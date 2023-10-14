В новый век

В шестом выпуске расскажем о том, как детский кинотеатр «Родина» встретил новое тысячелетие. В середине января 2001 года он закрылся на реконструкцию. Как писали тогда в прессе, глава города Норильска Олег Бударгин решил: «Поколению третьего тысячелетия просто необходим соответствующий кинотеатр!» Кинотеатр преобразился во второй раз: был полностью обновлён интерьер холлов и залов, установлено современное оборудование, пополнился репертуар.

Вторая реконструкция

К делу подошли основательно. «В рекордный срок — всего за девять месяцев — специалисты организации «Энерготех» превратили главный кинотеатр города в истинный оазис. К двум обновлённым кинозалам добавился видеозал, игровые автоматы, кафе, зимний сад и много–много новых фильмов в новом для Норильска звуковом цифровом формате DDS (Dolby Surround Sound)» — анонсировали накануне открытия кинотеатра в «Заполярке».

22 октября 2001 года постановлением администрации города утверждается создание муниципального учреждения «Детский кинотеатр «Родина». Директором назначена Наталья Орлянская. Под управлением неутомимого руководителя кинотеатр постоянно менялся в лучшую сторону. Неспроста уже в 2002 году Наталью Ивановну награждают «Знаком Почёта». Эта награда присваивается людям, внёсшим наибольший личный вклад в развитие Норильска и ведущим успешную трудовую деятельность в рамках своей профессии. А в 2009 году министерство культуры Красноярского края отметило её «За личный вклад в сохранение культуры Красноярского края».

Праздничное открытие здорово описала на своих страницах газета «Заполярный вестник»: «Громкоголосый весёлый клоун с красным носом сначала испугал своим внезапным появлением, а потом, заметив нашу реакцию, подарил значок с надписью «Я❤Родину»… Фойе кинотеатра мы не узнали — стало оно еврокрасоты необыкновенной: стеклообои, пластик, уютный свет бра, ковры, два гардероба и главное — бар… Время от времени приятный женский голос зазывал приглашённых в Весенний зал. Его тоже трудно узнать: новые мягкие кресла с высокими спинками, у подлокотников подстаканники для попкорна, бутылок с напитками. Колонки идут по длине всего зала, ступеньки подсвечиваются в темноте маленькими лампочками… Когда в зале заиграла музыка, все поняли, что такое звук долби диджитал».

На празднике веселились и «высокие» гости, говорится в заметке далее: «Большие дяди — Валерий Семёнов, заместитель генерального директора Заполярного филиала «Норникеля», неплохо спел даже без музыкального сопровождения, а глава города Олег Бударгин и его заместитель по финансам Александр Новак с удовольствием «изобразили» дуэт».

Но перед творческими импровизациями, как полагается, была и официальная часть. Большое внимание уделили, конечно же, строителям из «Энерготеха». Поздравляя их с успешным завершением реконструкции, глава Норильска Олег Бударгин заметил, что «профессионализм специалистов «Энерготеха» нужно ставить в пример другим подрядчикам, работающим на городских объектах». В подтверждение своих слов Олег Михайлович вручил руководителям компании «Диплом доверия», в котором были такие строки: «Мы едины в стремлении к процветанию Норильска».

«Идите в «Родину»! Здесь хорошо, и вам здесь будут рады», — призывала «Заполярка». В стартовом репертуаре зрители увидели новую отечественную мелодраму «Дикарка», романтическую французскую мелодраму «Амелия», американский фантастический суперблокбастер «Планета обезьян» и славный диснеевский мультик «Динозавр». Программа обновлённого кинотеатра удовлетворяла вкус любого киномана.

Устаревшее оборудование кинотеатра было заменено. Вместо советской киноустановки 23КПК появилась система бесперемоточного кинопоказа. Данное оборудование давало шестиканальный звук и возможность демонстрации фильма целиком без дополнительных перемоток частей фильмокопии (с переходом техника с поста на пост), а также гарантировало сохранность состояния фильмокопии.

