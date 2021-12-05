Живая глина

За шесть лет практики только жарков Наталья сделала больше сотни, а ещё были розы, тюльпаны, подснежники, ромашки, ландыши, пионы, незабудки. Кроме того, искусная мастерица создавала все виды северной ягоды и даже грибы. К каждому своему произведению она подходила с особой тщательностью.

– Если вы хотите попробовать освоить это направление, то можно для начала приготовить партию полимерной глины самостоятельно. Сейчас в интернете очень много материалов на эту тему и огромное количество рецептов, — делится секретами с новичками Наталья Щёголева. — Многие из моих знакомых мастеров, кто увлекается подобным ремеслом, готовят её сами. За годы практики они превратились в настоящих химиков. Я тоже пробовала, но поняла, что химия — это не моё, поэтому материал покупаю. Заказываю сразу большими партиями летом, чтобы во время доставки не испортилась, да и с материка часто сама привожу. Одна упаковка такой глины стоит 380 рублей, на один цветок уходит примерно 1,5–2 пачки. Но для пробной лепки я советую именно мой первый рецепт: строительный клей ПВА и крахмал, смешанные в равных долях. Недорого и вполне достаточно, чтобы понять, ваше это или нет. Только учтите, что застывает материал довольно быстро. Бояться пробовать не стоит. Когда я начинала, подробных уроков в интернете по лепке цветов не было. Что–то у одного мастера подсмотрела, что–то у другого, но в основном до всего доходила самостоятельно. Сейчас есть и специальные интернет–площадки, и форумы по интересам.

Стоит отметить, что Наталья не имеет специального художественного образования, скульптуре и рисованию не училась.

– Занимаясь с полимерной глиной, нужно ещё уметь правильно работать с красками. Дело в том, что такой материал не зря называется холодным фарфором — после застывания он становится прозрачным, поэтому в него обязательно нужно замешивать краску ещё до начала лепки. Вообще, для такой работы скорее не образование профессиональное важно, а вкус и чувство цвета. Надо сказать, процесс довольно кропотливый. Сначала я ищу подходящие фотографии цветка, определяюсь с основной формой, а затем подбираю ещё больше фотографий, иногда даже в ботанические справочники заглядываю, чтобы учесть всё до мельчайших деталей. Нужно же представлять не только «лицо» цветка, но и как в профиль он выглядит, и как чашелистики крепятся. Очень много информации надо перелопатить. На самом деле цветы между собой очень различаются. Потом надо вылепить форму, придать цвет, каждый лепесток тонируется, расписывается красками, ему передаются оттенки и переливы, каждый раз необходимо ждать, когда высохнет, прежде чем следующий слой накладывать. Я люблю начинать именно с листьев, они очень долго сохнут. Я их расписываю, тонирую в несколько этапов. Там очень много переходов цвета. Если вы посмотрите на лист, он не просто зелёный, там и прожилки есть, светлые и тёмные участки, и подпорченным листик может быть. Если такой сделать, то это придаёт изделию особой реалистичности. Пока листья сохнут, я занимаюсь головой цветка. Например, у жарка два вида лепестков — 15 мелких и 13 крупных. Их так же вручную леплю, крашу, даю высохнуть и потом собираю. Всё это армируется специальной проволокой. Лично я использую японскую проволоку в бумажной оплётке, она дороже тайской и китайской, но удобнее. Стебель армируется и начинается сборка. Для этого используются специальная лента, ПВА, и латексный клей. Последний вариант даёт небольшую гибкость и пластичность изделия. Можно потом немножечко что–то поправить или подвинуть лепесточки при составлении композиции. Всё это долгий и сложный процесс. Ягоды вообще руками леплю. Из профессиональных инструментов — подручные средства. Для того чтобы красивые носик и попку у той же ягоды сделать, использую биты от отвёртки — экспроприировала у супруга. При определённом навыке можно и ручкой вырезать. Я очень много вариантов перепробовала. Сейчас у меня в качестве основных инструментов — специальный скульптурный тэг и стоматологическая лопатка. С их помощью делаю практически всё. Возьмём пион. Если по восемь–девять часов в день им заниматься, то на его изготовление неделя уйдёт. Но я же работаю. Поэтому на хобби удаётся немного времени выкроить после смены, плюс выходные.

До 2018 года мастер регулярно принимала участие в конкурсах, как в Дудинке, так и в Норильске, а благодаря своей страничке в социальных сетях снискала славу и уважение как у других мастеров, так и у ценителей хендмейда, готовых хорошо платить за уникальные предметы.

