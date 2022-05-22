На долгую память

Почувствуйте разницу

Как это ни удивительно, но в работе современного гравёра куда важнее навыки программиста и умение на глаз определять надёжность и плотность материала предмета, на котором предстоит сделать гравировку. На данный момент у Дмитрия три разных станка с ЧПУ, каждый предназначен для определённого вида работ.

– Например, станок для работы с металлом не подходит для дерева, пластика или стекла. Лазер там настолько мощный, что просто прожигает стекло насквозь, о дереве и пластике вообще говорить не приходится, — поясняет мастер. — В ряде случаев использую и свой первый механический станок, у него свои особенности. На лазерном станке надпись и рисунок матовые получаются, на механическом — блестящие и более яркие, ведь металл в процессе резки шлифуется. Иногда это выигрышнее с визуальной точки зрения, но делать на «механике» в разы сложнее. Возьмём ту же зажигалку. Она на самом деле двухслойная. Лазер при работе верхний слой равномерно снимает, и никаких проблем, а при механическом воздействии не всегда так получается. В итоге в одном месте надпись может быть более яркой, чем в другом. Кроме того, если чуть пережать, то можно предмет насквозь пробить и испортить его. Вообще, подбирать не только станок, но и мощность его резьбы — целая наука. Порой, казалось бы, один и тот же материал ведёт себя по– разному. Вот недавно принесли мне две ручки от рычагов управления в тепловозе, попросили сделать надписи. Вроде идентичны, только цветом отличаются, но на одной всё легко получилось, а над второй пришлось потрудиться — там пластик значительно плотнее оказался, возможно, на разных заводах делали или в эту партию добавляли ещё какие–то вещества, что сделало её значительно плотнее.

Любой каприз

Вообще, заказов довольно много, говорит Дмитрий. Несут всё что угодно: зажигалки, замки и свадебные бокалы, многие просят сделать надписи на обручальных кольцах, ещё есть жетоны, брелоки. Последнее особенно популярно у собачников. Удобная штука, если собака потеряется, ведь на этих опознавательных знаках указаны кличка животного и телефон хозяина. Ну это всё стандартные, распространённые заказы. Куда интересней, конечно, когда люди приходят с нетривиальной задачей или необычным предметом. Здесь уже и голову поломать приходится, а порой и серьёзно понервничать.

– Как–то попросили сделать надпись на охотничьем ноже, но при гравировке произошёл какой–то сбой. В результате я в течение двух дней шлифовал лезвие, чтобы исправить огрехи и всё по новой сделать. Это вам не на бумаге рисовать, — делится мастер. — А буквально на днях приносили заготовку под тиснение, чтобы пломбы ставить, ну, когда полицейские, например, двери опечатывают. Из этой же серии — знакомый попросил сделать печать под клеймо. Он занимается деревозаготовкой и на своей продукции специально клеймо выжигает. Пришлось повозиться. Ту заготовку, которую он принёс, пришлось забраковать — слишком плотный металл. Сделал новую из латуни. Из недавних любопытных заказов. Буквально пару недель назад парень принёс с собой шесть пластин из нержавейки и попросил из них сделать... пригласительные на свадьбу. От меня понёс потом их к мастеру по коже, чтобы чехлы изготовил. Очень оригинальная идея, а главное — на память у родственников точно останется. Что касается самих надписей, здесь всё проще, конечно. Это как правило: «На долгую память», «С наилучшими пожеланиями», «С юбилеем» и т. п. Крайне редко встречается что–то совсем необычное. Ну, некоторые матерным словом не брезгуют, но это вряд ли можно отнести к оригинальным идеям. Из неординарных заказов: женщина заказала для мужа армейский жетон с её номером телефона и просьбой вернуть «находку». Супруг, видать, выпивает крепко и не всегда до дома доходит, а может, это шутка такая. Кстати, были и серьёзные заказы из этой серии. Месяц назад обратилась ко мне группа добровольцев, решивших отправиться воевать на Донбасс, — заказали семь армейских жетонов с позывными и группой крови. Ну не будем о политике. Как–то для души приятнее, когда люди по торжественным случаям приходят. Очень популярны заказы с дарственными надписями на бутылках с дорогим алкоголем. Их на выписку из роддома чаще всего делают, на свадьбы и крупные юбилеи. Тут закономерность прослеживается: чем человек выше статусом и чем больше ему лет, тем дороже алкоголь. Бывает, даже коллекционное спиртное приносят. Благо тут надписи делать несложно, но когда бутылочка стоит тысяч 30–50, а то и дороже, всё равно глаз дёргаться начинает. С бокалами для шампанского сложнее: я сразу предупреждаю, что стекло может лопнуть. Оно очень тонкое, и там бывает заводской брак в виде микротрещины или капли, если резак на такой участок попадает, бокал взрывается. Правда, за всю практику у меня всего два таких случая произошло. Если вещь дорогая, я предпочитаю спрашивать о её цене уже после того, как гравировку сделаю, чтобы лишний раз не нервничать. Как–то парень принёс часы механические — хотел отцу подарок сделать. Я их на резак. Установка начала работать, а он и говорит, что часики 200 тысяч стоят. Я ему: «Ну не мог потом сказать?». Пока гравировка наносилась, сильно переживал, даже руки тряслись. Мало ли что?.. В основном заказывают надписи. Но бывает, и рисунки гравировкой делаю. Одно время очень популярной была гравировка на задних панелях сотовых телефонов. Рисовали всё что угодно, от котиков до супергероев. Но больше всего запомнился один парень. Он принёс телефон ZTE с металлическим корпусом и попросил, чтобы я название бренда с помощью гравировки закрыл известным изображением надкушенного яблока. Надпись до конца не ушла — слишком глубоко врезана, но если особо не приглядываться, получился типичный айфон. Сейчас с такими заказами реже обращаются. Хотя на днях девушка попросила свой айфон последней модели украсить цветочками и вензелями. В целом могу сказать, что моя работа мне очень нравится. Менять не собираюсь. Вроде на материк уже пора собираться. Мать у меня переехала и настойчиво зазывает в тёплые края. А я не хочу. Работа по душе, в своё удовольствие и сам себе начальник. Захотел выходной — значит, выходной, захотел пораньше уйти — пожалуйста. Всё же работать на себя, когда ты ни от кого не зависишь, — это особое удовольствие.