Оснащённый новейшим для того времени видео– и звуковым оборудованием кинотеатр предоставил жителям города возможность вместе со всей страной смотреть отечественные и зарубежные кинопремьеры. Успешный старт «Родины» после реконструкции отмечен в справке «Норильск-киносервиса» за 2001 год: «В течении года в кинозалах НПР продемонстрировано 1457 сеансов, на которых побывало 54 430 зрителей. Валовый сбор от продажи билетов составил 4 454 569 рублей. Львиная доля валового сбора приходится на реконструированный и оснащённый современной техникой кинотеатр «Родина». Его посетило 33 708 зрителей».

Мы не феминистки

Не успел кинотеатр стряхнуть с себя строительные леса с отделочниками, как неожиданно разделился на две половины. И речь идёт не о Весеннем и Осеннем залах. В декабре 2001–го в «Родине» появились два непримиримых клана — женский и мужской.

«Вначале было слово… Нет, не так. «В Осеннем зале кинотеатра «Родина» состоялось открытие клуба «Женские секреты». На сцене курились восточные благовония. Самым большим секретом на первый раз стала реклама лечебной косметики «Принцесса Шахназ». Восемь лет назад этот продукт на основе гималайских трав произвёл фурор во всём мире. И вот теперь норильчанки тоже воспользовались шансом приобщиться к мировым достижениям», — так начинается декабрьская заметка в «Заполярке» под недвусмысленным названием «Мужчин не приглашают».

Дамское счастье оказалось не полным. «К группе первых посетительниц женского клуба нечаянно прибилось несколько самых настоящих мужчин. Это обстоятельство немного огорчило устроителей: женские секреты мужчинам знать не положено. Вдруг они расстроятся из–за какого–нибудь пустяка, например узнав о стоимости икорной маски?» Решено было: на следующую встречу сильную половину человечества не приглашать.

«Мы не феминистки. Если мужчины захотят объединиться в мужском клубе и найдут достойного лидера, то, пожалуйста, пусть приходят», — сказала заместитель директора «Родины» Наталья Воронина, курирующая клубную работу».

Слабый пол проявил настойчивость и отстоял статус женского клуба. Если верить заметке, женская кулуарность оказалась не бесплатной. Чтоб попасть в дамское сословие, нужно было заплатить за входной билет 90 рублей.

Мужской ответ

Примерно через три месяца на сайте нашей газеты появилась новость об «ответном ударе»: «Сегодня в VIP–зале кинотеатра «Родина» состоится открытие мужского клуба, в котором соберутся мужчины от 20 до 55 лет. Руководителем клуба является заместитель директора кинотеатра «Родина» Эдуард Ичитовкин. Первое заседание клуба будет посвящено оружейной тематике — «Оружие для мужчины».

«Все собрания мужского клуба будут проводиться строго за закрытыми дверями, и гости женского пола будут допускаться только в исключительных случаях», — заявил руководитель клуба».

Клуб регулярно собирал своих членов. В очередной заметке «О чём говорят мужчины?» газеты «Заполярный вестник» читаем: «Возможно, в ближайшем будущем «Мужской клуб» кинотеатра «Родина» приобретёт статус элитного. Уже сегодня здесь собираются юноши и зрелые мужи, которые считают нормой следование моде: в одежде, выборе профессии и стиле жизни. Заседание клуба, состоявшееся на минувшей неделе, было посвящено теме «Мужчина–VIP». Как мы уже поняли, присутствие дам на заседаниях клуба не приветствовалось. Но в связи с поднятой темой однажды было сделано исключение. Приглашённые девушки–стилисты знакомили собравшихся с последними веяниями мужской моды, консультировали по вопросам имиджа и стиля VIP.

Эдуард Ичитовкин поддерживал активную деятельность клуба. Тема одного из разговоров — «Независимая оценка»: «Эксперт–специалист поделится с собравшимися своими соображениями по поводу бытовой техники». В общем, серьёзный подход — к серьёзным темам. Но и здесь нашлось место юмору: майское собрание прошло под названием «Шутки ради!».

Как сложилась судьба столь противоположных, но при этом очень похожих клубов, нам достоверно неизвестно.

