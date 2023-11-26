Роли меняются, кино остаётся

В предыдущем материале «В новый век» мы рассказали о том, как детский кинотеатр «Родина» встретил новое тысячелетие. Сейчас же предлагаем взглянуть на изменения с точки зрения ещё одного участника событий. О своём трудовом опыте и обновлении кинотеатра нам рассказала Наталья Ивановна Орлянская, возглавлявшая «Родину» с 2001 по 2010 год.

– Наталья Ивановна, расскажите, как вы оказались в Норильске?

– Я сибирячка, родилась в Омске. Там же окончила художественную школу. Учась в институте, посещала вечернюю художественную школу. Не думала тогда, что это может пригодиться в жизни, просто нравилось заниматься творчеством. По окончании обучения на факультете промышленного и гражданского строительства СибАДИ (Сибирский автомобильно–дорожный институт) в 1977 году стала инженером–строителем. С мужем, он норильчанин, учился в Омске, по распределению поехали вместе на БАМ. Тогда это было очень популярно и романтично. Но там проработали недолго, потому что родилась дочь. Бытовые условия не подходили для маленького ребёнка — все жили в вагончиках на стройке. Переехали в Благовещенск, я устроилась работать инженером–проектировщиком в «Амургражданпроект». Позже мы вернулись на мою родину в Омск. Там я работала инженером–проектировщиком в филиале проектного института «Тюменсельхозпроект».

Но муж Валерий Юрьевич Яшин мечтал о Норильске. Ему было два года, когда родители его сюда привезли. Школу окончил там, а после поступил вместе со школьным другом в СибАДИ. Они очень много рассказывали о Норильске, какой он замечательный. В итоге муж предложил переехать. Так накануне Нового, 1981 года я стала норильчанкой.

– Как вас принял промышленный заполярный город? Удалось ли найти работу по специальности?

– В Норильске своих инженеров–строителей было немерено, был свой факультет промышленного и гражданского строительства. На одно инженерное место претендовали 10–12 человек, поэтому много людей с высшим образованием трудились на рабочих должностях. Муж приехал по приглашению и на протяжении всего времени работал на руководящих должностях. Мне же так и не довелось больше трудиться по специальности.

Случайно наткнулась на объявление о том, что в школу № 14 требуется учитель рисования и черчения. У меня за плечами была художественная школа, и 21 января 1981 года меня взяли в школу даже без педагогического образования. Чтобы лучше разбираться в методике преподавания, я поступила на заочное отделение художественно–графического факультета в педагогический институт, кстати, тоже в Омске. Очень интересно было получать новую профессию, знания и навыки. Первое образование способствовало развитию технического склада ума. Возможно, следовало подумать о преподавании более серьёзных предметов, например математики. Но так сложилось. Похвастаюсь: я была одним из организаторов городских олимпиад по черчению среди школьников, и мои ученики часто занимали призовые места. Получила квалификацию «старший учитель», неоднократно вела открытые уроки для педагогов города.

– Интересный поворот в трудовой деятельности. Чем занимались далее, прежде чем судьба свела вас с «Родиной»?

– Потом началась перестройка. Появились новые формы взаимодействия в обществе, возможность введения различных новаций. У нас образовалась группа инициативных людей и мы организовали «Школу раннего развития» во Дворце детского творчества комбината. Потом я открыла частную художественную школу, она проработала два года.

В 1992–м я устроилась в ГорОНО на должность методиста, была инициатором курсов по мировой художественной культуре для педагогов, организовывала городские олимпиады и выставки. В 1993–м перешла в Заполярное отделение социальной педагогики и социальной работы. Координировала научно–методическую работу городских экспериментальных площадок по проблемам социализации детей–инвалидов, организации профильных классов.

С 1994 по 2000 год работала в Центре развития образования Норильска — сначала методистом, затем руководителем отдела, а с 1995–го завкафедрой культурологии и дополнительного образования. В этот период занималась развитием сферы дополнительного образования детей в регионе, организацией и научно–методическим руководством экспериментальных площадок по проблемам профильного образования одарённых детей, ими стали: лицей искусств, гимназии № 4 и 7, кайерканский Дом детского творчества, талнахский Центр внешкольной работы, Станция юных техников и другие учреждения. Разрабатывала и читала курсы для педагогов эстетических дисциплин, завучей по НМР, работников дополнительного образования. Преподавала культурологию и социокультурную деятельность, проектную деятельность в филиале Московского государственного института культуры.

