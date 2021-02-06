Эй вы там, наверху

Спорт и отдых

Заниматься этими видами спорта могут и дети, и взрослые. Младшим спортсменам доступно скалолазание (набор в секции ведётся с восьми лет, отделение работает в ДДТ Кайеркана), а на втором и третьем году обучения они начинают тренировки по ледолазанию и альпинизму.

Ледолазание — это экстремальный вид спорта, заключающийся в преодолении крутых ледовых склонов с помощью специального снаряжения. Ледовые склоны могут быть естественного происхождения (замёрзшие водопады или большие сосульки) или искусственно созданными сооружениями.

Альпинизм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор по определённым, классифицированным маршрутам. Категория маршрута определяется высотой вершины, технической сложностью пройденного маршрута, его характером и протяжённостью.

А вот скалолазание заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившийся как разновидность альпинизма, в наши дни это самостоятельный вид спорта. Международный олимпийский комитет с 2010 года включил скалолазание в список олимпийских дисциплин, а в 2017 году внёс его в программу летней Олимпиады– 2020.

В Федерации скалолазания и альпинизма Норильска сегодня состоят около сорока человек, причём у многих спортсменов есть разряды сразу по нескольким направлениям. Федерация объединяет как опытных атлетов, так и новичков. Сюда часто приходят даже взрослые, вовсе не имеющие опыта, и с ними как раз проще, говорит Сергей Карцев: они целенаправленны, знают, зачем пришли.

Большая разница

В Норильске работает несколько искусственных скалодромов, на которых проводятся тренировки и соревнования.

– На натуральном рельефе сложно обеспечить корректное судейство. При прохождении скоростной дистанции спортсмены взлетают на 15–метровую нависающую стену меньше чем за шесть секунд, поэтому точно засечь время ручным секундомером практически невозможно. В Кайеркане, например, на трассе высотой 7,5 метра лучший результат — 3,5 секунды. Участники борются за сотые доли секунды. Значит, нужна электронная система подсчёта времени, а установить её на настоящих скалах невозможно. Что касается дистанции на трудность, то на естественных скалах её тоже было бы трудно судить: спортсмены, которые чаще тренируются на определённых склонах, будут знать трассу соревнований досконально и, соответственно, иметь преимущество. А искусственные трассы можно менять так, чтобы для всех команд они были в новинку, — рассказывает Сергей Карцев.

Все три вида спорта, по словам председателя федерации, популярны в городе, но для получения серьёзных спортивных разрядов требуется выезд на материк.

– Следующая ступень соревнований после Норильска — это Красноярск. Но в регионе школа скалолазания столь сильна, что на чемпионате края, когда мы в последний раз участвовали в нём в 2013 году, выступали четыре действующих чемпиона мира и восемь мастеров спорта международного класса. То есть после городских состязаний наши спортсмены сразу попадают практически на уровень чемпионата мира, — отмечает наш собеседник.

По альпинизму в Норильске можно получить только начальные спортивные разряды, остальное обеспечат выезды в «большие горы». Наши горы хороши для тренировок, но альпинизм предполагает подъём на вершины по классифицированным маршрутам, а таких здесь немного. Местные возвышенности достаточны лишь для выполнения третьего разряда.

Не хватает также инструкторов, имеющих официальную квалификацию. Занятия по скалолазанию проводят около десяти человек, а сертификат инструктора имеет только сам Сергей. Он отмечает, что в этой ситуации страдает уровень занятий, а ведь главное здесь — безопасность.

– К сожалению, в спортшколах Норильска нет соответствующего отделения, а наличие федерации не предполагает регулярных дотаций из бюджета города на командные поездки на соревнования или покупку экипировки, — поясняет Сергей Карцев. — Это ложится на плечи руководства объединения.

Всё выше и выше

Тем не менее успехи у норильских спортсменов в этих видах спорта есть. Так, сегодня в сборной края по альпинизму состоит норильчанка Анастасия Козлова, она единственная в городе имеет звание мастера спорта по альпинизму. В Норильске она получила второй разряд по скалолазанию и ледолазанию, а в столице края выполнила норматив мастера спорта России по альпинизму.Также в норильской федерации три мастера спорта России по ледолазанию и по одному кандидату в мастера спорта по альпинизму, горному туризму и ледолазанию.

– Наши спортсмены Владислав Голуб, Марина Рашитова и Виктория Шабалина показали серьёзные результаты на чемпионатах мира по ледолазанию. Глядя на занимающихся сегодня ребят, можно сказать, что потенциал у них есть. Нам важна лишь поддержка для выезда на состязания, чтобы спортсмены набирались соревновательного опыта и могли получать высокие разряды, — заключил Сергей Карцев.