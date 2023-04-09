Время надежд

«Надежда» Заполярья

Пожалуй, самое знаковое событие новой пятилетки — сдача в эксплуатацию крупнейшего в мире завода цветной металлургии.

22 февраля 1971 года на месте бывшего аэропорта началось строительство Надеждинского металлургического завода. Все годы процесс освещался на страницах газеты в проекте «Надежда». И вот 20 апреля 1979 года комиссия принимает в «комплексное опробование» последний объект первой очереди НМЗ — сероплавильный цех. 28 июня цех переработки элементарной серы выдал первую продукцию — сульфидный концентрат. 10 октября происходит событие, которого ждали с нетерпением, — государственная комиссия подписала акт о приёме в эксплуатацию гидрометаллургического передела первой очереди НМЗ.

8 июля 1981 года «...в плавильном цехе НМЗ была получена первая надеждинская медь по полной технологической цепочке». НМЗ перестал быть всесоюзной ударной комсомольской стройкой — строительство металлургического гиганта завершилось.

9 июля государственная комиссия торжественно подписала акт о сдаче второй очереди «Надежды» с оценкой «хорошо». В эти дни статьи и целые полосы «Заполярной Правды» выходят с торжественными заголовками: «Принимай, Родина, металл Надежды!», «Надежда — наш компас земной, а завод как награда за подвиг!», «Флагман поднимает флаг!».

Чёрная пурга

С говорящим названием «Север — край сильных!» выходил проект о людях Норильска, об их подвигах, характере. Из одной только рубрики можно создать книгу. Сложно отметить всех, но есть два события, по которым можно ярко представить Север и его героев. Одно связано с вышеупомянутым строительством «Надежды», второе — с газовым коллапсом.

О чёрной пурге норильчане знают не понаслышке. Впечатляющая история, которая произошла на заре строительства завода, описана в январском номере 1981 года:

«Карьер был рядом с бывшим аэропортом, куда пять лет назад прилетел молодой солдат Степан Пура, впоследствии бульдозерист СМУ–2. В тот день Степан расчищал площадку под бурстанки. Работа обычная, привычная. Проезжая мимо балка, отметил, что гидроспецстроевцы собираются домой. Посмотрел на часы: 16.00. Его смена ещё не скоро. В шесть вечера должен прибыть его напарник Петр Бабий и с ним напарник Сургин — на второй бульдозер. Тогда эту землю «пахали» круглосуточно два бульдозера. Но в это утро Степан приехал один, и вторая машина пыхтела у балка на малых оборотах.

Ещё через полчаса очертания аэропорта скрылись в чёрно–сером мареве, начала завихряться позёмка, в теплую кабину поползли почти невидимые ниточки холода... И вдруг словно обрушилось что–то на бульдозер. Только и успел Степан заметить балок справа, метрах в 15. Ни зги...».

Степан потерял балок из виду. Кое–как выбравшись из кабины и зацепив найденный под сиденьем трос, «на четвереньках пополз по радиусу, который был отпущен ему толстым жгутом стали». Благодаря своему упорству он нашёл балок, где смог разжечь огонь в буржуйке. Нашёл немного еды, к тому же в бульдозере был тормозок с котлетами. Почти трое суток Степан провёл в снежной ловушке. Практически без еды и в холоде. Запасы угля для буржуйки были катастрофически малы. Всё это время он даже умудрялся заправлять бульдозер, чтобы тот не заглох. В кабине было относительно тепло, но это не спасало промокшего насквозь от снега и солярки человека. Счет времени он потерял. Наручные часы «...стояли, под стеклом — лёд...».

В конечном итоге «Изнемог. Присел у печурки. Она была холодной, но грела, как потом говорил, воспоминаниями». В таком состоянии его и нашли, к счастью, живым. «Он спал потом двое суток. Руководство участка дало неделю на поправку. Через пять дней Степан вышел на работу, но с другим отношением к Северу. С ним всегда надо быть на Вы».

В те три дня скорость ветра в районе «Надежды» превышала 40 метров в секунду. Но насколько известно, шкала прибора максимально рассчитана только на этот показатель. Когда очищали дороги, высота стен траншеи превышала четыре метра.