В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию по теории и методике воспитания на тему «Профессиональное самоопределение старшеклассников в культурно–досуговой деятельности». Разработала концепцию профориентации в регионе, которая была принята к реализации. Организовывала открытие классов профориентации в учебных заведениях города. Всё это пригодилось при создании КВКО «Экран». Невозможно отказаться от тех идей и наработок, которые у тебя были накоплены за длительный период.

Позже начальник управления образования Владимир Морозов предложил возглавить новую структуру — Информационно–методический центр управления образования. Там я работала в 2000–2001 годах.

В 2001 году от начальника управления по делам культуры и искусства Зои Борисовны Благих поступило предложение возглавить детский кинотеатр «Родина». В новой должности отработала с 18 марта 2001 года по 4 октября 2010–го.

– Как у вас сложилось с «Родиной»? Был ли план развития кинотеатра?

– Как я понимаю, возглавить учреждение было предложено нескольким людям. Каждый должен был подготовить концепцию нового кинотеатра. В итоге моя концепция понравилась администрации города и легла в основу развития кинотеатра. Специализированный детский кинотеатр — он был тогда единственным в мире за полярным кругом! Мы стали полноправными участниками социального проекта «Город, в котором хочется жить!», представленного администрацией Норильска на конкурсе «Лучшие социальные проекты 2001». За строительство и запуск в эксплуатацию муниципального детского кинотеатра «Родина» проект получил первое место в номинации «Лучший социальный проект года в культурной сфере».

Новый кинотеатр должен был не только проводить кинопоказы, но и развивать другие формы досуга. Одной из них стали фестивали кино. Например, в Норильске прошёл Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В общем, старались расширить творческую деятельность кинотеатра. Мы поставили высокую планку и все идеи воплотили в реальность! В 2001 году нас посетил 56 481 зритель, а в 2002 году их стало уже 136 285.

В тот период кинотеатру приходилось конкурировать с домашним просмотром фильмов на видеокассетах и компакт–дисках. Мы привлекали зрителей атмосферой — большим залом и экраном, это ведь совершенно другие эмоции. Были организованы абонементы для школьников, когда можно было посмотреть три или четыре фильма по цене одного. В приоритете был юный зритель!

Затем я нашла единомышленников, один из них — Александр Жохов. В становлении и развитии киновидеоклуба «Экран» его заслуга огромная. У нас оказалось много схожих идей. Жохов талантлив и как актёр, и как организатор. Скажу честно, с ним было непросто — всё должно было делаться в соответствии с его представлением о правильном. Я была жёстким и требовательным руководителем, но всегда уважала людей, которые работали, старалась давать им свободу в творчестве.

Когда «Экран» уже начал работать, у нас возникла идея организовать фестиваль визуальных искусств «Полярная сова». Разослали приглашения куда только могли — и моргнуть не успели, как мероприятие стало региональным.

Фестиваль имел несколько направлений: видеоработы, видео-зарисовки, репортажи, мультфильмы. В памяти всплывают замечательные городские и промышленные видеозарисовки Геннадия Ратанова и его воспитанников из детско–юношеской телестудии «Перемена». Они часто занимали призовые места.

– Вы стали директором как раз в начале реконструкции кинотеатра. С какими трудностями вам пришлось столкнуться?

– Ремонтом по уже утверждённой городской администрацией смете занималось ООО «Энерготех». Отделочные материалы у них по тем временам были хорошие. Да и генеральный директор Валерий Иосифович Ковальчук очень гордился своими объектами и плохо выполненную работу заставлял переделывать.

Я проверяла качество уже выполненных строительно–монтажных работ, соответствующий опыт у меня был. После первого курса института мы выполняли несложные работы — копали ямы и строили заборы. На втором курсе занимались отделочными и штукатурно–малярными работами. После третьего курса я была комиссаром стройотряда, мы занимались отделкой школ в области. В общем, я умела разговаривать со строителями, электриками и сантехниками. Прошла путь приёмки, контроля и конфликтов со строителями. Однажды Валерий Ковальчук, рассердившись на меня за претензии, предложил пойти поработать к нему прорабом, наверное, за умение требовать.

