Надо уметь общаться с разными людьми

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– Я родился в посёлке Шушенское, а это Красноярский край, так что о Норильске слышал ещё в детстве. У нас знакомые жили здесь и в Дудинке. Чуть больше узнал о территории, когда служил в армии — среди сослуживцев были норильчане. Но вся информация сводилась к тому, что это далеко, там холодно, дорогие овощи и фрукты, а ещё много оленей.

– Почему вы решили уехать из Минусинска?

– История, наверное, банальная — у меня жена в декретном отпуске, двое детей, квартира куплена в ипотеку. Решил просто улучшить финансовое положение. Здесь всё же зарплата больше, год службы считается за два, плюс выход на пенсию раньше. А в Минусинске ещё людей не хватало, поэтому в мой участок входило тринадцать деревень, самая дальняя из которых — в 70 километрах. Мало времени проводил с семьёй. Помню, в августе 2019 года домой заехал всего два раза. Тогда я служил сельским участковым, а это непросто. Например, если ночью произошла массовая драка, ты первым выдвигаешься на место, потому что группа патрульно–постовой службы приедет не скоро. Пока они доберутся до места, ты уже все материалы сам соберёшь, всё раскроешь, всех найдёшь. Опасные моменты тоже были. Едешь и не знаешь, вооружен преступник или нет. Как он себя поведёт — агрессивно или побежит. Не будешь же сразу стрелять, вот и приходилось успокаивать людей, выводить на разговоры, разряжать обстановку. Несколько участковых из Минусинска перевелись в Норильск, ну и я решился.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?

– Никого не удивил. Ведь я не один такой полицейский, нас четыре человека из одного территориального округа уехали в Норильск работать. Кто–то раньше, кто–то позже, а кто–то выбрал Дудинку. Единственное, близкие друзья расстроились, что теперь будем редко видеться. Ещё мама жены переживала, как у нас всё сложится. Но сейчас всё хорошо, она скоро на пенсию выходит, может, приедет к нам в гости. А остальные спокойно реагировали, я за последние пять лет много переезжал — служил в Красноярске, учился в Тольятти, в общем, поездил.

– Ваши первые впечатления о Норильске?

– Наверное, у всех приезжих первые впечатления схожи, особенно когда едешь из аэропорта в город. Когда проезжаешь Кайеркан, в первую очередь бросаются в глаза серые дома. Потом видишь Надеждинский металлургический завод, чувствуешь непонятный запах. Скажем так, непривычно. Но когда приехал в город, меня встретили друзья и сослуживцы, которые переехали сюда раньше, и взяли новичка в оборот — помогли встретить контейнер с вещами, разгрузить его, устроиться. Этим, пожалуй, и отличается Норильск, здесь все сплочённые — к любому можно обратиться, и тебе всегда помогут, никогда не откажут. В Минусинске как такового коллектива не было, а здесь есть. Кстати, оказалось, что в Норильске не так уж и холодно, мороз по–другому переносится. Прошлой зимой было –47 градусов, но они ощущались, как минусинские –36, там влажность выше. С ценами то же самое — что–то дороже, а что–то дешевле. Одна печаль — я пока ещё ни одного живого оленя не видел!

– Быт удалось наладить?

– Да. Я приехал в январе 2020 года, мне дали трёхкомнатную квартиру. Обустроился и только потом привёз семью. Жена скоро должна выйти из декретного отпуска, так что будем искать ей работу. Старший сын, ему четыре года, ходит в детский сад и очень рад, что там есть бассейн. Вот с малышами здесь непросто. Младшему сыну один год и три месяца, а в Норильске для детей такого возраста практически ничего нет, я имею в виду секции, занятия. Но радует, что город небольшой — всё близко, не приходится ездить за семьдесят километров, и ночую я всегда дома (смеётся).

– Как вам работа?

