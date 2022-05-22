В Норильске любят футбол

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– Это случилось, когда у вас появилась своя мини–футбольная команда, а я сам увлёкся этим спортом. Команда «Норильский никель», играя в Высшей лиге, приезжала к нам в Глазов. Так что я мало знал о самом городе, но знал, что там любят футбол. Подробнее о Норильске читал, когда решил сюда переехать: знакомился с отзывами людей, самыми разными, смотрел фотографии. Снимки Ленинского проспекта бодрили, а комментарии людей об экологии и ценах, наоборот, пугали. Но что однозначно радовало — тут живут добрые, отзывчивые люди, в чём я убедился. Понравился мне и сам город, хотя, может, я ещё не застал очень суровой погоды. Говорят, прошедшая зима, по местным меркам, была мягкой.

– Почему решили уехать из Глазова?

– Я получил приглашение от X–Fit работать тренером в тренажёрном зале. К тому же, мой первый тренер, к которому я пришёл заниматься в семь лет, Александр Соколов, работал здесь с командой Суперлиги по мини–футболу, потом — с юношеской, а в прошлом году открыл клуб «Айка» для малышей, куда и пригласил меня детским тренером. У меня был небольшой опыт работы с детьми — в Глазове была похожая секция. Я отец трёхлетней дочки и легко нахожу общий язык с детьми, поэтому и не сомневался, что всё получится. Кроме того, я много знаю о мини–футболе, ведь занимаюсь им почти 30 лет. Играю и сегодня, но уже непрофессионально.

Честно говоря, приглашение на Север для меня было неожиданным. Дома я работал связистом на Чепецком механическом заводе, эту специальность я получил в армии.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?

– В первую очередь волновало мнение жены и дочки. Ведь в случае моего отъезда на супругу ложилось много обязанностей, которые раньше мы делили. Мы понимали, что они приедут в Норильск позже меня, ведь сначала нужно осмотреться, понять, стоит ли оставаться. К тому же, там жизнь была уже устроена: у ребёнка — садик, у жены — работа, есть квартира, бабушки–дедушки, друзья. А здесь всем предстояло начинать сначала. Мы сочли, что без твёрдой уверенности в успехе нельзя переезжать всей семьёй. У меня тоже в Глазове была стабильная работа с хорошей зарплатой, и в первый раз увольняться было психологически сложно. Но тут предлагали зарплату лучше, да и мне хотелось перемен, так что всё же решили ехать. Родители сначала были в шоке: куда сын собрался, зачем, если есть стабильность? А потом привыкли, приняли. Друзья восприняли новость спокойнее — мой круг общения — в основном футболисты, и все они знают, что здесь есть команда, так что я не пропаду. К тому же, каждый имеет право на свой выбор.

– Ваши первые впечатления?

– Не могу сказать, что зима меня удивила. У нас тоже бывает –35 градусов и ветер. Но, говорят, я попал в хорошую зиму. Посмотрим, как будет дальше. Что удивило, так это обилие снега. Я прилетел в ноябре, у нас тогда ещё снег не выпал, а тут вышел из самолёта — кругом сугробища, ветер! А я был в относительно лёгкой куртке, промёрз, пока ждал такси. Кстати, тогда я впервые путешествовал на самолёте. Не успел понять, понравилось или нет. Но нервных клеток истратил миллиард. Представьте: выход на поле был № 13, место в ряду № 13. Сидел в самолёте и переживал, долетим ли вообще. Ну, летают люди, привыкли. И я привыкну.

– Быт удалось наладить?

– Сначала было приятное ощущение, что меня тут ждут: есть работа, арендована квартира, в общем, ехал на всё готовое. Дали подъёмные, оплатили затраты на перелёт. Когда я приехал, меня встретил Александр Соколов, подвёз до квартиры, всё показал. А вот само жильё оказалась не таким, как я себе представлял — старая мебель, бардак. Правда, оказалось, что беспорядок навели другие жильцы — я поселился с трёмя ребятами из Глазова, членами команды «Норильский никель» U–16–18. Ну а чего ждать от подростков, проживающих без надзора родителей? Но потом привык, у меня невысокие запросы, быстро адаптируюсь. Сейчас моя жизнь выглядит так: работа — дом, любимые магазины по пути. Контракт с X–Fit я заключил на три года, но не исключаю, что останусь тут насовсем. Семью планирую перевезти после отпуска, потому что мы друг по другу скучаем.