Оборудование для кинопоказа тоже закупили лучшее. С этим поспособствовал Олег Михайлович Бударгин, он очень любил Норильск, стремился дать городу всё самое лучшее. При реконструкции кинотеатра трёхпостную киноустановку 23КПК сменила система бесперемоточного кинопоказа. Кинотехнологический комплекс был полностью обновлён и состоял из одного поста, включавшего кинопроектор Kinoton FP30D — самый современный на тот момент.

Обновлённый кинотеатр требовал нового подхода к работе. Раньше процесс был более размеренным, а теперь киносеансы сменялись каждые два часа, залы нужно было приводить в порядок. Коллектив перестраивался, а кинотеатр продолжал жить и работать.

– Получается, вы сделали кинотеатр лучше?

– Неправильно говорить, что я изменила «Родину» к лучшему. Она и так была хороша. Кстати, мы с семьёй жили недалеко — на улице Богдана Хмельницкого, 8. Чаще ходили в кинотеатр имени Ленина, но больше любили «Родину». Мне она понравилась, когда Татьяна Юдина её отремонтировала. Просто новое время требовало нового подхода. К 2001 году из кинотеатра ушёл зритель, особенно молодёжь. Тогда процветали видеосалоны. Настала пора для обновления. Кинотеатры в стране начали возрождаться как раз благодаря новым технологиям кинопоказа.

Для старого кинотеатра даже потребление попкорна в зале было непонятным явлением. В то лето, пока шла реконструкция, я летала в Москву на курсы повышения квалификации. Там было очень много таких же директоров из маленьких провинциальных кинотеатров. Кто–то перестроился на новые рельсы, кто–то не смог и уволился. Мне, наверное, проще было, не пришлось себя ломать. Меня обучили, можно сказать, с нуля. В московских кинотеатрах сотрудники уже спокойно относились к попкорну, к быстрой и качественной уборке, работали в новом режиме.

Получив новые знания и опыт, я обучала своих коллег в «Родине». Первый Новый год был очень тяжёлым, но мы всё преодолели. Были курьёзные случаи. Перед зимними каникулами, когда всё было расписано — кинопоказы, детские абонементы, договоры с дистрибьюторами, — у нас вдруг остановился проектор. Вот это был, конечно, ужас. Несколько бессонных ночей мы ждали специалистов — нелётная погода. К счастью, они разобрались с проблемой и Новый год мы встретили нормально.

Мне всегда везло на талантливых людей, необычных, самобытных. На работе никогда не стеснялась обращаться к коллегам, и они мне охотно помогали. Я очень благодарна Марии Афониной — интеллигентный и грамотный человек. Техническое образование мне, конечно, сильно помогало. Я не боялась механизмов и училась параллельно с киномеханиками и инженером. Также приезжали специалисты с материка, обучали нас. Осенью 2001 года для работы на новом оборудовании был приглашён выпускник Санкт–Петербургского государственного института кино и телевидения Владимир Масалов. Позже он профессионально вырос, стал главным инженером в «Родине».

– Для того чтобы оторвать зрителей от телевизора, нужен приличный репертуар. Как он формировался?

– Система распределения кино рухнула вместе с Советским Союзом. Представители кинотеатров стали сами ездить на кинорынки и кинофестивали, напрямую общаться с дистрибьюторами. Выбрать достойное кассовое кино — это было полпроблемы. Важно было показать его «первым экраном», чтобы норильчане посмотрели фильм одновременно с Москвой, а то и со всем миром. После получения такой возможности необходимо было собрать выручку. Команда «Родины» успешно справлялась с этой задачей — практически все мировые премьеры в Норильске были показаны «первым экраном».

Была ещё одна трудность, которая стоила мне бессонных ночей и седых волос. Фильмокопии доставлял курьер самолётом. Представьте себе: завтра праздничная премьера, но погода нелётная — и фильмокопия застряла в пути. Когда появилась «цифра» стало проще.

Потом у нас началась конкуренция с обновлённым после реконструкции «Синема–Арт–Холлом» (бывший кинотеатр «60 лет Октября»). Там было новое оборудование, зал и экран больше. Бывало, что «первый экран» москвичи отдавали им.

Но всё же что–то у них пошло не так, и в марте 2005 года «Арт–Холл» свалился на меня. Там сложилась непростая ситуация с долгами за фильмокопии перед дистрибьюторами, и в целом он стал убыточным. Действующее руководство от него отказалось. Нового директора не могли найти. К этому времени «Родина» была уже кинокомплексом. Мне было передано объединение «Норильсккиносервис», его функции, имущество и здание на улице Кирова, 24, в том числе кинозал «Ретро». Также в ведение кинокомплекса перешёл фонд плёночных фильмокопий «Норильсккиносервиса», и мы занялись оцифровкой документального регионального кино.