Испытание холодом

В рамках проекта «Север — край сильных!» мы узнаём, как спасали весь город. «2 февраля 1979 года в 22.50 на трассе газопровода, неподалёку от Мессояхи, произошла авария, в результате которой прекратилась подача топлива с промысла на промышленные предприятия комбината, теплоэлектростанции, котельные. Немецкие трубы не выдержали сверхнизких температур и впервые за десять лет эксплуатации лопнули. Вышло из строя около 40(!) километров трубопровода. Оперативно принятые меры позволили в очень короткий срок перевести систему теплоэнергоснабжения Норильского промышленного района на аварийный режим работы: в топках котельных и ТЭЦ вместо газа запылали уголь и дизельное топливо.

Сегодня (6 февраля) восстановительные работы в тундре, несмотря на 50–градусный мороз и сильный ветер, разворачиваются полным ходом». В час ночи 9 февраля, после установки перемычек, газ, хоть и слабой струйкой, пошёл на ТЭЦ. Норильчане вздохнули с облегчением. При этом ни один дом Норильска не был разморожен! А ведь ртутный столбик в те дни достигал отметки минус 56 градусов, жёсткость — 80 баллов. После аварии было принято решение о строительстве резервной нитки газопровода.

Благоустройство

Тема благоустройства была актуальна для многих проектов: «Каким быть микрорайону», «Резонанс», «Дом, в котором мы живём», «Из редакционной почты» и другие. Врач И. Моногарова 4 сентября 1982 года написала в редакцию, выразив своё негодование бездействием «озеленителей»: «На наших улицах, как известно, мало зелени, вот почему так радовались мы, работники стоматологической поликлиники, когда начали озеленять улицу Ленинградскую. В прошедшую субботу завезли сюда вторую партию саженцев, а посадку их, видимо, отложили до лучших времен. А где они, те лучшие времена? Вчера пошёл снег, и саженцы начало заносить — больно смотреть на их гибель. Неужели цеху озеленения треста благоустройства нельзя поторопиться с посадкой?»

«Холодное отношение к горячему делу» — под таким названием вышла заметка о халатности общепита. Из подполья дома № 86 на улице Нансена течёт на улицу вода. После обследования выяснилось: «там течь канализации». «Причиной её является несоблюдение правил эксплуатации работниками кафе «Бульбяная» — засоры канализационных стояков приходится прочищать по 2–3 раза в неделю, но на неоднократные замечания администрация кафе не реагирует».

Есть позитивная заметка: «Мимо дома № 28 на Талнахской мне приходится проходить довольно часто, — пишет Н. Примак, секретарь штаба социалистического соревнования РМУ–2. — В этом дворе, как и в каждом, летом немало ребятишек. А нынче их стало ещё больше. И не потому ли, что произошли приятные изменения? Двор стал чистым, а на том месте, где обычно собираются дети, появился домик «на курьих ножках» и огромный, с жёлтыми боками слон. Такая же детская площадка оборудована во дворе дома № 23 на улице Павлова. А всего работники треста «Норильск - реммонтаж» в шестом микрорайоне города оборудовали пять детских площадок».

Об отношении норильчан к городу мы узнаём из предложения провести эксперимент. «Зайдите в любой дом, позвоните в любую квартиру наугад и спросите: «Кто председатель вашего домового комитета? Ответ будет своеобразной оценкой работы председателя. На улице Комсомольской в пятиэтажном доме № 44 все знают председателя домкома Светлану Алексеевну Елизарову. Стаж председателем в Норильске у неё всего два года, но опыта хоть отбавляй — 10 лет возглавляла домовой комитет в городе Фрунзе. «Вас интересует, как норильчанин и фрунзенец относятся к сохранности жилья? Не могу однозначно ответить. В каждом городе живут разные люди. Хотя отметила у иных норильчан настроение временности, что ли... Считают, что жить здесь будут недолго, поэтому и не беспокоятся о подъезде, площадке, дворе своего дома. Равнодушно бегут по лестнице в свою квартиру. После избрания нашего домкома мы определили важнейшие направления своей работы. Самое главное — создать во всех подъездах облагораживающий микроклимат, обстановку добрососедства, товарищества».

Конкурсы соцбыта

В начале июня 1981 года проект выходного дня «Перекрёсток» нам рассказал об Алексее Иванове, бармене ресторана «Лама», Александре Быстрове, бармене ресторана «Горняк», и Анатолии Батурине, официанте ресторана «Лама». «Они на днях вернулись из краевого центра, где проходил третий республиканский конкурс молодых работников общественного питания. Алексей был членом жюри, Александр отстаивал звание лучшего официанта и стал бронзовым призёром, а Анатолий готовился к грядущим боям за честь норильского сервиса.

