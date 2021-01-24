Алексей Черемисин: «Город оказался краше, уютнее, а жизнь в нём — комфортнее, чем рисует интернет»

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– В раннем детстве. В какой–то телевизионной программе о далёком заснеженном городе звучала очень красивая песня «Доброй вам ночи, мои норильчане...». И я с удовольствием посмотрел всю передачу о Норильске. Ведь, как и многие советские мальчишки, я мечтал побывать на Севере и интересовался жизнью в суровых условиях.

Благодаря тому, что отец был военным, мы жили во многих городах Советского Союза — от Калининграда до Камчатки, не были только на Крайнем Севере. Кто бы мог подумать, что моё желание исполнится через 40 лет.

– Почему решили уехать из Бийска?

– Я успешно преподавал в бийских вузах 20 лет и менять свою жизнь не собирался, но в связи с оптимизацией начались изменения, которые вынудили меня искать другую работу. Разместив резюме на специализированной интернет–платформе, получил несколько предложений, от норильчан — самое заманчивое.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?

– С оптимизмом. Друзья–преподаватели напутствовали: «Ты поезжай, посмотри, и если что, мы подтянемся». Супруга — учитель истории и обществознания — тоже специалист в Норильске нужный. Сейчас она ещё работает в Бийске, но в следующем учебном году будет преподавать уже здесь, мы сейчас как раз прорабатываем организационные вопросы. Старший сын, ему 20 лет, уже самостоятельный, его жизнь от нашего переезда не сильно изменится. Младший, 12–летний подросток, будет оканчивать школу в Норильске, он к этому готов. Более того, он серьёзно увлекается лыжным спортом, и возможность заниматься любимым делом больше времени, чем раньше, его только радует.

– Ваши первые впечатления?

– Меня как географа, специалиста, который бывал в разных уголках планеты, сложно чем–то удивить. Собственно, ничем я здесь шокирован и не был. Везде есть свои плюсы и минусы. Я понимал, куда еду. И по правде говоря, город оказался краше, уютнее, а жизнь в нём — комфортнее, чем рисует интернет.

Также был приятно удивлён погодой — в день прилёта было +20, а я рассказывал своим студентам, что в середине сентября в Заполярье температура воздуха всего пять–семь градусов. Очень понравился Ленинский проспект — в солнечных лучах он необычайно красив, и действительно не просто так его называют Санкт–Петербургом в миниатюре. Люди приветливые. Но это присуще жителям большинства провинциальных российских городков. Да, остановятся, на вопрос ответят, даже ещё что–то и посоветуют — ну это просто в каждом человеке «глубоко сидит педагог». По крайней мере, от жителей Бийска норильчане не сильно отличаются.

– Быт удалось наладить?

– Да. Сразу же дали служебную квартиру. Двухкомнатную. Самое главное, что в кирпичном доме — уже убедился, что в таком тепло и в мороз, и в метель. Спокойно перевёз с материка все необходимые для обустройства квартиры вещи — контейнер оплачивается. В общем, никаких проблем при переезде не возникло.

Мой дом находится в двух километрах от работы — по навигатору посмотрел. И я с удовольствием прохожу этот путь пешком. Если погода для прогулок неподходящая, пользуюсь общественным транспортом. Приятно, что автобусы ходят часто, не приходится долго стоять на остановке и мёрзнуть.

– Как вам работа?

– Понравилось, что, помимо преподавательской деятельности, предложили заниматься исследовательской работой с привлечением студентов. Сразу скажу, что студенты везде одинаковые — к ним ко всем нужен подход. Мне говорили, что норильские — более избалованные, более домашние, что здесь свой замкнутый мирок, и поэтому они не особо готовы столкнуться с жизненными реалиями. При личном контакте сразу понял — хорошие ребята, уровень подготовки большинства достаточный для обучения в институте.

Как и везде, и в этом институте есть продвинутые студенты, искренне заинтересованные в получении новых знаний, а есть те, кто пришёл исключительно ради диплома. Главное — суметь увлечь молодёжь. Выйдет у меня или нет? Кое–что уже получилось: мы провели несколько мероприятий, в их числе — интеллектуальные игры, в которых приняли участие более 60 студентов. Сегодня, когда большинство молодых людей всё своё свободное время проводят в соцсетях, такое количество участников — хороший результат.

Если говорить о том, как приняли меня коллеги, — тепло приняли. Всегда готовы проконсультировать по любому вопросу, а главное — дали время осмотреться и адаптироваться. Отдельное спасибо заведующей кафедрой Ольге Носовой.

Отметил про себя, что здесь довольно молодой и креативный ректор. И сразу видно, как он болеет за институт. В своё время как эксперт аккредитационного агентства я бывал во многих вузах и могу сказать, что по оснащению НГИИ — один из лучших. Важно, что здесь достаточно большая база практик. Остаётся только поаплодировать руководству института и «Норникелю», которые тесно сотрудничают. Норильск чем выделяется на фоне других провинциальных городов? Здесь есть работа! А значит, нужны кадры. И НГИИ их поставляет.

– Вы можете назвать себя норильчанином?

– Когда вообще человек в городе становится своим, когда он не просто житель Норильска, Бийска, а именно норильчанин, бийчанин? Вопрос, конечно, интересный. Вспоминается старая добрая советская комедия «Карнавальная ночь»: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно...». Скорее всего, это не зависит от прописки и количества прожитых лет, от того, родился ты здесь или нет, это зависит от состояния души. Например, когда ты, слыша, как кто–то ругает Норильск, автоматически встаёшь на его защиту, считая его своим домом, любя со всеми недостатками, ты — норильчанин. Я, конечно, пока так себя назвать не могу. Пока я бийчанин, который волею судеб оказался в Норильске. Но так как бытовые условия и условия для работы здесь хорошие, думаю, я здесь задержусь и, вполне возможно, стану настоящим норильчанином.

– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

– От машины и автопутешествий. Барсика, как я называю свой серебристый «Митсубиши», пришлось оставить в Бийске. Я просто не вижу смысла его сюда перевозить, так как ездить тут особо некуда. Это там — сел и поехал в один конец Алтайского края, в другой, в Томск, Новосибирск, Кемерово... А здесь для путешествий снегоход нужен, квадроцикл или катер. На Барсике буду в отпуске теперь ездить. Хотя, возможно, в будущем моё мнение насчёт автопутешествий на Таймыре изменится.

– Любимые места в городе появились?

– «Арена» впечатлила: для северного города торговый центр такого уровня, да ещё и с аквапарком — это что–то из ряда вон выходящее. Центральная улица города хороша для прогулок. Жду подходящей погоды, чтобы начать исследовать окрестности Норильска.

– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– Проживая на Алтае, я серьёзно занимался вопросами, связанными с экологическим туризмом и организацией путешествий в районы республики, приравненные к Крайнему Северу. В Норильске и экологический туризм, и индустриальный — направления очень перспективные, и я буду рад поделиться опытом и быть полезным городу. Также интересно заняться здесь развитием геммологического или, другими словами, геологического туризма. Сегодня в России всё большую популярность приобретают так называемые минерал–туры, в ходе которых можно изучать минералы, в том числе посещая шахты. Этот вопрос требует проработки, и я готов за него взяться.

Также считаю крайне важными просветительскую и волонтёрскую работу. Не зря говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Вместе со студентами, создав экологический студенческий отряд, мы попытаемся изменить отношение людей к родным местам и сделать город и его окрестности чище и зеленее.