С Норильском нужно сдружиться

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– О Норильске я слышала многократно, так как мой муж — коренной норильчанин. Но пока не встал вопрос о переезде сюда, я особенно не интересовалась городом, только так, для общего развития, что называется. Но когда стало понятно, что мы будем перебираться на Крайний Север, я стала читать о Норильске в интернете, разговаривала со знакомыми, кто бывал в этом городе. Но это была скорее общая информация.

– Почему решили уехать из Перми?

– На момент переезда сюда в Перми сложилась сложная для меня ситуация с точки зрения будущей карьеры и творческой деятельности. Хотя там довольно много театров, студий для детей, но тогда не было предложений по моей специальности (концертно–камерный певец, преподаватель по вокалу), так что, когда муж высказал идею переехать в Норильск, я спросила себя: почему бы нет? Для меня смена места не была чем–то невиданным. Сама себя я называю лягушкой– путешественницей, поскольку немало поездила по стране и жила в разных городах. В своё время после окончания института отправилась в Москву, затем в Питер, Петрозаводск, а потом вновь в Москву. Да и по нынешним временам нетрудно переезжать, даже с маленьким ребёнком, — есть самолёты, не нужно добираться на перекладных.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?

– Учитывая, что я не впервые меняла место жительства, да и переезжать собирались всей семьёй, нас поняли, никто не отговаривал. Удивлялись только: «Аж в Норильск? Ну попробуйте» (смеётся). Разве что мама переживала, что срываемся в незнакомый город, да ещё с маленьким ребёнком.

– Ваши первые впечатления?

– Я приехала в Норильск в свой день рождения, 29 марта. Тут стоял мороз –22 оС, погода на тот момент соответствовала пермской. Когда ехали из аэропорта, я увидела все эти трубы и заводы... Первое впечатление, конечно, было угнетающим. Я не понимала, куда попала. В прошлом уже был опыт жизни в больших городах, которые я люблю, с их наполненностью, обилием транспорта. А тут — ничего подобного. Город небольшой, и поначалу мне было неуютно от того, что, стоя на одном его краю, буквально видишь другой. Это ощущение полностью не прошло и сейчас. Наверное, потребуется привычка. С годами, полагаю, от былого испуга ничего не останется. Зато неизгладимое приятное впечатление на меня произвели горы, которые тут буквально видно из окна, — очень красиво. Это я ещё северного сияния не застала! Вот, наверное, будет здорово!

– Быт удалось наладить?

– С бытом всё было просто. Муж здесь родился и вырос, до отъезда в Пермь работал на руднике «Кайерканский». Туда по возвращении и устроился на работу, а квартира у него здесь уже была, так что особо что–то обустраивать не пришлось. Отчасти поэтому недолго раздумывали над переездом в Норильск. А мы с сыном, пока папа на работе, осваиваем норильскую землю — гуляем, узнаём новые места.

– Как вам работа?

– Я с детства тянулась к этому жанру, участвовала в музыкальном кружке, студиях. Думаю, любовь к музыке я унаследовала от бабушки по маминой линии — она всю жизнь пела, правда, для себя, не на сцене. После окончания института я пробовала себя артисткой в музыкальных театрах, которые мне всегда были интересны. Меня всегда привлекало, что артист поёт на сцене, танцует, говорит, ещё и держит образ. Это удивительно! Я с детства открыла, что мне интересен этот жанр и целенаправленно двигалась по направлению к нему. В обеих столицах я работала в детских музыкальных театрах, например, в Питере это был «Карамболь», где мы ставили мюзиклы.

В данный момент я получила предложение о работе в Норильске — меня приглашают возглавить музыкальный театр в Городском центре культуры. Вот это счастье! Прежде музыкального театра в ГЦК никогда не было, так что интересно попробовать этот жанр и организовать новую деятельность в городе. Я очень надеюсь, что придёт много детей и молодёжи, желающих участвовать. Хочется, чтобы всё получилось. Хочется заинтересовать молодёжь, которая в большинстве уезжает из Норильска, дать им стимул остаться или вернуться. В театре мы ждём всех желающих в возрасте от четырёх до 100 лет — так шуточно планируем указать в рекламе, которую скоро запустим.

Основной костяк театра составит молодёжь — 17–25 лет, потому что в мюзиклах, как правило, участвую люди этих возрастов. В идеале ждём студентов колледжа искусств, к примеру. А вообще музыкальный опыт не обязателен. Прийти может любой, кому нравится петь, — выслушаем каждого. В конце августа стартует кастинг. В музыкальном театре будут преподаваться актёрское мастерство, вокал и сценическая речь, танец. Верю, что для кого–то это станет шансом на будущее, исполнением мечты о сцене.

– Вы можете назвать себя норильчанкой?

– Вопрос философский. Совершенно точно норильчанином себя сразу назвать нельзя. Норильск — город, который ты должен впитать в себя. О материке этого не скажешь. Там проще ко всему адаптироваться, а с Норильском нужно сдружиться, тот же климат принять. А вот люди здесь другие: они теплее, чем большинство жителей других городов. Это меня приятно удивило. Мы с сыном уже неоднократно испытывали на себе дружественное отношение норильчан. Запомнился случай, произошедший, когда мы только приехали в Норильск. Нам с сыном нужно было проехать на автобусе, наличных денег при себе не было — привыкла, что в Перми и в Москве давно уже можно расплатиться за проезд по безналу. А здесь, оказалось, — пока не везде. Так вот самое удивительное, что кондуктор, когда узнала, что мы приезжие, отнеслась с пониманием, разрешила проехать без билета. В Москве или Питере никогда бы не разрешили.

– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

– Помимо творческой среды, не хватает, например, театров, детских аттракционов, развлечений для ребят. Или вот захотелось, например, посреди недели спеть в караоке, а тут, оказывается, это только в выходные возможно. Но всё это — мелочи, которые не делают жизнь хуже. Скорее всего, к этому тоже нужно просто привыкнуть.

– Любимые места в городе появились?

– Мне нравится Театральная площадь, площадь у «Арены» — живём недалеко от неё. Ленинский проспект — прекрасен, мы с сыном много по нему гуляем. За город пока ездили мало, видели разве что природу по пути в Талнах. А вот Дудинка, Лама и другие примечательные места — ещё впереди.

– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– Конечно, основные чаяния связываю с молодёжным музыкальным театром. Я хочу и смогу запустить его на профессиональном уровне, и он, уверена, будет интересен многим — как участникам, так и публике. У меня есть сценарий развития театра–студии, так что в зависимости от имеющегося вокального материала будем взращивать самые разные таланты на норильской земле.