На конкурсе было представлено 70 регионов. 210 поваров, кондитеров и официантов боролись за 10 призовых мест. Цифры приведены для того, чтобы читатель, ощутив масштаб и накал соревнований, согласился, что третье место Александра Быстрова — это большая удача. Он оказался лучшим официантом всего Красноярского края, а за стол, посвященный встрече Нового года, Александру был вручен специальный приз. Быстров вернулся в Норильск победителем, обладателем знака ЦК ВЛКСМ «Мастер — золотые руки».

Рубрика «Фоторепортаж» открывала мир прекрасного. «Как всегда, большой интерес у норильчан вызвал городской конкурс парикмахеров. Тридцать пять участников из пяти парикмахерских горбытуправления состязались в умении создавать красоту... Приз зрителей за самую эффектную причёску под названием «Каменный цветок» получил Василий Барышев, женский мастер салона «Локон». И хотя в командном зачёте лидером признана парикмахерская «Молодость», коллектив «Локона» унёс с конкурса шесть лент из девяти».

Сила спорта

В рубрике «Анонс» от 30 июля 1983 года сообщается о предстоящем мероприятии на озере Городском. «Завтра, 31 июля, на Городском озере (на Молодёжном проезде) стартуют модели кораблей, выполненные юными техниками. Судомоделисты посвящают показательные выступления Дню Военно–морского флота СССР. А двумя неделями раньше, в день, когда все северяне отмечали 30–летие присвоения Норильску статуса города, состоялся своеобразный парад авиа–, судо– и ракетомоделистов».

«Перекрёсток» в 1981 году сообщает, что с 23 апреля по 1 июня в Красноярске проходили соревнования по радиоспорту «Охота на лис» и многоборью радистов. Сборные команды норильской радиотехнической школы ДОСААФ по этим видам радиоспорта заняли призовые места.

В рубрике «Возвращаясь к напечатанному» в январе 1982 года поднимают проблему развития лыжного спорта в школах города. «Зайдите в спортивный зал любой школы нашего города, посмотрите на подростков, застывших в строю в начале урока физкультуры. Каждый второй ученик — с достаточно выраженным избыточным весом. В связи с этим каждый третий из них не в состоянии выполнить нормы ГТО в упражнениях, где необходимо проявить силовую выносливость. Каждый второй не в состоянии выполнить нормы в кроссе. Про лыжи и говорить не приходится, ими ребята в большинстве своем не занимаются», — негодует В. Махнев, преподаватель физкультуры школы № 28, отличник народного образования. Среди причин называет банальное отсутствие лыж в школах.

О самом главном

Рубрика «Субботний репортаж» сообщает нам о том, что «1 октября 1982 года исполнилось 15 лет со дня организации в Норильске отделения реанимации. За это время врачи вернули к жизни более восьми тысяч человек. Вот несколько примеров чудесных спасений, описанных в статье. «Тридцатилетний мужчина был доставлен в отделение реанимации почти без признаков жизни. Сильное общее переохлаждение. Температура в пищеводе была около 22 градусов. Сердце едва билось — 10–12 ударов в минуту. И всё же человека спасли.

Норильчане помнят и то, поистине чудо, совершённое врачами службы реанимации, когда пятилетний мальчик, извлечённый из озера Долгое после почти получасового пребывания в воде, остался жив».

Автомобиль

Гордость за отечественный автопром вызывает статья в проекте «За рубежом». В 1979 году «мэр канадского города Аякса свой казенный «кадиллак» поставил в гараж и отныне ездит только на полученной в подарок «Ладе». Как и сто тысяч других иностранцев, ставших владельцами автомобиля с волжских берегов, он нашёл в нашей машине массу достоинств. Экономичность и надёжность нашей машины не просто привлекли иностранцев, но буквально покорили. Редакция «Аутспорта» подвергла «Ладу» мыслимым и немыслимым испытаниям, но сдалась прежде автомобиля: «Мы гоняли русскую малолитражку на износ, а она и после этого выглядела так, словно только что сошла с заводского конвейера».

