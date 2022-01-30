Норильск умеет удивлять

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– У меня есть старшая сестра, она первая решила ехать в Норильск, на пять лет раньше меня. К настоящему времени уже прочно тут обосновалась, здесь у неё семья. Когда она переехала в Заполярье, я жил с родителями, учился, потом пошёл служить в армию, а по возвращении решил, что надо становиться самостоятельным. И тоже выбрал Норильск для новой жизни. К тому времени я окончил спортивный колледж, прошёл курс переподготовки по самбо и дзюдо и получил диплом с отличием.

– Почему вы решили уехать из Бийска?

– К сожалению, там трудно с работой, в этом городе один из самых низких уровней зарплаты в России. Почти вся молодёжь разъезжается по другим городам страны. В основном, конечно, отправляются в мегаполисы — Новосибирск, Санкт–Петербург, Москву.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?

– Учитывая социальную обстановку в Бийске, многие поняли. Большинство друзей поступили так же, как и я, правда, поехали в основном в среднюю полосу страны. Да и родители не возражали. Они понимали, что я вырос, хочу найти себя и реализоваться. К тому же в Норильске живёт сестра, и мы всегда друг друга поддержим. В этом плане мне повезло, так как вдали от дома трудно совсем одному. Мама и папа радуются нашим отпускам, я стараюсь навещать их каждые полгода. Кроме сестры, знакомых у меня здесь не было. Чуть позднее сюда приехала моя девушка. Вообще в Норильске у меня довольно быстро появились друзья–приятели. Я легко схожусь с людьми, если у нас пересекаются интересы.

– Ваши первые впечатления о Норильске?

– В город я приехал в ноябре 2020–го: очень удивился обилию снега. Хоть сам я из Сибири, но тут снега было столько, тем более после метелей!.. Я такого раньше не видел. А для норильчан это привычная картина, никто на высокие сугробы не обращает внимания. Сам город показался мне серым и непривычно компактным — в сравнении с ним Бийск более протяжённый, но меньше по численности населения. Понравились мне здесь люди, не могу сказать, что они как-то особенно отличаются от других, но те, кого встречаю, приятные и дружелюбные.

– Быт удалось наладить?

– Первое время я жил у сестры, а потом решил приобрести жильё. Купил в ипотеку квартиру. С работой поначалу было непросто — перепробовал несколько мест, поскольку ехал не по

приглашению, а буквально «вслепую». Сначала устроился в кафе официантом, затем поработал в клубе «Икс–фит» инструктором тренажёрного зала. А когда выступил на соревнованиях по самбо, меня пригласили во вновь открытое отделение спортивной школы единоборств Норильска. Конечно, я согласился.

– Как вам работа?

– Мне всё нравится, честно говоря. С коллегами быстро сошёлся. А ребят тренировать я в принципе люблю. До приезда сюда неофициально работал помощником тренера — у моего отца свой клуб армейского рукопашного боя, я занимался с ребятами борьбой. Проработал там три года, поэтому нынешняя деятельность для меня не в новинку. Кстати, тогда в Бийске я понял, что хочу остаться в спорте и состояться именно профессионально.

Знаете, что меня удивляет в норильских детях? Когда я приехал, посмотрел на погоду, мне вообще казалось, что никто заниматься, наверное, не будет! Но дети с удовольствием ходят в спортзал, очень любят спорт, есть и такие, кто готов после одной тренировки остаться ещё на одну! И это притом что нынешнее поколение молодёжи помешано на компьютерах и гаджетах и каждую свободную минуту проводит в интернете. Поэтому приятно, что есть немало детей, которые много времени уделяют спорту. Надеюсь удержать их внимание, я вообще уверен, что мотивацию задаёт тренер. Сумел увлечь — ребёнок будет ходить. Нет — будет пропускать занятия или уйдёт вовсе. Мне кажется, я справляюсь. Сейчас у меня полные четыре группы. Правда, набрать их было сложно: поскольку я устроился в конце сентября, тренеры из других спортшкол и отделений уже обошли общеобразовательные учреждения и пригасили ребят в свои секции. Но мы всё равно сумели открыть группы. Я думаю, в будущем станет больше желающих, ведь отделению самбо только год. Да и потом, у детей часто меняются интересы, может, кто–то придёт к нам из другого спорта.

Я и сам в детстве хотел заниматься футболом. Но в команде мне отказали, пояснив, мол, слабоват физически. Забавно, кстати, что в футбол я всё же попал, но уже взрослым. Сегодня играю в мини–футбол за команду «Лесоруб», а летом мы выступаем на поле «Заполярника». В прошедшем сезоне я за несколько игр забил 10 голов. А тогда в детстве вместо футбола папа предложил мне заняться самбо, он и сам кандидат в мастера спорта по этому виду. Помню, как раз проводились соревнования для более опытных ребят, и я сказал, что хочу участвовать. Само собой, мне запретили, ведь опыта никакого. Но я поставил отцу ультиматум: или меня выставляют, или я больше заниматься не буду! Он договорился насчёт моего участия. Я выступил и, конечно, проиграл. Но бросить самбо даже не подумал. Хотя вплоть до 14 лет мне борьба физически тяжело давалась. Видно, время моё не пришло. Но я был упорным и очень хотел преодолеть себя. Смысл начинать, если до конца не идёшь? А с 14 лет начало получаться: стал выигрывать крупные соревнования, например, на уровне Сибири; поехал на первенство России, где стал четвёртым, такое же место занял на всемирных играх в Киргизии, где участвовали представители 300 стран.

Я и сейчас играющий тренер, недавно вот ездил на соревнования Сибирского федерального округа. К сожалению, уступил лидерам с небольшим преимуществом: сказалось долгое отсутствие выступлений на таком уровне. Ничего, продолжу тренироваться, в будущем, уверен, результаты улучшатся.

Я вообще считаю важным, чтобы дети могли брать пример с тренера, гордиться его успехами. Ведь наставник в спорте — часто тот человек, на кого они равняются.

– Вы можете назвать себя норильчанином?

– Думаю, да. Я привык к Норильску, его погоде, спокойно уже реагирую на штормовые ветры или сильные морозы. Последние, кстати, я люблю больше. Правда, они тут сухие и совсем по–иному ощущаются.

– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

– От солнца (Смеётся). Трудно переносить полярные ночи. Не хватает близости родных людей — родителей, друзей. Ведь из Норильска не приедешь на выходные повидаться.

– Любимые места в городе появились?

– Спортхолл «Айка». Там проходит чемпионат города по мини–футболу. Меня назначили капитаном команды «Лесоруб», это, конечно, очень почётная миссия.

– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– Работать. Я за тем сюда и приехал. Хочу воспитать достойных людей: один мой тренер говорил, что хорошим спортсменом дано быть не каждому, но хороших людей должно быть больше. Именно в этом я и вижу свою задачу — в воспитании положительных человеческих качеств у детей. Немногие из моих ребят потом свяжут жизнь с самбо или иным спортом, кто–то перепробует множество профессий, но важно, какими людьми они будут. Надеюсь, что у меня всё получится в этом плане, работа здесь удачно сложится, и я в Норильске задержусь надолго — вот такие у меня планы.