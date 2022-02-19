В любом деле важно получать удовольствие...

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– Ещё будучи школьником. В 2013 году родители моего лучшего друга решили начать жизнь с чистого листа — просто в один прекрасный день собрались и отправились в Норильск. Поскольку ехали, как говорится, в никуда — родных, друзей и знакомых у них здесь не было, сына на время оставили с бабушкой. Понимаете, город Черногорск республики Хакасия, где я родился и вырос, сам по себе небольшой — 80 тысяч человек. Там когда–то работали шахты, и люди жили хорошо. Сегодня с трудоустройством сложно, вот родители друга и уехали на Север. И у них всё хорошо, они обустроились и работают здесь. Со временем и мой приятель сюда перебрался. Главное слово, которым они в первое время характеризовали Норильск, — сурово. Очень холодно, долгая зима, полярная ночь, высокие цены. Но, если честно, мне ещё тогда казалось, что это преувеличение. И когда я сам оказался в этом городе, понял, что был прав.

– Почему решили уехать из Черногорска?

– Повторюсь: Черногорск — город маленький, и в последнее время молодым людям, которые хотят работать, там откровенно делать нечего. К тому же я окончил Черногорский горно–строительный техникум по специальности «горный техник, технолог», это начальная ступень к должности горного мастера. А в нашем городке никаких перспектив не просматривалось. Поэтому сначала я решил пойти в армию. Служил во Владивостоке в морской пехоте. На Приморский край в плане работы я, конечно, заглядывался, но там очень высокая влажность, а я такой климат тяжело переношу. И тогда я начал думать о Норильске. Это же город металлургов, огромное производство, где ещё можно профессионально реализоваться, как не здесь? Отправил резюме, получил приглашение, и вот я за полярным кругом.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?

– Решение о переезде в моей семье принималось, можно сказать, коллегиально. Мы с родителями взвесили все за и против и поняли, что нужно ехать. А вот друзья разделились на два лагеря, и каждый считал нужным высказать своё мнение. Одни говорили, что тут, якобы, нечем заняться, на краю–то земли. А другие, наоборот, верили, что у меня всё будет хорошо, желали найти себя, заработать много денег. Впрочем, на тот момент я уже определился, а переубедить меня непросто. Что любопытно, когда я здесь начал работать на руднике «Заполярный», мой папа устроился на угольный разрез «Майрыхский», там, в Хакасии, он водит большой фронтальный погрузчик. А мой прадед в своё время тоже работал в шахте. Так, можно сказать, случайно образовалась производственная династия.

– Ваши первые впечатления?

– Мне кажется, новичков, приезжающих в Норильск, эмоции захлестывают ещё по дороге из аэропорта. Сначала моё внимание привлёк посёлок Алыкель. В то время я ничего про это место не знал, поэтому недоумевал, почему такие хорошие дома стоят пустыми, по какой причине отсюда уехали люди. А после увидел «Надежду»! До этого я никогда не встречал таких колоссальных сооружений. От этого завода–гиганта дух захватывает. Потом пошёл гулять, вышел на Ленинский проспект, и он мне тоже понравился. Хотя мне всё описывали совершенно по–другому. Норильск — абсолютно нормальный цивилизованный город. Здесь есть всё что нужно: магазины, кафе, рестораны, места для отдыха и развлечений. Самое интересное, я прилетел 30 сентября, ещё пахло осенью, а 1 октября выпал снег. По вечерам на Ленинском проспекте зажигали праздничную иллюминацию, это было очень красиво. Меня почему–то заворожили эти огоньки. А ведь в видео о Норильске, которое я смотрел перед переездом сюда, рассказывали про «чёрную пургу», и я думал, что скоро её увижу... Правда, пока не довелось. (Смеётся).

– Быт удалось наладить?

– Да, конечно. Заполярный филиал предоставляет приезжающим работникам денежное пособие на аренду квартиры. Раньше было 15 тысяч рублей, сейчас — 40 тысяч. В Норильске заработала масштабная программа реновации города, да и у «Норникеля» большие инвестиционные проекты, спрос на жильё растёт, и хорошо, что компания на это быстро реагирует. Я живу в самом центре, окна моей съёмной квартиры выходят на Дворец бракосочетания, так что я регулярно становлюсь свидетелем важного события в жизни норильчан. Это приятно!