Кино быть

«Для всех киноучреждений управления по делам культуры и искусства 2001 год был насыщенным и трудным. Помимо закрытия «Родины», ранее в связи с реконструкцией приостановил работу киноконцертный зал «АРТ» (бывший кинотеатр «60 лет Октября»). Эта же участь постигла и КДЦ «Гармония» (ныне «Юбилейный») в Кайеркане. «Один только КДЦ им. В. Высоцкого в городе Талнахе работал художественными фильмами на большом экране в течение всего отчётного периода», — говорится в справке «Норильсккиносервиса».

Торгово–производственное объединение организовало в небольшом здании на улице Кирова, 24, (сейчас офис «Заповедников Таймыра») кинопоказы. Мест в их зрительном зале было лишь 25. Всего там прошло 20 киносеансов для 170 зрителей. Возможно, речь идёт только о взрослой аудитории, потому что далее в справке ТПО говорится, что «…для детей был показан 21 сеанс российского кино и 45 сеансов зарубежного кино. В репертуар вошли любимые мультфильмы, сказки и популярные фильмы прошлых лет из собственного фонда ТПО». Для учащихся школ демонстрировались фильмы, относящиеся к школьной программе. Судя по справке, эти фильмы посмотрели 800 зрителей. Так «Норильсккиносервис» не оставил юных любителей киноискусства без внимания и поддержал миссию детского кинопоказа. Пока шла реконструкция кинотеатра, «Родина» и ТПО совместными усилиями проводили выездные мероприятия с показом видеофильмов, в том числе по проблемам наркомании, в школах города.

Важно, что после реконструкции кинотеатр сохранил свой статус — детский специализированный. Демонстрировали для малышей сказки и мультфильмы, реализовывали специальные кинопрограммы «Правила дорожного движения» и «Правила хорошего тона». Для школьников организовывали просмотры экранизаций художественных произведений, встречи с писателями, актёрами, проводили акции по профилактике употребления психоактивных веществ и реализовывали другие формы воспитательной работы. Кинотеатр также помогал в решении социальных задач: демонстрировал фильмы для социально незащищённых и малоимущих граждан, проводил благотворительные сеансы для школ–интернатов, реализовывал досуговые и профессионально ориентированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями.

Продолжал действовать стартовавший в 1996 году проект «Выездной кинотеатр». Суть его состояла в демонстрации фильмов педагогами–организаторами кинокомплекса непосредственно в учебных и дошкольных заведениях города. Дошкольникам предлагались к просмотру лучшие образцы отечественной анимации, ученикам начальной школы — киносказки и тематические кинопрограммы, ученикам среднего и старшего школьного звена — кинопрограммы по профориентации и экранизации классических литературных произведений. К 2014 году проект закончил своё существование в связи с массовой установкой и использованием в образовательных учреждениях проекторов и экранов.

В поисках лучшего

Вернёмся в начало 2000–х. Не прошло и двух лет с момента открытия после ремонта, как «детство» закончилось. Постановлением главы города Норильска № 128 от 22.01.2003 года муниципальное учреждение «Детский кинотеатр «Родина» было переименовано в муниципальное учреждение «Кинокомплекс «Родина».

Юридически статус детского кинотеатра прекратился, но по факту он таковым является и по сей день. Учреждение продолжает сотрудничать с учебными заведениями. На базе кинотеатра успешно реализуется проект КВКО «Экран». В студии ребята изучают режиссуру, монтаж и операторскую работу. Создают мультфильмы в различных техниках анимации: предметной, пластилиновой, коллажной и перекладной, а также учатся озвучиванию мультфильмов. КВКО «Экран» неоднократно становится победителем специализированных международных, всероссийских фестивалей и конкурсов, разнообразных грантовых программ. Среди них — Всероссийский конкурс аудио-визуальных искусств «Полярная сова» и Международный мастер–класс–фестиваль детского мультипликационного кино «Жар–Птица».

Этим же постановлением

МУ «Кинокомплекс «Родина» передано объединение «Норильск-киносервис», его функции, имущество и здание по адресу ул. Кирова, 24, в том числе кинозал «Ретро». До 2007 г. кинозал «Ретро» был городским культурным центром, который ежемесячно посещали более трёх тысяч зрителей. В зрительном зале, рассчитанном на 25 мест, проводились социальные кинопоказы для взрослой и детской аудитории.

