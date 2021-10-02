«Хотела не просить, а помогать»

Мы продолжаем проект, посвящённый специалистам, которые прибыли на Север работать и полюбили Норильск, а город принял их.

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– В 2012 году — тогда я училась на втором курсе, и мои земляки, которые уже много лет живут в Норильске, приехали на материк в отпуск. Они рассказывали о том, как им нравится Заполярье, о том, что город им полюбился, и они считают его своим домом. Они же мне подсказали, что в Норильске действует программа приглашения специалистов дефицитных профессий, а зарплаты выгодно отличаются от материковских. По этой программе в 2013 году уехали на Север две мои подруги, а я после окончания учебы всё же устроилась на работу в родном городе, там и проработала пять лет.

– Почему вы решили уехать из Балашова?

– Очень сильным аргументом в пользу переезда стало то, что мне сильно урезали заработную плату. Муж тоже получал немного. Мы, можно сказать, не жили, а выживали. Материальной поддержки ждать было не от кого: мои родители погибли, когда мне был всего год, и меня воспитывала бабушка — сейчас ей уже 83 года. Да и самой уже хотелось не просить, а помогать. К тому же от знакомых я слышала о том, что в Норильске очень много бесплатных кружков и секций для детей, и это сразу же покорило моё сердце. Я всегда мечтала о большой семье, и мне бы не хотелось ограничиваться одним ребёнком.

Всё это и подтолкнуло меня к тому, чтобы позвонить в управление образования администрации Норильска. Трубку взяли, и первым, что я услышала, было: «Девушка, мы так ждали вашего звонка!». Поначалу я даже решила, что не туда попала, а потом выяснилось, что на выбор предлагается аж 15 вакансий.

После разговора я, признаюсь, не на шутку разволновалась, но резюме всё–таки отправила. И как–то сразу решила, что пойду работать в тот детский сад, который первый предложит сотрудничество, и этим садом оказался «Оленёнок», где я сейчас и тружусь. Мне позвонила заведующая, Марина Григорьевна Карпикова, и предложила приехать. Тогда я и поняла, что пора поведать о своей авантюре семье.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?

– Первым делом я поговорила с мужем. Он отреагировал спокойно, сказал, что в принципе можно поехать через годик. Какого же было его удивление, когда он узнал, что собираться надо уже сейчас. Ну а бабуля всегда была против любых переездов, поэтому я думала, что и в этот раз будет также. Тем более что я решила переехать не на другую улицу, а в далёкий северный город. Но единственное, что спросила бабушка, это не возражает ли муж. И когда узнала, что он меня поддерживает, дала добро. После того как моё решение приняли самые близкие люди, у меня словно крылья за спиной выросли, уже ничего не было страшно.

Друзья очень долго не знали о нашем отъезде, мы до последнего всё держали в секрете. Некоторые переживали — как я буду чувствовать себя на Крайнем Севере, но их опасения не оправдались, моё самочувствие даже улучшилось. Некоторые говорили, что город очень серый, и у меня неминуемо случится депрессия, но когда ты с утра до вечера занят делом, времени на уныние просто нет. А моя деятельность ещё и связана с постоянным весельем и праздниками.

– Ваши первые впечатления о Норильске?

–Знаете, я выросла рядом с лесом и речкой: выглядываешь из окошка и видишь необыкновенно красивую природу. И первое, что меня поразило, когда мы ехали в Норильск из аэропорта, это отсутствие деревьев. Я, конечно, понимала, куда еду, но всё равно испытала небольшой шок. Однако я старалась не концентрироваться на негативе и во всём искать что–то положительное. Мне кажется, я привезла с собой большой запас позитива, это и помогло мне очень быстро адаптироваться.

Единственный раз, когда мне стало по–настоящему грустно и даже захотелось поплакать, это когда мы только прилетели. Уставшие с дороги, в незнакомом городе, все друзья и знакомые в Балашове, мне стало так одиноко, захотелось прижаться к бабушке, но она была далеко. Тогда муж предложил хорошенько отдохнуть, а если после этого желание уехать останется, бросить всё и полететь обратно. И это сработало. Когда я встала утром, печаль как рукой сняло. Я поняла, что весь этот путь был проделан не зря.