– Я сейчас пока на заказ ничего не делаю. Отдыхаю. Устала. Когда пятидесятый подряд жарок делаешь или ещё одну веточку голубики, уже удовольствие пропадает, а это всё же для души занятие, оно должно быть в радость. Да и хотелось кое–что новенькое попробовать, а с учётом основной работы и заказов времени на это не остаётся. Особенно если просят сделать украшение. Вроде и работы миниатюрные по сравнению с теми же цветами, но на них куда больше времени уходит. Тут же надо всё красиво скомпоновать на довольно маленьком поле, да ещё так сделать, чтобы предмет уникальный получился. Не терплю штамповки, хочется, чтобы каждое изделие особенным было. В результате часами могу сидеть над той же брошкой из голубики или кольцом с жарком и думать, как его красиво подать, хотя уже с полсотни таких сделала. Встречаются среди заказов и довольно необычные. Однажды пришёл мужчина и заказал брелок для ключей из морошки. Я пыталась отказаться. Объясняла, что мои изделия, хоть и долговечные, но не для регулярного использования. Не любят они, чтобы их постоянно в руках тискали. Одно дело, когда цветок на столе или на полке стоит, и совсем другое — если предмет постоянно в кармане, ещё и об металлические ключи трётся. Долго отговаривала, но клиент упрямый оказался, уговорил всё–таки. В результате сделала, хотя пришлось и голову поломать, как его более прочным и стрессоустойчивым сделать. В результате чуть ли не десятью слоями лака залила. Брелок этот жив и здоров до сих пор.

Пандемия внесла свои коррективы в творческий процесс. Всё это время мастер не выставляла свои работы на всеобщее обозрение и не участвовала в массовых мероприятиях, но с нового года опять планирует этим заняться. Так что о чудо–цветах из ожившей глины мы ещё обязательно услышим.

Грани хобби

Предмет

Наталья делает цветы из полимерной глины — особого вида ремесленного материала, называемого ещё холодным фарфором. Он бывает разный по составу и степени финальной обработки. Наталья использует самозастывающие полимеры, не требующие обжига. Каждый цветок — результат долгой и кропотливой работы. Над созданием, например, жарка придётся потрудиться около двух недель по восемь часов в день.

Коллекция

Наталья создала сотни цветов, от роз и пионов до тюльпанов и жарков, и уникальных украшений из искусственных ягод: брошей, заколок, подвесок, серёжек, брелоков. Особым спросом у норильчан пользуются украшения именно из северных ягод.

Старт

Шесть лет назад Наталья наткнулась в интернете на необычную фотографию. На ней красовалась великолепная роза, в подписи к снимку было указано, что цветок слеплен из специальной глины. Девушка не сразу поверила, что этот шедевр создан не природой, а человеком, но после непродолжительных поисков убедилась, что это так и есть, а заодно узнала о существовании такого направления, как искусственная флористика. Недолго думая, Наталья решила освоить новое ремесло.

– Первое, что слепила, была роза. Как на той картинке. Правда, прежде чем приступить к экспериментам, пришлось сначала решить немало других вопросов. Оказалось, что у нас на Севере нет магазинов, где продаётся такая полимерная глина. Хотела заказать через интернет, но тут вскрылась другая проблема — доставку этой глины зимой не осуществляют, так как полимеры плохо переносят низкие температуры. А дело было как раз зимой. Ждать лета не хотелось. Долго искала альтернативные варианты и выяснила, что некое подобие такого материала можно приготовить самостоятельно. Для этого нужны были всего–навсего клей ПВА и кукурузный крахмал. Но кукурузный крахмал у нас на Севере не продаётся. Пришлось заменить его картофельным. Было сложно при смешивании ингредиентов выдерживать пропорции, так как на тот момент видеоуроков по данной тематике не было, а делать по текстовому описанию требуемую консистенцию непросто. Тем не менее в результате упорства у меня получилась картофельная роза. Закончив свою первую работу, я поняла две вещи: первое — реалистичный цветок действительно можно слепить из полимерной глины, и второе — мне это занятие по душе.

Развитие

Дождавшись весны, Наталья заказала первую партию уже настоящей полимерной глины — и работа закипела. Освоив обычные цветы, мастер сконцентрировала своё внимание на северной тематике. Особенно реалистично у неё получаются жарки, а от желающих приобрести такой цветок нет отбоя. Затем Наталья взялась за производство искусственных ягод, а несколько лет назад применила этот навык для создания уникальных северных украшений. К ней выстраивались в очередь желающие получить комплект из серёжек и кулона в виде морошки или голубики.