Кузнец своего счастья

На все руки мастер

И хотя в кузнечном цехе установлено современное оборудование — механические прессы, молоты и печи высокой плавки, рабочий день Юрия Ткаченко начинается так же, как и у кузнецов сотни лет назад, — с розжига домны. Несколько дров, спички, а после — специальный уголь, чтобы горело долго и с высоким жаром. Мощные печи в цехе запускают в том случае, если нужно прокалить сталь или нагреть особо прочный металл. Для основной работы используется классическая конструкция. При самой ковке в дело идут уже пневматические установки. Правда, и старые добрые ручной молот и наковальня в кузнице тоже имеются. Ими пользуются реже, в основном когда надо выполнить более тонкую или сложную работу. Несмотря на сильный жар от печей, шум от молотов и прессов, Юрия в буквальном смысле приходится выгонять из кузницы. Когда есть свободное время, Юрий от обязательной программы переходит, как говорится, к произвольной.

– Работа кузнеца очень увлекательная, этим всю жизнь можно заниматься, и профессия никогда не надоест. Особенно, когда у тебя начинает получаться то, что ты раньше никогда не делал. Для меня кузня — это всё. Вот в свободное время фигурной ковкой занимаюсь. Могу сделать что угодно — от каминной решётки и вешалок до декоративных розочек. Жаль, показать не могу — раздарил всё. Вот с розочками например: увидел случайно рисунок в советском журнале «Сделай сам», там была и небольшая заметка о том, как её выковать. Попробовал — получилось. В результате сделал несколько таких цветов и вручил жене на 8 Марта букет из металлических роз. Он ей очень понравился. Тяжёленький, конечно, зато вечный. Я постоянно новые приёмы осваиваю. Пробовал книжные полки делать, вензеля фамильные крутить, даже шишки из металла. В общем, при умении и желании получится всё, что душа пожелает. Правда, процесс этот долгий, времени катастрофически не хватает, чтобы совершенствовать навыки, необходимые при выполнении тонкой работы, но стараюсь находить возможность этим заниматься.

Нет предела совершенству

Недавно Юрий освоил одну из легендарных технологий кузнечного дела — производство дамасской стали. Это ковка, при которой мастер комбинирует стальные заготовки с разным содержанием углерода с последующей сваркой, складыванием и проковкой, что позволяет соединить в одном предмете мягкость и гибкость обычного железа и прочность высокоуглеродистой стали.

– В интернете увидел, как варят дамасскую сталь. Там технология такая: собирают несколько видов металла, потом сваривают их воедино. Ну я пошёл на следующий день в мусорных баках порылся, насобирал целый пакет всякого лома: пружинки из разной стали, подшипники старые, напильники сломанные. Такого добра у нас валом. Этим дамаск и хорош — ты, по сути, из отходов делаешь первоклассную сталь с уникальными свойствами, и предметы, изготовленные из неё, могут прослужить всю жизнь. В Норильске с такими отходами проблем нет. В итоге сварил сталь из пяти слоёв. Всё отлично вышло. А на следующий день из тех же материалов ничего не получилось, всё развалилось. Я ночь не спал, всё думал, в чём причина. Первый же пакет получился! А оказалось, температуру не ту выбрал: там чуть–чуть перегрел — всё развалится, чуть не догрел — та же картина. Очень тонкая и сложная работа, тут ты буквально кожей должен чувствовать оптимальную температуру. Попробовал ещё раз — всё получилось. Теперь знаю, что и как делать, чтобы варить настоящую дамасскую сталь. А из неё уже можно что угодно выковать. Например, рюмочки. Прелесть дамаска не только в многослойности и сочетании прочности и надёжности. Побочный эффект сварки металлов с разной степенью углеродистости — необычный рисунок. Это называется цвет побежалости. Физику же в школе проходили? Помните, там показывали, когда железочку подогреваете, она цвет меняет: синий, фиолетовый, красный. У каждого металла свой цвет побежалости, проявляющийся при определённой температуре. Допустим, обломки напильника тёмно–синий дают, остатки из другой стали – светло–синий и т. д. Эти металлы смяты, скручены, отполированы, а когда их в печи подогреваешь на 250 градусах, все пять металлов дают свой цвет и оттенок. В результате такая рюмочка смотрится совершенно невероятно.

