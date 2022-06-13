Норильск оправдал все мои ожидания

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– В детстве ещё, наверное. Благодаря урокам географии, знал, что на Севере есть такой город, где добывают металлы. Но подробности тогда не интересовали. Начал собирать информацию о Норильске, когда стал искать место для прохождения практики во время учёбы в вузе. Поскольку я учился в Магнитогорске, здешний климат меня не пугал, экология тоже, ведь везде, где есть тяжёлое производство, с этим непросто. В Заполярном, куда я в итоге уехал после института, погодные условия такие же, как в Норильске, только там город поменьше. Так что тут для меня во всех отношениях выигрышное место.

– Почему решили уехать из Магнитогорска?

– Вообще я родом из Уфы, а в Магнитогорске институт оканчивал. Но, поскольку там ограниченное количество оплачиваемых мест для студентов–практикантов, да и уровень зарплаты у них невысокий, пришлось искать другие варианты. Тогда я и нацелился на Норильск, потому что «Норникель» является одним из лидеров в топе–10 лучших горно–металлургических компаний страны. Я позвонил, попросился на практику, но получил отказ, так как с нашим вузом не заключён договор. Меня это не остановило, и я обратился в РОКС — Кольскую ГМК, в результате поехал на практику в город Заполярный Мурманской области. Там же после окончания вуза отработал два года в шахте и прошёл отборочные этапы в лидерскую программу «Первая арктическая», где набирали людей на работу в Норильск, куда я, наконец, попал переводом. Я стремился сюда, поскольку здесь производство шире и карьерный рост активнее, чем в Заполярном. В общем, не совладал с амбициями.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?

– В целом нормально отнеслись: родные и близкие меня знают как человека, который не стоит на месте. Я не привязан к географическим точкам, материальным благам. Если у меня есть цель, я могу поехать за ней куда угодно. Так в своё время отправился в Магнитку поступать в институт, мне тогда было всего 16 лет. Друзья по вузу одобрили решение поехать на Север, родители тоже. Ведь в наше время, когда развита сотовая связь, интернет, большие расстояния не помеха для общения. Больше всего переживала моя невеста: у неё в Магнитогорске родители, друзья, были налажены быт и учёба. В общем, выбор ей предстоял нелёгкий. Я смог её успокоить, пообещав, что всё будет хорошо, если она решится ехать со мной. Алина так и сделала. Сейчас мы женаты, у нас подрастает сын.

– Ваши первые впечатления?

– В Норильск мы прилетели в феврале 2019–го. Была жуткая погода, и я очень удивился, что аэропорт оказался отрезан от города. Такого прежде нигде не встречал. Помню, подхожу к стойке диспетчера, спрашиваю, как заказать машину, а мне говорят: ждите колонну, дорога закрыта. Я тогда подумал, что Норильск, видимо, намного суровее населённых пунктов Мурманской области. Там тоже бывают сложные погодные условия, но всегда можно добраться до города.

А Норильск оправдал мои ожидания. Он выглядел так, как я себе и представлял. Хотя когда начинаешь задумываться, как возвели такой крупный город за Полярным кругом, это вызывает восхищение.

– Быт удалось наладить?

– Тут всё сложилось отлично. Компания предоставила жильё в доме молодых специалистов в Центральном районе. Нас там уже ждали, даже подарили два набора посуды с символикой «Норникеля». Понравилась как сама квартира — хоть небольшая, но уютная студия, полностью оснащённая для проживания, — так и весь дом: в нём есть спортзал, компьютерный зал, библиотека, прачечная... Позднее, когда мы узнали о готовящемся пополнении в семье, задумались о своей квартире и купили её в ипотеку.

– Как вам работа?

– Здесь также всё сложилось удачно. Меня пригласили в Норильск на должность ведущего специалиста горного управления, и на работу я вышел буквально на следующий день после приезда. Поначалу коллеги недоверчиво спрашивали: «Ты в шахте–то работал?» Ведь большинство сотрудников имеют приличный горный стаж. Когда я ответил, что опыт имеется, причём на разных должностях — крепильщиком, машинистом подземной самоходной машины, исполняющим обязанности горного мастера — они поняли, что я свой человек, и с коллективом сложились хорошие отношения.

И все же не скажу, что было легко усвоить местную специфику. Любое обучение даётся непросто, если прикладываешь усилия, стремишься узнать, как можно больше. Поскольку я приехал как участник лидерской программы «Первая арктическая», мне пришлось трижды проходить аттестацию и сменить несколько подразделений, что позволило увидеть производство с разных сторон. Параллельно нас обучали по программе развития руководителей «По пути эффективности». Обе программы очень полезные, они рассчитаны на активную молодёжь, которая может и готова учиться и брать на себя ответственность, способна мотивировать коллектив. Скажу за себя: я амбициозен, вижу перспективы карьеры, и рост уже пошёл. Так что моя заинтересованность в учёбе и дальнейшей работе на переделах компании очевидна.

– Вы можете назвать себя норильчанином?

– Думаю, да. Мне кажется, так может себя назвать каждый, кто живёт в этом городе и делает что–то полезное для него, для общества в целом. Норильск в этом смысле особенный. Здесь мало коренных горожан — в том понимании, в каком мы говорим о других городах. Я имею ввиду, когда пять–шесть поколений живут на одном месте. Если вы и родились тут, то родители, скорее всего, приехали сюда. Так что важно ни сколько ты прожил в Норильске, а что для него сделал или сделаешь.

– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

–Я уже говорил, что не привязан к вещам и местам. Кто–то из прибывающих с материка скучает по огородам, а всё моё детство прошло на дачах, и, признаюсь, не люблю земляные работы. Я порой шучу, что у меня детская психологическая травма от копания картошки. В Норильске же есть всё, что мне нужно для спокойной хорошей жизни.

– Любимые места в городе появились?

– Конкретные места назвать не могу. Мне в целом нравится здешняя природа. Я обошёл пешком или объехал на велосипеде все окрестности. Бывал и на «дальних берегах», на Ламе даже дважды. Что до самого города, то нет учреждений или мест, куда иду с особенным удовольствием, я просто умею ценить всё, что есть. Имеется в Норильске кинотеатр — замечательно, посещаю его с радостью. Не было бы, нашёл бы иные увлечения. Мне кажется, всегда можно придумать, как провести свободное время. Летом я, например, гуляю на природе, порой ухожу в походы с палаткой, а зимой стараюсь участвовать в корпоративном спорте: бегаю на лыжах, играю в шахматы. Разряда у меня ни по одному виду нет, просто люблю подобные активности. Ещё играю на гитаре, это весьма кстати во время дружеских посиделок.

– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– Идей много. В первую очередь на ум приходит экологический проект или связанный с благоустройством каких–то территорий города. Мы, кстати, с товарищами уже однажды просчитывали бизнес–план по переработке и утилизации автошин и покрышек. Эта проблема стоит остро, в Норильске нужны предприятия по их переработке либо удобная логистика на материк. Но проект требует серьёзных инвестиций, которые мы пока не нашли. Тем не менее идея не пропадёт втуне, будем обдумывать её дальше и искать средства, может, это и будет наш самый весомый вклад в будущее города.