Да что там в какой–то Канаде, норильчане тоже ездят на «Ладе». В проекте «Наши интервью» в 1979 году опубликовано интервью с первым директором первой в Заполярье станции технического обслуживания ордена Трудового Красного Знамени Волжского автомобильного завода имени 50–летия СССР Владимиром Михайловичем Чекодановым. Директор будущего автосервиса по обслуживанию «Жигулей» в Норильске, которому доверили предприятие–новостройку в Талнахе, начинал на Волжском заводе не то что с первого колышка, а с проектирования. Даже прошёл годичную стажировку в Италии на одном из предприятий «Фиат». «Пришло время иметь такую станцию и в Норильске, где на учёте уже около тысячи «Жигулей». Наша станция рассчитана на ремонт двух тысяч автомобилей в год. Строительство намечено закончить в 1980 году», — высказывался Владимир.

Автомобильные проблемы обсуждались в проекте «Сигнал». Как учат водителей? «Вопрос далеко не праздный. От этого зависит эффективная работа автотранспорта. Более того, пробелы в подготовке оборачиваются человеческими жертвами. Сейчас подготовкой водительских кадров в городе занимаются шесть учебных организаций. В 1982 году только спортивно–техническим клубом ДОСААФ подготовлено 500 водителей категории И для народного хозяйства».

А те, кто ещё не отучился, чтобы покататься — угоняют. «...угоняют машины, мотоциклы чаще всего молодые люди, подростки, не имеющие подчас никакого отношения к технике...». Но даже те, у кого есть права, нарушают. «За семь месяцев 1983 года в норильском промышленном районе совершено 108 дорожно–транспортных происшествий, в которых погибло семь и ранено 98 человек. В 17 происшествиях пострадали дети, при этом два ребёнка погибли, 15 — ранены».

Нарушаем

Нарушения в разных сферах жизни нашли отражение в проекте «Человек и закон». Летом 1982 года попался на взятке очередной директор рынка. По этому поводу был написан забавный фельетон. Вот выдержки из него: «Самвел Давитян вышел из кабинета директора рынка и пожал плечами. Справка о наличии приусадебного участка есть? — Есть. — Доверенность на мое имя есть? — Есть. — Тогда почему директор разрешения на продажу помидоров не дает?». Догадался Самвел и «занёс» директору П. Г. Прогудину 80 рублей и несколько килограммов «витаминного товара...»

Возмутители спокойствия находились и среди детей. Весьма опасное развлечение зацеперов — совсем не новинка, оно было актуально ещё в 1980–х. «К железнодорожной станции Норильск–сортировочная шёл поезд. Около 40 тяжелогруженых вагонов. Сторож «Норильскэнергомонтажизоляции» заметила, что на четвертой платформе на колёсных покрышках сидят мальчишки 10–12 лет. Вскоре они спрыгнули, но один снова стал цепляться за думпкары, споткнулся и попал под колёса поезда. Сейчас мальчик в тяжёлом состоянии находится в больнице».

В мире несогласия

О накале страстей в мире в проекте «Планета» писали практически в каждом номере — а их в неделю выходило не менее пяти. Новости и события как под копирку. Возьмём к примеру 1981 год: Нью–Йорк. «Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию «Об исторической ответственности государств за сохранение природы Земли для нынешнего и будущих поколений». Этот вопрос был впервые включён в повестку дня Ассамблеи на её прошлой сессии по инициативе Советского Союза. Усиливающаяся гонка вооружений губительно влияет на природу, на растительный и животный мир, отмечается в резолюции».

Мехико. «Пиратское нападение на суда гаитянских беженцев в нейтральных водах совершили 30 октября американские военные корабли. В письме национально–демократического союза Гаити президенту США Р. Рейгану выражается гневное возмущение в связи с этим актом».

Апофеозом выглядит Пятая республика в статье «Франция — за мирную Европу». «Как спастись от атомной бомбежки? Проще простого: постройте себе противоатомный бункер. В парижской печати на регулярной основе стала выходить реклама бункеров от атомной войны. Чтобы скоротать пару недель (возможно, на столько рассчитана автономная работа убежища), предусмотрены цветные стены, яркие подушки, игры... Ну и, конечно, транзисторный приёмник, чтобы узнать, остался ли кто в живых в соседних странах...».

