Норникель» и Норильск — единое целое. Поэтому и отношение одинаковое. Да и как иначе может быть в моногороде? За то время, что я здесь живу, немало было ситуаций, когда город без комбината/компании не справился бы, когда только благодаря тому, что у Норильска есть «Норникель», а у того — возможности, удавалось проблемы разрешать. Так какое место может занимать комбинат в моей жизни? Да такое же, как и в жизни всего города, — значимое.

– Вы были председателем депутатской комиссии по городскому хозяйству, сегодня возглавляете комиссию по бюджету и собственности, помогает ли в этой работе опыт, полученный вами на производстве?

– Меня избрали депутатом в 2007 году. Помню, в каком состоянии тогда были дома, дороги даже в центре города, не говоря уж о периферии. Здания, относящиеся к культурному наследию, разрушались, нужно было срочно ремонтировать фасады, а не хватало средств, рабочих рук... И во многом опыт работы на комбинате и авторитет руководителя крупного металлургического предприятия помогали разобраться с этими проблемами.

Если говорить о дне сегодняшнем, откуда брать хороших руководителей, как не с производства? В «Норникеле» работают одни из самых лучших специалистов, и для муниципалитета большая удача иметь возможность пользоваться их знаниями и опытом. Много уважаемых в нашей стране людей выросли в системе «Норникеля». Чего только стоят такие фамилии, как Долгих, Федирко, Новак, Голодец, Текслер. Этот список можно продолжать очень долго. И в знак уважения к этим людям и к нашему городу, как я уже сказал, исторически единому с комбинатом, мне очень неприятно, что сегодня, в период выборов главы города, некоторыми людьми создаётся негативный анамнез по поводу возможной принадлежности кандидатуры будущего главы Норильска к «Норникелю». Такие люди не чувствуют и не понимают Норильск.

– Насколько важно, встав у руля города, любить его? Может ли главой Норильска быть человек, не прошедший проверку годами жизни в нём, не испытавший на себе всех прелестей норильской специфики?

– Лучше всего, чтобы главой Норильска стал норильчанин! И два–три года жизни здесь роли не сыграют. Надо либо самому походить в норильский детский сад, поучиться в норильской школе, либо хотя бы поводить в эти учреждения своих детей. Градоначальнику необходимо не понаслышке знать, что это такое — местное жилищно–коммунальное хозяйство, какие проблемы приносят пурги и морозы, какие люди здесь живут и где они работают. От «варяга» толку не будет — говорю так потому, что за свою норильскую жизнь я на них достаточно насмотрелся. Уверен, что и красноярцы, и самарцы, и нижегородцы хотят себе и мэра «своего», и губернатора. Причём материковские–то города не так сильно друг от друга отличаются, как Норильск ото всех остальных.

Человек со стороны, не знакомый со спецификой нашего города, чтобы принять правильные решения, должен будет сначала несколько лет «въезжать», чтобы понять, что здесь к чему, а времени–то нет. Нет у нас времени! Ведь сегодня формируется комплексный план социально–экономического развития города до 2035 года, и он уже в стадии согласования, и уже понятно, какие огромные финансовые средства будут вложены в территорию и какое пристальное внимание федеральных и краевых властей в связи с этим будет к городу.

Ни перед одним главой Норильска не ставились те задачи, которые будут стоять перед будущим градоначальником — это реновация жилого фонда, восстановление нулевых циклов, так как идёт растепление грунтов, решение проблем, связанных с ветхостью коллекторного хозяйства и многое–многое другое.

И скорее всего, проект по реновации жилья, который будет реализован в Норильске, станет для всей России пилотным проектом. И всей администрации, и особенно главе города предстоит как никогда напряжённая и ответственная работа. Так что времени на раскачку нет. Человек, который сегодня займёт кресло градоначальника, должен быть готовым прийти и сразу принимать решения и нести за них ответственность. И уметь сформировать команду — уверен, грядут серьёзные перестановки. Кстати, те, кто считает, что в Норильске нет подходящего на должность главы человека, могут прислать своего, на их взгляд такого необходимого городу, но пусть он работает в команде главы Норильска, которого поддержат депутаты горсовета, горожане и компания. Пусть он помогает чем может, но не встаёт у руля. Ведь чтобы рулить, надо знать фарватер, может, и пересчитав до этого все подводные камни. А это доступно только местному.

– Как думаете, Норильску нужна твёрдая рука или в таком городе, как наш, эффективнее сработает градоначальник–дипломат, умеющий договариваться, идти на уступки?

– Наш градоначальник должен будет уметь всё — и договариваться, и, где надо, жёсткость проявить. Поэтому лучше всего на эту роль подойдёт человек, имеющий опыт руководящей работы в компании, учреждениях города.

– Без чьей поддержки главе Норильска не обойтись? С кем необходимо наладить сотрудничество в первую очередь?

– В первую очередь глава должен наладить сотрудничество с горожанами — быть максимально открытым к общению, уметь слышать их, понимать, искренне хотеть улучшить их жизнь. Сегодня невозможно не учитывать общественное мнение. Без понимания того, чего же хотят жители, правильных решений не принять. Также необходимо найти взаимопонимание с региональными, федеральными властями, представителями министерств и ведомств. И конечно же, нужны хорошие отношения с руководством «Норникеля».

– Какое направление деятельности главы сегодня в приоритете?

– Сейчас просто край как необходимо заниматься капитальными ремонтами домов, квартир, строительством и реконструкцией детских садов и школ, ремонтами дорог, тротуаров. Приехали вот представители Совета Федерации, города–сада не увидели и давай удивляться, куда же он делся... А когда он здесь был? Я почти полвека живу в промышленном городе, хотя, конечно же, и мечтал всегда, чтобы здесь сады цвели. Максимум пока, что можем, — потихоньку городские улицы в порядок приводить, ремонтируя фасады и разбивая клумбы. Но так это всё медленно идёт... Талнахская вон совсем нетронутая. А почему? Да потому что «подберёмся» мы, например, к концу Ленинского проспекта, глядь, снова надо его начало ремонтировать. И главная проблема не в деньгах, хотя их, конечно, не хватает. Но даже если средства будут в полном объёме, где взять специалистов, умеющих работать в наших особых климатических условиях? Своих рабочих рук не хватает. Ехать сюда высококвалифицированные кадры не хотят. Потому что действующие у нас расценки не особо привлекательны.

– В одном из интервью двенадцатилетней давности вы пожелали Норильску, «чтобы мы им всегда гордились, чтобы «норильчанин» всегда означало — «достоинство». Как думаете, пожелание ваше сбылось?

– Облик Норильска, безусловно, меняется в лучшую сторону. Жить здесь становится комфортнее. Но если говорить об отношении жителей к городу, друг к другу, по сравнению с тем временем, когда я сюда приехал, оно меняется в худшую сторону. Отвратительное отношение, потребительское. Это потому, что сегодня в Норильске много случайных людей. И нельзя допустить, чтобы и глава был из их числа... Пора возрождать норильское братство! Только как это сделать? И ответ, кстати, должен быть и у градоначальника.

– Что пожелаете норильчанам и будущему главе?

– Будущему главе желаю подобрать эффективную команду и воплотить в жизнь все амбициозные планы. Норильчанам — благополучия и процветания, чтобы они ни в чём не нуждались и были счастливы и горды тем, что живут в Норильске. И при этом желаю каждому норильчанину иметь свой уголок на материке, где можно отдыхать, бывая в отпуске, и куда можно переехать, выйдя на пенсию.

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