– Как вам работа?

– Я начал с участка шахтной поверхности рудника «Заполярный», отвечающего за обеспечение доставки материалов в шахту. Коллектив дружный, отзывчивый, у меня всё сразу сложилось. А позже коллеги выдвинули меня на корпоративный конкурс в очень престижной номинации «Лучший старт года», и перед самым Новым годом я получил это специальное почётное звание. Самому себя, конечно, сложно оценить, может, начальство и коллеги увидели мои упорство и отдачу. Ведь на «Медвежьем ручье» трудятся 1700 человек, а победил именно я, это очень обязывает. А сейчас меня перевели на карьер, на горно–взрывной участок. Пока я исполняю обязанности горного мастера, но очень хочется попасть туда на постоянной основе. Ведь по приезде в Норильск я поступил в Заполярный государственный университет на специальность «горный инженер», это то, к чему я стремлюсь и хочу проработать здесь как можно дольше. Мне повезло: когда я только приступил к работе, меня прикрепили к человеку, который трудится на «Медвежке» больше 20 лет. Он мне много рассказывал и о предприятии, и о его истории. Я по–настоящему горжусь тем, что работаю в месте, с которого, по сути, и начинался город. Ведь на «Медвежьем ручье» был построен первый жилой посёлок, там даже был свой Дом культуры, магазин, баня и многое другое. Слышал, что в особо ветреные дни люди ходили по улицам, держась за специально натянутые тросы. Когда езжу на работу, вижу, где всё начиналось. Это очень интересно. А сейчас для перевода в карьер мне нужно сдать экзамены по промышленной безопасности, ведь производство серьёзное, всё очень строго. Туда так просто не попадёшь, есть специально выделенные квоты. Но я обязательно своего добьюсь, ведь горняки — ребята упорные. А я, ко всему прочему, просто получаю от работы огромное удовольствие. Мне кажется, это очень важно в любом деле, чем бы ты ни занимался.

– Вы можете назвать себя норильчанином?

– Ой, наверное, ещё рано. Может, со временем это и произойдёт, а пока сердце в родном краю, в Черногорске. А, может, я просто скучаю по родителям. Даже друзья и знакомые меня ещё норильчанином–то не воспринимают, но уже называют северянином. А я, в отличие от тех, кто меня пугал Норильском, наоборот, рассказываю о городе только хорошее. Да и друзей молодых сюда подтягиваю. Сегодня территории нужны те, кто может и, главное, хочет работать.

– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

– Ни от чего глобального. По сути, здесь всё есть. Единственное, знакомые и друзья, но мы не теряем связи. Ах да, связь, то есть интернет здесь всё ещё хромает, не такой, как на Большой земле. Мы же уже то поколение, у которого всё в Сети, и для нас это очень важно. Вот это бы подтянуть, и всё будет отлично.

– Любимые места в городе появились?

– С этим пока всё сложно. Работы много, учёба, плюс я занялся волейболом, хожу на тренировки — хочу выступать за команду «Медвежьего ручья». Там ребята серьёзные, даже ездили на какие–то корпоративные соревнования в Сочи. Так что пока любимое место — это Ленинский проспект, мне нравится просто по нему гулять. А ещё мы как–то ездили с коллегами на турбазу, тундра очень понравилась. Так что уже самое время составлять список, где обязательно стоит побывать. Там точно будет Дудинка, может, на ледоход удастся посмотреть. Обязательно Красные Камни, я про них слышал, но ещё не видел. Ну и походы в тундру.

– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– Пока мой главный вклад в город — моя работа. Мы же трудимся на градообразующем предприятии. К тому же «Норникель» — ведущая российская горно–металлургическая компания, так что наш вклад куда шире. А со временем я обязательно буду расти профессионально. Я сейчас хоть и новичок, но, как видите, очень амбициозный.