А ещё я слышала от людей, которые сюда приезжают, что Норильск кого–то принимает, а кого–то нет. Поэтому, когда мы подъезжали к городу и я увидела надпись «Норильск», про себя попросила принять меня. У меня подписан договор на пять лет, но мне бы хотелось остаться здесь подольше.

– Быт удалось наладить?

– В этом с самого начала повезло: нам предоставили отличную трёхкомнатную квартиру с ремонтом. Там везде пластиковые окна, поклеены очень красивые обои, двери, сантехника и даже плита совсем новые. Единственное, что мы сделали, постелили линолеум и приобрели мебель. Нам дали достойные подъёмные, так что денег на всё хватило.

– Как вам работа?

– До приезда сюда я проработала в своей сфере пять лет. Но должна признаться: когда я впервые пришла в «Оленёнок», аппаратура и музыкальные инструменты привели меня в восторг. В Балашове–то материально–техническое оснащение было весьма скудным. Мне, например, приходилось показывать детям музыкальные инструменты на картинках, а здесь всё это можно повертеть в руках, попробовать сыграть. А моё «рабочее» электронное пианино звучит, как настоящее. Для меня как для музыканта это что–то невероятное.

Также в Норильске проходит больше конкурсов, и они более серьёзные, с несколькими этапами. Это хороший стимул к совершенствованию педагогического мастерства. Я с удовольствием принимаю участие в концертной деятельности. У меня профиль — эстрадно–джазовый вокал. Весной я выступала на конкурсе «Творческая встреча». Благодаря колоссальной поддержке своих коллег заняла первое место. Для меня это был потрясающий опыт. Надеюсь, что мы ещё не раз повторим его.

Многие спрашивают, как я до сих пор не устала от работы с детьми, а я получаю настолько сильные положительные эмоции, что не представляю себя на другом месте. Все–таки каждый человек должен найти что–то своё.

– Вы можете назвать себя норильчанкой?

– Пробыв несколько недель в отпуске, я поняла, что хочу домой, и что мой дом в Норильске. Не знаю, правильно ли будет назвать себя норильчанкой... наверное, это не совсем честно по отношению к тем, кто здесь родился и вырос, но душой я — дома.

– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

– От привычного круга знакомых, от езды на собственном автомобиле — пришлось пересесть на такси и общественный транспорт. Но самое главное, чего мне не хватает — это связи с родными, которые так сильно меня выручали. Я, например, могла привести ребёнка к бабушке на выходные и спокойно заниматься своими делами. Да, конечно, мы регулярно созваниваемся, в том числе и по видеосвязи, но это не может заменить живого общения, когда ты можешь обнять человека, посидеть с ним вместе, попить чаю. Тем более что раньше мы с бабулей виделись ежедневно.

– Любимые места в городе появились?

– Да, мне очень полюбился норильский театр. Когда мы только переехали и прогуливались по Ленинскому проспекту, это необычное здание сразу же привлекло моё внимание. Нам с мужем довелось уже побывать не нескольких спектаклях — я в восхищении. Во–первых, в Норильске шикарная труппа, во–вторых, театр — место, где я отдыхаю душой, ну и, наконец, поход туда — это отличный повод нарядиться, а я, как и любая девушка, обожаю это делать.

Ещё мы очень любим гулять всей семьей в парке «Озеро Долгое». Зимой там стояли потрясающие ледяные фигуры и горки, так что моя дочь с нетерпением ждёт наступления зимы и знакомства с новыми сказочными персонажами.

– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– Как педагог я испытываю горячее желание и дальше прививать любовь к музыке маленьким норильчанам: может быть, кто–то из них захочет связать с нею свою жизнь. Для меня самой большой наградой будет, если спустя много лет я встречу на музыкальной сцене кого–то из своих бывших воспитанников, и он скажет мне спасибо.