– Основная задача участкового — это профилактическая работа с населением. В первую очередь мы должны обойти свой участок, познакомиться с людьми, донести информацию, предостеречь. Почему изначально все идут к участковому? Потому что он знает всех хулиганов района, неблагополучные квартиры, законопослушных граждан. А уже после мы занимаемся выявлением административных нарушений, уголовными материалами. Участковому можно звонить по любому поводу. Недавно за советом обратилась женщина, у которой знакомый набрал микрозаймов, не выплачивал их, образовался долг в 200 тысяч рублей. В качестве поручителя мужчина указал эту женщину, и коллекторы стали писать ей угрозы. Сейчас мы собираем материалы по данному факту, после направим их в Федеральную службу судебных приставов. Каждый участок может «похвастаться» и своими необычными жильцами. За одними вечно следят инопланетяне, других через антенны облучают вражеские спецслужбы. Например, в селе Тесь Минусинского района была женщина, которая уверяла, что мой коллега участковый ворует коров с бандой жуликов, когда на улице гаснут фонари. Она даже звонила с этой претензией в главное управление МВД по Красноярскому краю. После она обращалась уже ко мне, рассказывала, что у неё в огороде якобы воруют картофель. Приходилось брать вилы, идти к ней, вместе копать грядки, чтобы убедиться, что вся картошка на месте. В Норильске

обращался мужчина, которому постоянно слышалось, что его соседи сверху хотят отобрать его квартиру. Ещё была женщина, у которой якобы сантехники украли кожаные сапоги, а оказалось, что обувь всё это время благополучно лежала в коробке в диване. И с такими случаями работаем. Мне повезло — по первому образованию я фельдшер общей практики, и мне довелось потрудиться в психоневрологическом диспансере, так что людей повидал разных. У меня получается общаться с теми, у кого есть неординарные проблемы. Важно не провоцировать конфликт, дать выговориться, понять, как верно проработать их вопрос. Работа у участкового непростая. Приходится сталкиваться и с человеческим горем, и с несправедливостью, и со смертельными случаями, вытаскивать людей из окон, разнимать конфликты. Сегодня, например, постоянно предупреждаем об увеличении случаев разных видов мошенничества. Не то чтобы это для нас обыденность, просто специфика работы такая. Но служба всё равно интересная, мне нравится. Главное, надо уметь найти подход к совершенно разным людям.

– Вы можете назвать себя норильчанином?

– Думаю, пока ещё рано. Ведь совсем мало времени прошло. Хотя друзья, когда я приезжаю в отпуск, говорят: «О, норильчанин прилетел!». Может, чуть позже и я начну себя так называть.

– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

– Точно знаю — от собственной дачи. У нас там много чего растёт: помидоры, яблоки, груши. Нам с женой даже старший сын начал с этим помогать. Вот, посмотрите на фото, это он сам целое ведро груш набрал. А ещё на материке можно сесть в машину и поехать куда угодно. Хочешь — в гости к отцу, хочешь на водохранилище в Краснотуранский район или на Саяно–Шушенскую ГЭС.

– Любимые места в городе появились?

– Пока с этим сложно. Работы много, когда вечером домой возвращаешься, сил хватает только на то, чтобы с сыновьями поиграть. Но в тундре уже побывал, хотя тоже по работе. Всё хотим в местный театр сходить, но пока ещё не добрались.

– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– Главный вклад, который могу внести, — это моя работа. Хочу, чтобы в городе было безопасно, чтобы дети здесь могли спокойно расти. Всё это в рамках моих полномочий. Например, в одной из гостинок на моём участке живёт мужчина, который четыре года беспробудно пил. Наши участковые долго с ним работали, общались, убеждали. А недавно встретил его на улице — чистый, опрятный, говорит, что на работу устроился, и теперь у него всё хорошо. Это тоже вклад в благополучие города. Хочется, конечно, больше зелени и ярких красок на улице, но на это мы вряд ли можем повлиять. А вот всё, что касается нашей работы, мы обязательно сделаем!