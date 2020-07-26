Как рождается серебро

Серебро (Ag — от лат. Argentum) — элемент 11–й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 47. Серебро — довольно тяжёлый, ковкий и пластичный металл серебристо–белого цвета.

История открытия

Серебро известно человечеству с древнейших времён. Этот металл, равно как и золото, часто встречался в самородном виде — его не приходилось выплавлять из руд, что и предопределило довольно значительную роль серебра в культурных традициях различных народов. Одним из древнейших центров добычи и обработки серебра была доисторическая Сардиния, где оно было известно с раннего энеолита.

В Ассирии и Вавилоне серебро считалось священным металлом и являлось символом Луны. В Средние века серебро и его соединения были очень популярны среди алхимиков. С середины XIII века оно становится традиционным материалом для изготовления посуды. Кроме того, серебро и по сей день используется для чеканки памятных и инвестиционных монет.

Определённая часть благородных и цветных металлов встречается в природе в самородной форме. Известны и документально подтверждены факты нахождения не просто больших, а огромных самородков серебра. Например, в 1477 году на руднике «Святой Георгий» (месторождение Шнееберг в Рудных горах) был обнаружен самородок серебра весом 20 т. Эту глыбу размером 1х1х2,2 м выволокли из горной выработки и устроили на ней праздничный обед, а затем раскололи и взвесили. А в Дании, в музее Копенгагена, хранится самородок весом 254 кг, обнаруженный в 1666 году на норвежском руднике «Конгсберг». Крупные самородки находили и на других континентах. В настоящее время в здании парламента Канады хранится одна из добытых на месторождении Кобальт в Канаде самородных пластин серебра, имеющая вес 612 кг. Другая пластина, найденная на том же месторождении и получившая за свои размеры название «Серебряный тротуар», имела длину около 30 м и весила 20 т.

Однако при всей внушительности когда–либо обнаруженных находок следует отметить, что серебро химически более активно, чем золото, и по этой причине реже встречается в природе в самородном виде.

В России первое серебро было выплавлено в июле 1687 года российским рудознатцем Лаврентием Нейгартом из руд Аргунского месторождения (Нерчинский горный округ). В 1701 году в Забайкалье был построен первый сереброплавильный завод, который на постоянной основе стал выплавлять серебро три года спустя. Некоторое количество серебра добывалось на Алтае. В середине XX века были освоены многочисленные месторождения на Дальнем Востоке.

В недрах Таймыра

Мировые запасы серебра оцениваются в 570 тыс. тонн. В Красноярском крае добыча серебра ведётся в трёх полиметаллических провинциях: Таймырской, Енисейской и Восточно–Саянской.

В Енисейской провинции расположено наиболее крупное Горевское месторождение. Запасы руды составляют 122,8 млн тонн. Содержание в рудах серебра доходит до 40,5 грамма на тонну.

Таймырская провинция расположена на западной части Таймырского полуострова. Здесь освоены месторождения Партизанское и Суровое. Прогнозные ресурсы серебра оцениваются в 200–400 тонн.

Восточно–Саянская провинция отмечена Лейбинским рудопроявлением, содержание серебра в местных рудах доходит до 100 граммов на тонну.

Норильское серебро преимущественно связано с богатыми медью рудами, в наибольшей концентрации присутствует в медистых и вкрапленных рудах рудника «Октябрьский». Природное серебро в рудах может находиться во множестве форм, это и рассеянная самородная форма, природные сплавы серебра и других благородных металлов, минералы — аргенто–пентландит, сопчеит, теларгпалит, гессит и другие.

Концентраты драгоценных металлов — платиноидов, золота, серебра — в Норильске производятся в металлургическом цехе (МЦ), который в 2001 году стал подразделением медного завода.

Технология успеха

В Норильске все металлы добываются на шести рудниках, перерабатываются на двух обогатительных фабриках и двух металлургических заводах. С Талнахской и Норильской обогатительных фабрик рудный концентрат поступает на медный и Надеждинский металлургические заводы с получением, после многостадийной переработки, трёх основных продуктов: катодной меди, медно–никелевого файнштейна и концентрата платиновых металлов. Серебро в товарных количествах присутствует в файнштейне и платиновом концентрате, однако целевым продуктом для концентрации серебра является серебро черновое в порошке.

Медно–никелевый файнштейн отгружается на смежное предприятие — на Кольскую ГМК для дальнейшей переработки. Концентрат платиновых металлов и серебро черновое в порошке передаются на аффинажные заводы — предприятия, специализирующиеся на работе с благородными металлами. У «Норникеля» заключены договоры на аффинаж платиновых концентратов и чернового серебра с Красноярским заводом цветных металлов имени Гулидова. Поступившее на завод сырьё проходит сложную химическую и электрохимическую очистку, с получением химически чистых благородных металлов — платины, палладия, родия, иридия, рутения, золота и серебра.

В 2019 году Заполярным филиалом в готовой продукции выпущено более ста тонн серебра. Для получения одного килограмма серебра требовалось переработать более двухсот тонн руды. Через три месяца после добычи руды в Красноярске были получены слитки и гранулы готового аффинированного серебра с чистотой 99,99%.

Товарный вид

Ювелирное дело

Серебро применяется как драгоценный металл в ювелирном деле (обычно в сплаве с медью, иногда с никелем и другими металлами). Используется при чеканке монет (оборотных — до начала 1970–х годов, сейчас — только юбилейных), а также наград — орденов и медалей.

Медицина

Используется как дезинфицирующее вещество, в основном для обеззараживания воды. Ограниченно применяется в виде солей (нитрат серебра) и коллоидных растворов (протаргол и колларгол) как вяжущее средство. Серебро зарегистрировано в качестве пищевой добавки Е174.

Промышленность

В пищевой промышленности серебро применяют для изготовления аппаратов, используемых для приготовлении соков и различных напитков. Необходимо оно и в текстильной промышленности — для производства одежды из полистирола. Используется также как покрытие для зеркал с высокой отражающей способностью.

Бытовая техника

С учётом высочайшей электропроводности серебра и стойкости к окислению из него делают покрытие ответственных контактов и проводников в высокочастотных цепях; в СВЧ–технике — покрытие внутренней поверхности волноводов.