В марте 2005 года к МУ «Кинокомплекс «Родина» присоединился киноконцертный зал «АРТ» с большим танцполом и кинозалом. Таким образом, в 2005 году кинокомплекс «Родина» состоял из трёх филиалов: кинотеатра «Родина», киноконцертного зала «АРТ» и кинозала «Ретро».

Также в ведение кинокомплекса перешёл фильмофонд плёночных фильмокопий «Норильсккиносервиса», многим из которых на тот момент было почти полвека. Уникальная коллекция состояла из документальных лент и исторических кадров разных лет о жизни страны, края и города. Классика советского и мирового кино, документальные и научно–популярные фильмы, внушительного объёма киноматериал по различным школьным дисциплинам получили место в общем фонде.

Через шесть лет кинотеатр снова претерпел реорганизацию. Постановлением администрации города Норильска от 03.06.2009 № 283 муниципальное учреждение «Кинокомплекс «Родина» переименовано в муниципальное бюджетное учреждение «Кинокомплекс «Родина». Результатом состоявшегося в 2011 году концессионного соглашения (Распоряжение администрации г. Норильска от 07.02.2011 № 299) стало выведение из состава кинокомплекса «Родина» киноконцертного зала «АРТ». А через семь лет и нежилое помещение по адресу ул. Кирова, д. 24, было отторгнуто из оперативного управления кинокомплекса «Родина» (распоряжением администрации г. Норильска № 660 от 12.02.2018). Фильмофонд был перемещён на хранение в специально отведённое помещение Молодёжного центра.

Летом 2019 года кинокомплекс «Родина» передал в краевое фильмохранилище (КГУК «Енисей кино») 457 плёночных документальных фильмокопий из своего фильмофонда. Проект был реализован при поддержке министерства культуры Красноярского края и приурочен к 85–летию образования региона. Переданные фильмокопии подлежали оцифровке и реставрации, часть из них в этом же году стала доступна широкой аудитории. Теперь, согласно проекту, кинотеатр мог взять эти фильмокопии в прокат для демонстрации норильским зрителям.

В фильмофонде кинокомплекса «Родина» остались 3407 фильмокопий: уникальные документальные фильмы об истории Норильска, Великой Отечественной войне, аварии на Чернобыльской АЭС, советском спорте и другие. В составе фильмофонда пять фильмов, перешедших в общественное достояние. «Александр Невский», «Ленин в Октябре», «Молодая гвардия», «Остров сокровищ» и «Человек с ружьём» — фильмы, не защищённые авторскими правами, выпущенные до 1948 года.

По техническим причинам фильмофонд из Молодёжного центра переехал в специально оборудованное помещение на ул. Дзержинского, 6. Чтобы обеспечить сохранность киноплёнок, в помещении поддерживается нужный температурный режим, а сами ленты обязательно увлажняются и перематываются один раз в год.

На свежем воздухе

С 2017 года была введена абсолютно новая для нашей территории, но удачно практикуемая на материке, организация кинопоказа — это уличный показ на открытой площадке в летнее время в условиях полярного дня. С тех пор ежегодно в рамках общегородских мероприятий: фестиваля «Северная ягода», празднования Дня города, Дня шахтёра — совместно с Городским центром культуры организуются показы конкурсной и внеконкурсных программ короткометражных фильмов молодых российских режиссёров. Это происходит в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино. Проект является некоммерческим, запущен в 2014 году на Дальнем Востоке и проходит одновременно в разных российских городах, в том числе в Норильске.

В 2018 году в рамках празднования юбилея города на стадионе «Заполярник» был реализован уличный проект «Наши любимые мультфильмы: 1953–2018». В 2019 году около 500 человек посмотрели пять короткометражных фильмов в различных норильских локациях.

В дополнение к уже традиционным кинотеатр открывает и другие площадки. В этом году совместно с Центральной библиотечной системой в библиотечном дворике на Ленинском проспекте, 20а, прошёл открытый показ лучших мультфильмов фестиваля «Полярная сова» за последние 10 лет. А взрослая аудитория посмотрела документальный фильм о творчестве Виктора Цоя и классику отечественного кинематографа — «12 стульев» Леонида Гайдая и «Кин–дза–дза» Георгия Данелии.

