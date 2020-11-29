Норильску из Белгорода. Поздравляет Наталья Дедина

Наталья Дедина — главный редактор телекомпании «Канал 7» с 1993 по 2010 год. Это был городской социальный телеканал, любимый всеми норильчанами. Кабельным телевидением было охвачено 100% населения. В 2013 году участвовала в Эстафете Олимпийского огня зимних Олимпийских игр в Сочи. Подарила факел городу в память о таком грандиозном событии. В 2015 году переехала в Белгород и организовала там норильское землячество, в составе которого более 70 человек. С 2018 года — помощник депутата Норильского городского Совета Леонида Соломахи по работе с норильским землячеством в Белгороде.

Дорогие мои земляки!

– Да, земляки и никак по–другому. У Владимира Даля слово «земляк» означает «уроженец одной местности с кем–нибудь». Для меня же земляк — это родной человек, родной по духу, по восприятию жизни, по энергетике. Моя норильская история началась в 1964 году, когда родители приехали в этот северный край и привезли сюда меня, годовалую. Я помню барак под Шмидтихой, коммуналку на Комсомольской, долгожданную хрущёвку на Нансена. Многонациональный, молодой город, который строился, добывал руду и плавил металл, учил детей, занимался спортом, ходил в театр, пел и танцевал. Мы радовались трудовым победам, мечтали построить город–сад на вечной мерзлоте. Мы жили одной большой семьёй и шутили, что у нас у всех одна национальность — норильчане. И мы никогда не делили горожан на бюджетников, федералов и комбинатовских.

Темп жизни в Норильске всегда задавал наш родной горно–металлуругический комбинат. И хотя сейчас возраст градообразующего предприятия уже не молодой, но темп жизни у нашего юбиляра остался прежним, даже стал более динамичным. Мировой лидер — звучит гордо! Хочется от себя и от нашего землячества в Белгороде пожелать компании и городу быть едиными в решении всех вопросов. Норильчанам — оставаться такими, какие они есть: трудолюбивыми, дружными, сильными, смелыми, добрыми, весёлыми. Норильчане — люди–маяки. Они ярко светят, помогают в трудных ситуациях, выводят на верный путь. Я счастлива, что могу считать себя норильчанкой! С юбилеем, родная компания! С праздником, дорогие мои земляки!

Наталья Дедина