По родному краю

По миру прокатились, а на Родине–то лучше. В проекте «Туризм» активно обсуждалось, каким ему быть. От В. Сердюка, инженера, председателя комиссии по кадрам правления клуба туристов «Таймыр» мы узнаём, что «в Норильске существует крепкий туристический актив. Но, к сожалению, многие ведущие предприятия комбината не имеют даже официально зарегистрированных туристических секций. А молодые люди, работающие на этих предприятиях, в тундру ходят и летом, и зимой. И нам не безразлично, как они ходят. Делу повышения квалификации туристов, подготовки организаторов, которые могли бы сплотить на предприятиях туристические секции, и служит организованная в последние годы при клубе «Таймыр» школа подготовки туристических кадров. На следующую туристическую пятилетку 1981–1985 гг. мы наметили дальнейший рост массовости туризма, увеличение числа походов выходного дня и категорийных путешествий, усиление туристического актива, рост его квалификации, увеличение почти вдвое числа туристических секций на предприятиях».

«Все мы, норильчане, любим свой город, гордимся им. А хорошо ли мы его знаем?», задаются вопросом в «Норильском бюро путешествий и экскурсий» и предлагают: «Чтобы лучше узнать город, в котором вы живёте, вы можете отправиться в недальние автобусные поездки, организованные Норильским бюро путешествий и экскурсий. Мы предлагаем вам экскурсии по темам: «От съезда — к съезду», «Этапы большого пути», «Маршрутами пятилетки», «Талнах — рудная база комбината», «Надежда — ударная стройка», «Ленинский комсомол Норильска», «Норильск — детям» и другие. Опытные экскурсоводы расскажут вам об истории развития нашего промышленного района, о людях, которыми гордится Норильск, о наших достижениях и перспективах развития города и комбината. В летний период бюро путешествий и экскурсий планирует организацию путешествий по Енисею до Диксона и Туруханска, на «Зелёную стоянку» на озеро Лама и в другие красивейшие места...»

Время Атлантиды

В душу запала рубрика «Субботний гость «ЗП». Одним из гостей был часовых дел мастер. «Кто из нас в детстве не разобрал (просто так, из любопытства) хотя бы одни часы? И после родительской нахлобучки за смелый эксперимент слишком мизерным утешением оставались «лишние» шестерёнки (используются в качестве волчков), чтобы у большинства увлечение переросло в страсть. Наш сегодняшний гость за день разбирает в среднем по полсотни часов. И ничего, его за это не ругают. Даже наоборот — благодарят. Потому что Ю. Б. Болекулов — часовой мастер пятого, самого высокого в этой сфере, разряда».

Юрий Борисович в эту профессию пришёл после 10 лет работы сцепщиком на Норильской железной дороге. Работу пришлось сменить по состоянию здоровья. Вначале отучился на мастера по ремонту фотоаппаратов. Даже увлёкся фотографией. Про превращение в часовых дел мастера сказал в интервью: «Захотелось — и всё».

А завершить свой обзор проектов хочу тем, что у нас никто отнять не может — мечта.

«У каждого мальчика, у каждой девочки, наверное, есть своя Атлантида — цель, кажущаяся взрослым недостижимой. Но пройдёт не так уж много лет, и, может быть, какой–нибудь инженер заявит в патентное бюро об изобретении вечного двигателя; биологи, колдуя над цепочками ДНК, продлят срок человеческой жизни... А пока будущие изобретатели и первооткрыватели сидят за партами. Один из них — пятиклассник талнахской школы № 30 Валера Осторожный очередной «Субботний гость «ЗП». Валера, лектор Ленинской комнаты, рассказывает ребятам начальных классов о детских и юношеских годах Ильича. На вопрос, как он стал лектором, он ответил: «У нас историю ведёт Татьяна Павловна Забава. Здорово ведёт, у неё на уроках никогда не скучно. А я очень люблю историю. Вот она и предложила в лекторы меня». Вот такой дуэт — Осторожный и Забава.

Также он перечислял, о ком из исторических личностей прочитал в книгах. Интересно его отношение к Александру Македонскому: «Нормальный человек. Только в конце зазнался. Говорил, что кроме него, нет никого более великого и не будет... Смешно».

А ещё его спросили о мечте. На что он ответил, что она связана с археологией: «Хочу найти... Атлантиду. Есть даже некоторые предположения о месте». Надеемся, он её нашёл.