Предмет

Нет такого материала, на котором нельзя было бы сделать надпись или даже нанести рисунок. И если лет десять назад эта процедура требовала высокого мастерства, усидчивости и немало времени, то теперь большую часть работы делают компьютеры. Поэтому старая добрая бор–машина у Дмитрия чаще пылится на полке, режут и плавят современные гравёры в основном с помощью лазерных установок.

Коллекция

Какие только предметы не приносили Дмитрию для гравировки, от редких механических часов за сотни тысяч рублей до телефонов, чтобы превратить, например, обычный ZTE в последнюю модель Айфона. Мастер собирает и бережно хранит фотографии своих лучших или необычных работ.

Старт

Если бы кто–то девять лет назад сказал водителю рейсового автобуса Дмитрию Лозану, что делом его жизни станет гравировка, он бы рассмеялся этому человеку в лицо. Профессионального художественного образования у нашего героя нет, да и особой любви к резьбе по дереву, кости или страсти к рисованию он за собой никогда не замечал. Дмитрий крутил баранку и даже не помышлял о творческой профессии. В эту сферу он попал, можно сказать, случайно. А ещё — желанию работать на себя и ни от кого не зависеть.

– Это была чистой воды случайность, — рассказывает гравёр. — Бывший мастер, который работал здесь раньше, в 2013 году решил уехать из Норильска и продать свой бизнес вместе со всем оборудованием и налаженными поставками. Он предложил его ювелиру, который трудился по соседству, а тот уже мне. Я заинтересовался. Пришёл, посмотрел и подумал: а почему бы не попробовать. Тем более есть основная работа, которая приносит стабильный доход. К тому же новое занятие показалось мне не сложным. Сейчас всё на станках делается и с помощью компьютера, так что особого мастерства и художественного образования здесь не требуется. Конечно, если говорить о креативных вещах, то тут мастерство и знания, например, о том, как ведёт себя материал в разных случаях, имеют значение. А основной процесс не особо сложный. В общем, я решил попробовать, правда, сначала три месяца провёл у бывшего владельца в подмастерьях, когда убедился, что справлюсь, занялся гравировкой уже всерьёз. Сложностей при обучении не возникло, я куда больше переживал, что ничего путного из этой авантюры не выйдет. Но, забегая вперёд, скажу: я ещё ни разу не пожалел о том, что взялся за это дело. Со старой работы я через полгода ушёл, поняв, что новая специальность мне всё больше нравится.

Вручную делать гравировку я тоже умею, но крайне редко этим занимаюсь. Если только совсем без вариантов или есть интересная идея и тут без ручной работы не обойтись. Как–то помню, пришли ребята с медной пластиной и попросили сделать на ней надпись — они хотели эту табличку повесить на своей избе. Настаивали, чтобы я её сделал вручную. Почему? Не знаю. Как сейчас помню надпись: «Изба Дяди Фёдора». Наверняка её до сих пор где–то в тундре можно увидеть.

Развитие

Когда в гравировочном деле появились первые станки с числовым программным управлением, это казалось революционным прорывом. За рисунок и надпись отвечал процессор, а гравёру оставалось только следить, чтобы машина всё выполняла должным образом. А пару лет назад на смену свёрловым устройствам пришли лазерные станки.

– Первый лазерный станок по металлу я приобрёл в октябре прошлого года, — рассказывает мастер. — До этого пользовался механическим, который надписи выцарапывал, а не выжигал. С новым резаком, если честно, пока до конца не разобрался. Там очень много всяких наворотов и сложностей. Вещь банально можно пережечь. А это металл. В целом там очень много всяких интересных и уникальных функций. Буду осваивать. Даже в таком архаичном деле, как гравировка, есть место новым технологиям.