Вот сейчас пытаюсь освоить технологию кузнечной сварки, когда ты для соединения металлов используешь не специальный аппарат, а молоток. Пока только пытаюсь этот секрет для себя открыть. При такой сварке, когда на разрыв, ну, скажем, цепь проверяют, то рвётся не в том месте, где шов (как в случае с обычной сваркой), а совершенно в другом — настолько прочным сцепление получается. Конечно, у нас таких заказов нет, но вдруг будут, да и просто для себя и развития мастерства очень полезный навык.

В своё удовольствие

Юрия можно назвать счастливым человеком — интересная работа, она же хобби и постоянное развитие. Но на достигнутом он останавливаться не собирается. Мечтает ещё поучиться у опытных мастеров, в совершенстве владеющих кузнечным ремеслом.

– Всё хочу в Златоуст съездить. Там потрясающие мастера. У меня друг в прошлом году побывал у них, присылал видео и фото. Они дамаск делают, да не простой, а с добавлением титана. Такая красота неописуемая получается! Титан даёт неповторимый оттенок. Даже ума не приложу, как они его туда вварили, ведь это очень тугоплавкий металл. Причём у них всё, как у меня в кузне: и горн такой же, и молот. Если бы знать как, то можно и у нас в такой технике работать. Эх! Мне хотя бы одним глазком взглянуть на технологию, про температуру расспросить... Ещё хочу из дамаска меч выковать или топор, естественно, не боевой — бутафорский. Но этим уже буду на пенсии заниматься. Это моя главная мечта: когда уйду на заслуженный отдых, обязательно своей маленькой кузней обзаведусь и буду уже в своё удовольствие делать красоту и для себя, и для людей. Чтобы такими вещами заниматься и создавать предметы высокого качества, нужно время... много времени. В идеале — с раннего утра разжигать горн и до позднего вечера любимым делом заниматься. Так я и планирую встретить старость — с молотом в одной руке, и раскалённой заготовкой в другой.

Грани хобби

Предмет

Юрий способен выковать практически всё, что можно сделать из металла. За 23 года работы на заводе он научился прокаливать сталь и придавать заготовкам практически любую форму. Для себя куёт всё, что требуется для бытовых нужд и фантазия позволяет. Хороший топор или лом, обувная стойка или букет цветов из металла — всё по плечу мастеру.

Коллекция

Наш герой — сапожник без сапог: большая часть его работ, которые он делает для удовольствия, расходится на подарки друзьям и знакомым. Зачастую кузнец даже забывает их сфотографировать. Так что предметов собственного производства дома у Юрия немного — в основном это инструменты, необходимые в хозяйстве.

Старт

Редчайшую профессию кузнеца Ткаченко освоил по счастливому стечению обстоятельств. Отслужив в армии, он устроился на завод слесарем. Слесарная мастерская примыкала к кузнечному цеху. Молодой парень был буквально очарован жаром горна и искрящимся под ударами молота металлом. Всё свое свободное время он проводил с кузнецами, внимательно наблюдая за их работой. Когда в кузнице освободилась вакансия, Юрий тут же попросил о переводе туда. Начальство, ломавшее голову, где же взять нового кузнеца взамен уехавшего на материк, было только радо.

Развитие

За несколько лет освоив основную технику ковки, на достигнутом кузнец останавливаться не стал. И сейчас продолжает осваивать новые приёмы, благо в интернете много обучающих роликов по этой теме. Прочитал тонну специальной литературы о секретах кузнечного ремесла и разных металлах.

– Знаете, я свою работу только сейчас по–настоящему понимать начал. Раньше всё как–то на автомате выполнял. Ну вот есть определённая технология: на сколько градусов нагреть, сколько по времени держать, когда остужать, какую форму придать — всё по шаблону делается. Это неплохо, конечно, всё качественно получается, но в последнее время я как–то по–другому стал к металлу относиться. Я, ну не знаю, как объяснить... стал его буквально чувствовать. Это, наверное, с опытом и возрастом приходит. Продолжаю учиться, постоянно что–то новое узнаю. Это такая уникальная профессия, в которой сколько бы ты техник ни освоил, каких вершин ни достиг, всегда есть, куда ещё расти. Одна беда — на территории нас очень мало. Бывает, когда что–то новое осваиваешь, нужен совет или подсказка какая, а спросить не у кого.