От плёнки — к цифре

С наступлением эры цифрового кино с 2010 года большие экраны повсеместно переходят на цифровой кинопоказ. 35–миллиметровая киноплёнка постепенно перестаёт существовать как носитель. В 2011 году модернизация настала и в киноаппаратной Весеннего зала — для неё приобрели дорогостоящее иностранное оборудование. Тогда установка цифрового оборудования стала настоящим событием для кинотеатра и города, а в 2014 году настала очередь Осеннего зала — это было уже необходимостью. В 2013 году выпуск фильмокопий на киноплёнке был прекращён. Почти год Осенний кинозал «Родины» вынужденно осуществлял кинопоказ с DVD–дисков.

При содействии городской администрации в 2012 году отремонтировали Осенний зал, а 2014 году — обновили кинооборудование. В 2015 году администрация города закупила новые кресла для Осеннего зала, в конце 2015 года — провела ремонт фойе. Это привлекло в текущем году на 13 тысяч зрителей больше. Совершенствуя материально–техническую базу кинотеатра далее, в 2016 году заменили звуковое оборудование в Весеннем зале.

При этом стоит отметить, что «Родина» — единственный на Таймыре кинотеатр, который сохранил уникальное оборудование, позволяющее демонстрировать фильмы на плёночном носителе и сегодня. Наряду с современным оно установлено в киноаппаратной Весеннего кинозала и для желающих окунуться в историю кинематографа может быть задействовано.

День сегодняшний

В настоящее время МБУ «Кинокомплекс «Родина» — один из двух на территории Красноярского края муниципальных кинотеатров и единственный, не являющийся при этом ни автономным, ни казённым, а именно бюджетным.

Учреждение находится в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. В 2018 году приказом Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 08.05.2018 года № 213 был утверждён предмет охраны объекта культурного наследия: дом жилой с кинотеатром «Родина» (с указанием градостроительных характеристик, архитектурных и конструктивных характеристик (за исключением внутреннего интерьера кинотеатра) и нематериальных ценностных характеристик.

Сегодня «Родина» — это два основных кинозала на 120 и 137 мест: Осенний и Весенний (первоначальные названия — Красный и Голубой). Дополнительный видеозал на 12 посадочных мест. В нём проходят кинопрограммы, посвящённые праздничным и памятным датам, социальные показы и культурно–досуговые мероприятия для различных категорий жителей Норильска.

Учреждение участвует в реализации региональных и федеральных грантовых программ как самостоятельно, так и в качестве партнёра. Поддерживая деятельность по развитию туризма на территории, учреждение вошло в состав туркластера «Арктический». За годы своего существования «Кинокомплекс «Родина» неоднократно получал профессиональное признание, а его коллектив и воспитанники киновидеоклубного объединения «Экран» становились победителями и призёрами специальных конкурсов.

Достижения кинокомплекса «Родина»:

– Звание «Ударный коллектив трудовой вахты в честь ХХIV съезда КПСС» с занесением в Книгу трудовой славы, 1971 г.

– Многочисленные победы в краевых смотрах–конкурсах среди детских специализированных кинотеатров, 1974–1975 гг.

– Почётная грамота ЦК ВЛКСМ за большую работу по коммунистическому воспитанию пионеров и школьников, 1975 г.

– Первое место в номинации «Лучшая организация кинообслуживания населения» профессионального конкурса на приз комитета по делам культуры и искусства администрации Красноярского края «Вдохновение», 2000 г.

– Первое место в номинации «Лучший социальный проект года в культурной сфере» в экспо–конкурсе «Лучшие социальные проекты — 2001». «За строительство и пуск в эксплуатацию муниципального детского кинотеатра «Родина» дипломом награждён глава Норильска Олег Бударгин.

– Знаком отличия «За вклад в развитие города Норильска» награждён коллектив кинокомплекса «Родина» в 2023 году.

***

В статье использованы материалы фондов музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска», научной библиотеки «Музея Норильска», Центральной библиотечной системы Норильска, архива ЗФ «Норникеля», Норильского городского архива, кинокомплекса «Родина» и газеты «Заполярная Правда».

***

Окончание следует. Начало — в № 2 от 13 января, № 10 от 10 февраля, № 36 от 12 мая 2023 года, № 42 от 2 июня и № 70 от 8 сентября.