Восприятие города зависит от человека

– Когда вы впервые услышали о Норильске?

– Упоминания о Норильске периодически встречались мне в эфире выпусков новостей на федеральных каналах, особенно часто — в бегущей строке экономического блока. Естественно, в первую очередь город ассоциируется с «Норникелем». Я знала, что это Север, что это где–то далеко. Когда я получила приглашение на работу, сомнений не было — я была уверена, что это будет интересно.

– Почему вы решили уехать из Чайковского?

– Для меня Чайковский — родной город, там я состоялась как профессионал, мама и бабушка. Но бывают в жизни случаи, когда приходится принимать неординарные решения. До этого я проработала в администрации города почти 15 лет, последняя должность — как раз начальник управления имущества. И весь опыт, который получила, я применяю в Норильске.

Я разместила резюме на сайте по поиску работы, хотела посмотреть варианты смены работы и увидела, что есть вакантная должность в администрации Норильска. К слову, я откликнулась на несколько вакансий в разных городах. Мне пришло два приглашения, и я приняла то, что поступило из Норильска. Уже когда надо было собирать вещи, была немножко растеряна. Но всё сложилось так хорошо, что я нисколько не жалею.

Я искала что–то новое для себя. После работы в администрации Чайковского я ещё пять лет работала в государственном бюджетном учреждении «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». Опыт административной работы дополнился навыками работы с технической документацией, которая необходима для принятия решений в работе органов местного самоуправления. Например, на территории необходимо построить новые объекты. Для этого необходимо провести комплексные кадастровые работы. И здесь как раз полезны те знания, которые я приобрела в области технической инвентаризации и кадастровых работ.

Наверное, я искала работу, которую люблю и знаю. Конечно, не всё идёт гладко, что–то приходится исправлять, что–то начинать с чистого листа. Но, думаю, так в любой организации.

– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше желание податься на Север?

– О моём решении знал только муж. Буквально за неделю до моего отъезда узнал сын. Остальным я не говорила до последнего, так как не хотела слушать чужие мнения о Норильске. Решила, что хочу увидеть его своими глазами и составить своё личное впечатление. Родственникам я сообщила, только когда приехала сюда. Очень приятно, что муж поддержал мое решение. Он прилетел со мной, чтобы помочь мне на начальном этапе и удостовериться, что оставляет меня в нормальных условиях.

Я здесь уже полтора года, но мои бывшие коллеги, обращаясь за консультацией по тем или иным вопросам, до сих пор с удивлением узнают, что я уехала из Чайковского.

– Ваши первые впечатления?

– Я была готова к тому, что в июле–августе ещё можно встретить сугробы. В наших в краях в горах тоже так бывает. Я сразу окунулась в деятельность. Первые два месяца, пока позволяла погода, я много ходила пешком, чтобы изучить город.

– Быт удалось наладить?

– Когда я приняла решение о переезде, начала собирать информацию, смотрела видеоролики. Была готова к тому, что цены разнятся с привычными для жителей материка. Живя здесь, начала понимать, как дорого обходится доставка, и что цены обоснованны.

Первые два месяца, пока оформляла документы на служебное жильё, я снимала квартиру. Служебное жильё меня устроило, и расположено недалеко от работы — всего в 20 минутах ходьбы. С удовольствием прогуливаюсь, когда хочется проветрить голову после трудового дня. Слышала мнение, что по улицам опасно ходить, но с ним не согласна. Все улицы прекрасно освещаются, всё видно.

В местных магазинах очень большой выбор на любой спрос. Очень понравились местная молочная продукция и выпечка. Причем я пробовала изделия разных пекарен. Не скажу, что норильчане чем–то обделены.

Как вам работа?

– Сначала были сложности. Когда ехала сюда работать, знала, что у меня в подчинении будут 24 сотрудника, а встретили только семь, потому что так сложились обстоятельства, это немного обескуражило. Плюс период адаптации и притирки к коллективу. Это не так просто, особенно для человека с материка. Но этот период, примерно два–три месяца, нужно было пережить, при этом не потеряв желание работать и решать те задачи, которые ставят администрация города и законодательство. Были и жалобы со стороны населения. Но мы справились, хотя понятно, что ещё не все решили.

В этот непростой период я всегда чувствовала поддержку. Коллеги всегда старались помочь, подсказать. Также содействие в решении многих вопросов оказывали сотрудники управления по персоналу.

– Вы можете назвать себя норильчанкой?

– Я не буду кривить душой. Да, могу. Сейчас, когда смотрю видеоролики о Норильске, ловлю себя на мысли: «Это наши дороги, это наш бюджет». Уже ощущаю, что стала членом общей команды. Я сама была немного удивлена, что смогла так быстро перестроиться. Конечно, всегда хочется домой, на малую родину. Но когда нахожусь там больше трёх недель, начинаю скучать по работе, которая ждёт меня здесь.

Мне комфортно в Норильске. Если бы это было не так, я могла бы найти массу причин для того, чтобы уехать. Штат почти полностью укомплектован грамотными специалистами. И работается легко. И дел ещё много.

– От чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?

– В бытовом плане ни от чего. Но у меня родился внук, и, к сожалению, я пропускаю его первые слова, шаги и другие открытия. Могу только наблюдать через экран смартфона. А все остальное – дело житейское.

– Любимые места в городе появились?

– Для меня любимое место — Ленинский проспект. Я могу за вечер обойти его туда–обратно. Здесь светло, летом есть где посидеть, например, у фонтанчиков возле «Арены». Мне очень нравится культурная жизнь города, впечатляет репертуар драматического театра, а ещё мероприятия творческого объединения «Планёрка». Люблю выезжать на природу — здесь есть потрясающе красивые места. На самом деле, восприятие городской среды зависит от человека. Можно поставить себе задачу найти негатив и отказаться от поездки. А можно, наоборот, искать позитив и найти миллион причин, чтобы остаться.

– А чего бы вы хотели и можете сделать для Норильска?

– Я понимаю, что могу принести пользу как специалист, поэтому прежде всего хочу повысить качество и скорость работы управления имущества.

— Сейчас, когда смотрю видео-ролики о Норильске, ловлю себя на мысли: «Это наши дороги, это наш бюджет». Уже ощущаю, что стала членом общей команды. Я сама была немного удивлена, что смогла так быстро перестроиться.