Для «Арт–Холла» с его большим танцполом и ночными дискотеками надо было придумывать новые формы развлечений, тематические вечера и различные праздничные мероприятия. Приходилось порой в воскресенье до четырёх часов утра быть на дискотеке, а в девять часов утра понедельника проводить планёрку в «Родине».

Раньше «Арт–Холл», как кинотеатр, был мне конкурентом. После того как он вошёл в кинокомплекс, стал третьим экраном. Конечно, суперкрутое кино, наподобие «Властелина колец», требовало большого экрана. Но какие–то фильмы всё–таки ставились «первым экраном» в «Родине», особенно детские и семейные.

С дистрибьюторами установились хорошие отношения. Они поверили в нас, в Норильск и норильчан, стали относиться с уважением. Мы с ними даже договаривались на социальные показы, когда пенсионеры и малоимущие могли бесплатно посмотреть новый фильм.

– Какое кино вам нравится? На ваш взгляд, нынешние фильмы лучше или хуже? Посещаете кинотеатры?

– Мне нравится разное кино. В этом смысле я всеядная. Очень люблю фантастику, но и от детективов не откажусь. С удовольствием смотрю с внуками мультики и в кинотеатре, и дома, очень люблю современные российские детские мультфильмы и фильмы, а сейчас подписана на онлайн–кинотеатры. Плохого кино для меня нет. Так стало после знакомства с миром кино, с режиссёрами, актёрами и всеми теми, кто его создаёт. Поверьте, там все стараются. Диванные критики часто пишут, мол, сценарий позор, сняли не то и не так. Знаете, вот попробуйте сами хоть что–то сделать. Это же крайне сложный процесс. Фильмы как люди: совпали — друзья, не совпали — разошлись в разные стороны.

Из последних просмотренных понравился сериал «Вампиры средней полосы». А как там играет Юрий Стоянов — прекрасная актёрская работа! Приняла на ура сериал «Кибердеревня» — идея, постановка и работа актёров отличные. Ещё хороша лента «Первый день моей жизни», помогает задуматься над возможными изменениями в жизни.

– А чем ещё занимаетесь, помимо просмотра замечательных кинокартин?

– Мы с мужем живём в небольшой деревне Энколово Ленинградской области. Наш дом находится рядом с сосновым лесом. И сейчас у меня новое увлечение — ландшафтный дизайн. Изучаю, экспериментирую. Также пытаюсь выращивать цветы, ягоды, огурцы, помидоры. С удовольствием посещаю фитнес–зал.

Я сейчас пенсионерка. Это такой своеобразный жизненный этап, когда ты вообще ни от кого не зависишь, что хочешь, то и делаешь. В этом плане пенсия, конечно, хороша. И я обожаю это состояние независимости и свободы!

У меня много знакомых, которые не любят, когда их называют бабушками. А я вот с удовольствием ношу это звание. Быть бабушкой для женщины очень важно. Речь не о возрасте, а о социальной роли. У тебя есть дети, внуки, есть продолжение. Я их очень люблю и всеми ими горжусь. Внук от младшей дочери учится в 11–м классе и подрабатывает оператором — снимает рекламу, делает творческие видеоработы, уже имеет награды. Учится в гуманитарном классе, изучает кино и ходит на курсы подготовки в КИТ (Санкт–Петербургский государственный институт кино и телевидения. — Прим. авт.). У него немало профессиональных клипов, за которые он получает деньги. Вот такая профессиональная связь в киноиндустрии через поколение.

– Что пожелаете коллективу «Родины»?

– Я очень благодарна коллективу кинотеатра и особенно Анастасии Батовой за то, что она продолжила фестивальное движение «Полярная сова» и развитие КВКО «Экран»! Она молодец, удержала, выстояла и сохранила кинотеатр в сложные периоды. Желаю всему коллективу творческих успехов, новых свершений! Продолжайте любить «Родину». Пусть вам дальше будет полегче, а после ремонта появится новый импульс в развитии кинотеатра!

Фото из архива кинотеатра «Родина» и личного архива Натальи Орлянской