– Как вам работа?

– По первому образованию я менеджер организации. Но эта специальность пригодилась мне только в Норильске. Так вышло, что пока я оформлялся в тренажёрный зал, появилась вакансия менеджера игрового поля в «Айке». Это человек, отвечающий за инвентарь, организацию мероприятий, подготовку пространства к играм. Фронт работы огромный. Чтобы встретились две команды, необходимо всё подготовить строго по регламенту, а это очень сложно. Да, сам я пол или раздевалки не мою, но я организую закупку инвентаря, правильное оформление зала, раздевалок, работаю с договорами, счетами и так далее. Я очень многому тут научился. Работа вообще очень интересная. Здесь проходит много мероприятий — то танцевальные концерты, то социальные форумы, то игры. Бывает, днём проводится мероприятие, до семи часов утра — контроль выезда, а в обед начинаем готовиться к следующему. «Айка» — большое и важное помещение, очень востребованное. А паркет такой, что грех не играть. Порой столько сил оставляешь, что хочется сказать футболистам: «Мы так старались, теперь выложитесь и вы!»

После основной работы я тренирую детей в клубе «Айка», где занимаются ребята от четырёх до 13 лет. Так что я занят с девяти часов утра до девяти вечера. С детьми вообще здорово — малышей учишь дисциплине, а старшие сами понимают, зачем они здесь.

– Вы можете назвать себя норильчанином?

– Пока, думаю, рано. Тут нужно пожить, освоиться. Хотя у меня появилось много хороших знакомых за это время, большинство из них — родители деток, которых тренирую. Так что город действительно меня принимает, здесь живут отзывчивые люди. За месяцы, проведённые в Норильске, ни разу не возникло желания быстрее доработать и уехать.

– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

– От семьи. В Глазове остались мои жена и дочь, родители. А что касается бытовых вещей, то ничего особенно важного не потерял при переезде. В Норильске есть всё для хорошей жизни. А некоторые мероприятия даже масштабнее, чем в моём городе, например, когда в «Айке» проходила спартакиада детсадовцев, были забиты все трибуны. У нас так не бывает. Это, кстати, одна из причин, почему я хотел бы, чтобы дочь училась тут. Уверен, в Норильске у неё больше перспектив, чем в Глазове.

– Любимые места в городе появились?

– Пока нет, поскольку для этого нужно гулять, осматриваться. А я в основном работаю, по 12 часов. В Талнахе, Кайеркане и Дудинке бывал, но по работе, тоже не до достопримечательностей было. Говорят, здесь очень красиво летом. Дождусь тепла, чтобы увидеть своими глазами. А в городе пока аквапарк очень понравился, там есть бассейн, и предложено много расслабляющих процедур. Но самое любимое место — «Айка», где я бываю бОльшую часть дня. Тут и сам играю, в чемпионате города за «Спартак», и тренируюсь со всеми, кто приходит, если время есть. И хотя я не местный, болею за «Норильский никель». Во–первых, в команде играет мой лучший друг Даниил Кутузов, капитан. Мы с ним дружны с 10 лет, когда его пригласили играть за Глазов. К тому же я обеспечиваю «закулисье» игр, как не болеть потом за команду? Я воспринимаю это как часть футбольного ритуала, потому и делаю с желанием, чтобы парни побеждали.

– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– В будущем я хотел бы устроиться в спортшколу тренером по футболу. Когда на тренировке — 10–12 ребят, видящих себя футболистами, это совсем другая отдача и мотивация. Там не нужно столько времени тратить на установление дисциплины. Я надеюсь, что сумею вырастить ребят, которые в будущем войдут в команду «Норильского никеля». Ведь когда на площадке свои, хорошо знакомые ребята, растёт интерес болельщиков к команде. Так и проигрыши легче пережить! Меня порой и родители ребят спрашивают: «Не хотите перейти в спортшколу, мы бы всей группой пришли к вам?» Такая высокая оценка моей работы очень приятна и мотивирует выходить на поле каждый день.