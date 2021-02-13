Норильск в ударе

Долгая история

Говорить о боксе как о серьёзно развивающемся виде спорта в Норильске стали с появлением тренера Евгения Тёмина. При нём 16 боксёров получили звания мастеров спорта, норильчане становились призёрами всесоюзных и всероссийских соревнований. В 2000 году в память об этом подвижнике был организован крупный турнир, ежегодно собиравший сотни участников из разных городов страны.

Спортивная федерация бокса работает в городе давно, в разное время она носила разные названия. В 1990–е, после отъезда её руководителя в Москву, она фактически перестала существовать, возродили её только в 2009–м. Сегодня федерация объединяет всех воспитанников спортшкол (бокс в городе культивируется в трёх из них — № 4, № 5 и спортшколе единоборств), спортсменов, не подходящих под возрастные рамки спортшкол (младше 7 лет и старше 17), и занимается организацией и проведением соревнований.

Федерация может присваивать спортивные разряды, но не выше второго взрослого. Более высокие уровни необходимо оформлять через краевую федерацию бокса. В соревнованиях дети могут участвовать с 10 лет, а в крупных общероссийских или региональных стартах — с 13–14 лет.

Заместитель главы федерации Максим Трофимов, старший тренер спортшколы № 4, рассказывает, что бокс в Норильске преподают и в нескольких частных клубах, но прежде чем начать тренировки, важно обратить внимание на опыт тренера и его квалификацию.

Конкурсный отбор

В последние года четыре интерес к боксу в городе на подъёме: если раньше в группы начальной подготовки принимали всех желающих, то теперь на одно место претендуют до трёх человек. Конечно, в группу не попадут дети, имеющие абсолютные противопоказания, а также тренеры, скорее всего, не возьмут тех, у кого избыточный вес.

– Бокс — спорт динамичный, предполагает прыжки и бег, что негативно влияет на неокрепшие детские суставы. Тут в первую очередь родителям нужно следить за питанием своих детей, а не надеяться на спорт, — советует Максим Трофимов. — Главный критерий, на который мы ориентируемся, набирая группы, — желание ребёнка заниматься. Вкупе с работоспособностью оно даёт замечательные результаты.

Как говорят тренеры, хороший боксёр — это сосредоточенный и работоспособный спортсмен. Такие качества, как скорость, ловкость, сила, — всё нарабатывается. Но у каждого бойца свои преимущества, которыми надо грамотно пользоваться. А главное в этом спорте всё же не руки, а голова. Ведь бокс — это стратегия, «обмен мнениями при помощи ударов», некоторые считают его даже сродни математике. Очень важно, чтобы боксёр имел представление о приёмах, встречающихся в бою, различал тактику активной обороны и наступления. Кроме того, важно, чтобы спортсмен умел в буквальном смысле работать ногами. Успешное выполнение всех атакующих и защитных действий практически полностью зависит от того, насколько грамотно боксёр владеет своим телом, от способности правильно перераспределять вес тела.

Интересно, что женского бокса как отдельного направления в городе нет, но на протяжении долгого времени девочки стремились попасть в бокс, и сегодня можно сказать, что их желание сбылось, правда, женских групп у наших тренеров нет, но девочки тренируются с парнями. Наши спортсменки попадали в сборную края. Например, Карине Фёдоровой, ученице Максима Трофимова (спортшкола № 4), удавалось делать это на протяжении трёх лет подряд. Сейчас она учится на материке в вузе, место перспективной спортсменки заняла Ширин Дуйшеналиева, воспитанница Дениса Дурасова (СШЕ). На недавнем первенстве Сибирского федерального округа она стала третьей, и это при том, что тренируется Ширин только с сентября прошлого года, и это был её дебютный выезд. Она проявляет большое старание, терпение, и если так будет продолжаться, её ждут серьёзные перспективы, считают тренеры.

Сильнейшие

Результатами сильны и мужчины–боксёры. Во все годы норильская школа бокса выделялась своими успехами. А сегодня она является одним из лидеров в регионе: по частоте попадания спортсменов в сборную региона мы стоим наравне с Красноярском. Если говорить о результатах 2000–х, нельзя не упомянуть серебро и бронзу Владислава Васильева на чемпионате России; призёра зимнего чемпионата России Максима Трофимова. Позднее их почин поддержали Андрей Косенков (призёр чемпионата России, финалист Кубка России, сегодня — член сборной страны), Семён Карнаев (призёр первенства страны), Вячеслав Соболев, Максим Семёнов (финалисты первенства). А уж призов на краевых турнирах и вовсе не счесть, и копилка побед ежегодно пополняется.

При этом в федерации сетуют, что в городе не хватает залов с рингом (два есть в Талнахе, один — в Центральном районе и один — частный) и тренеров (их восемь человек на три района, плюс «почасовик»). Сейчас ожидается приезд ещё одного тренера, выпускника госуниверситета физкультуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта.

– Это позволит начать заниматься большему числу желающих. Ещё один тренер — Павел Сындеев — с недавних пор работает в Кайеркане. Его ребята на первом же турнире показали хороший результат, — делится Максим Трофимов. — Вообще наши боксёры отличаются высокой тактико–технической подготовкой. Класс спортсмена складывается из соревновательного опыта и психологической закалки. Чем больше соревнований высокого уровня на его счету, тем квалифицированнее спортсмен. Но недостаток финансирования не позволяет выезжать на крупные турниры на материк или приглашать боксёров оттуда так часто, как это необходимо. Поэтому приходится искать спонсоров, которыми частенько выступают родители спортсменов или боксёры, бывшие профессионалами ринга в прежние годы.

Но как бы там ни было, бокс — хорошее дело. По последним исследованиям британских учёных это спорт № 1 в развитии двигательных навыков, интеллектуальных качеств, скорости мышления, реагирования в критических ситуациях. Так что занимайтесь боксом!