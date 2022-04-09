В Норильске интересно

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– О том, где находится Норильск и чем он славен, узнал ещё в школе. Более подробную информацию о жизни города получил от друзей, которые приехали сюда работать. Когда обдумывал переезд, проштудировал интернет. Узнав о планах по преображению Норильска, решился — меня особенно привлекла возможность быть свидетелем масштабных перемен. Например, я высоко оценил подход руководства города к организации всевозможных мероприятий, в частности международного конкурса на создание архитектурно–планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. Достаточно ознакомиться со списком участников этого конкурса, чтобы понять, насколько он престижный. Всё, что я узнавал о Норильске, убеждало меня в правильности принятого решения о переезде.

Хотя и опасения, конечно же, были. Я готовился к сильнейшим морозам, но пока ниже –40 Со столбик термометра не опускался. Норильчане говорят, что я попал в аномально тёплый год. А минус 30–35 Со хоть и редко, но бывает и в Санкт–Петербурге, причём там такая температура, учитывая сильные ветра со стороны Финского залива, переносится тяжелее.

– Почему вы решили уехать из Санкт–Петербурга?

– Меня пригласили в Норильск на работу в СМИ. Взвесив все за и против, решил попробовать себя на новом поприще. Прежде я работал в Санкт–Петербургском филиале Российской таможенной академии, сначала в качестве старшего преподавателя кафедры таможенного дела, преподавал экономику таможенного дела, затем стал заместителем декана факультета повышения квалификации и занимался в основном управленческими вопросами — организацией процесса обучения действующих должностных лиц таможенных органов. Также я руководил комитетом по таможенному регулированию и развитию внешнеэкономической деятельности Общероссийской общественной организации ЛОРО «Деловая Россия». Задачи, которые сегодня стоят передо мной как перед заместителем директора информационного центра, в целом схожи с теми, которые я выполнял на прежнем месте работы — организация жизнедеятельности учреждения, содействие его развитию.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?

– Большинство удивились. Обычно если из Северной столицы и уезжают, то в южном направлении. Хотя среди моих знакомых петербуржцев есть работающие в Хабаровске, Владивостоке и даже на Сахалине. Собираясь в Норильск, не думал на какой срок еду. Знаю, что есть такая норильская традиция — приехать на три года и остаться на 33. Я познакомился с норильчанами кто уже лет 15 «уезжает». Так что планов я не строю. Мне в Норильске нравится, возможно, и останусь на долгие годы.

– Ваши первые впечатления о Норильске?

– Я прилетел в октябре, и уже была настоящая зима — минус 35, много снега, к тому же прилично задувало. Обратил внимание, что машина, на которой я ехал из аэропорта, двигалась со скоростью не более 50 км/ч. Поразил индустриальный пейзаж. Центр же

Норильска порадовал красивой сталинской архитектурой. В общем, город показался мне самобытным, очень интересным, захотелось всё получше рассмотреть.

– Быт удалось наладить?

– Как приглашённый специалист я получил квартиру от администрации города, друзья помогли оперативно освоиться. В первые же дни посетил музей, театр, сходил в кино и даже поучаствовал в мероприятиях, организованных Клубом исследователей Таймыра. В общем, в жизнь города начал вникать без промедления. Быстро нашёл спортзал, который и сегодня посещаю, играю в мини–футбол, определился с точками общепита, где неплохо готовят. Приятно удивило, что в Норильске много интересных ресторанов и кафе, где можно отведать блюда практически любой кухни — европейской, азиатской. Очень достойно готовят северную рыбу, оленину, на материке это деликатесы, и найти их не так просто. В Норильске сегодня мне вполне комфортно. Плюс ещё в том, что здесь у меня появилось много новых знакомых.

– Как вам работа?

– Во–первых, и это очень важно — мне нравится коллектив информационного центра. Здесь работают творческие, профессиональные люди. Не скрою, был приятно удивлён, насколько все «горят» работой.

Ребята с энтузиазмом подходят к тем задачам, которые перед ними ставят, освещают городские события, выдают классные материалы. С большинством быстро нашёл общий язык, с кем–то уже подружился. В моей деятельности также присутствуют творческие моменты, но в основном я занимаюсь сложными организационными вопросами, где требуются знания по экономике, юриспруденции, планированию, необходимо разбираться в административном устройстве города. Деятельность эта для меня новая, но я довольно быстро вникаю.

Я стараюсь минимально влиять на жизнедеятельность коллектива, где уже и так всё налажено, люди давно и эффективно работают вместе. Стараюсь оказывать профессиональную помощь, идти на диалог и в целом улучшать процесс работы. Надеюсь, что это уже сказалось на конечных продуктах нашего учреждения — газетах «Заполярная Правда», «Норильск сегодня» и телеканале Норильск ТВ.

Я ощущаю, что мы одна команда, и решил для большей сплоченности организовать спортивную команду МАУ, которой раньше не было. На днях прошла первая тренировка, нас собралось 12 человек — неплохо для начала, поиграли в футбол. В планах — волейбол и баскетбол. Пока собрались мужским коллективом, но надеюсь, женщины тоже подтянутся.

Я очень люблю спорт, особенно футбол. И приятно, что есть возможность продолжить играть в Норильске: город активно развивает разные виды спорта, есть из чего выбрать. А зал в «Айке» просто шикарный! Ко всему прочему норильская профессиональная команда мини–футбола борется за первые места в чемпионате страны! Так что тут можно и самому поиграть, и поболеть за профессионалов.

– Вы можете назвать себя норильчанином?

– Пока о себе так сказать не могу. Но уверен, всё впереди. Стараюсь быть максимально включённым в жизнь города, ведь мне интересно всё, что здесь происходит.

– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

– От очного общения с семьёй и друзьями. Хотя при сегодняшних технологиях есть возможность видеться ежедневно, пусть и в видеорежиме.

– Любимые места в городе появились?

– Их уже несколько. В первую очередь, это Ленинский проспект. Сталинским ампиром он очень напоминает Московский проспект в Санкт–Петербурге, что меня, конечно же, радует. Благодаря архитектуре ощущаю себя как дома.

Мне удалось побывать в тундре в гостях у оленеводов, познакомиться с их бытом. Был поражён, в каких суровых климатических условиях автономно проживают люди, занимаются своим любимым делом, продолжают ремесло предков. А ещё был приятно удивлён, насколько местная администрация и компания «Норникель» поддерживают коренные малочисленные народы Таймыра и помогают в решении многих бытовых вопросов, например, снабжают топливом, продуктами, передают в безвозмездное пользование современные снегоходы.

Энергетически хорошо себя ощущаю и в Дудинке. Энергия реки — даже во льдах — позитивно на меня действует. Так что пользуюсь любой возможностью выехать на берег Енисея.

С удовольствием съездил бы на Ламу. Уже получил от друзей такое приглашение. Есть планы сходить на Красные Камни, вообще побывать в окрестностях города. Я много слышал интересных историй, в том числе от наших репортеров — Егора Тулновского, Евгения Стренадко — члена Клуба исследователей Таймыра (КИТ), краеведа, бывал на собраниях клуба, где опытные путешественники делились своими впечатлениями. Так что уже с нетерпением жду лета, чтобы самому исходить местные тропы.

– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– Прежде всего, хочу быть полезен на том месте, где я работаю. Я уже вижу некоторые результаты своей деятельности, пока, мне кажется, всё задуманное получается. У меня есть видение, как сделать лучше и канал, и газеты, буду работать в этом направлении дальше.