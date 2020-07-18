МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильску из Москвы. Комбинат с юбилеем поздравляет Юрий Филиппов

Норильску из Москвы. Комбинат с юбилеем поздравляет Юрий Филиппов

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Норильску из Москвы. Комбинат с юбилеем поздравляет Юрий Филиппов

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Вид на Кремль. Москва

В Норильске прошли мои детство и юность. Здесь я окончил школу, институт, пошёл работать на Надеждинский металлургический завод. Его руководитель — Юрий Александрович Филиппов — через несколько лет стал заместителем директора Норильского комбината и пригласил меня заняться налоговой политикой. Тогда, в 1997 году, на комбинат пришла команда во главе с Александром Хлопониным, и многие ответственные должности не боялись поручать молодым специалистам.

Рад, что представилась возможность поучаствовать в грандиозном проекте: гигантский промышленный комплекс, несмотря на тяжёлые времена, должен был стать предприятием нового типа — эффективным, финансово прозрачным, с достойными условиями труда и высокими экологическими стандартами. «Норникель» далеко продвинулся на этом пути, и за нынешними успехами и рекордами стоят многие талантливые инженеры, сплочённые трудовые династии и, конечно же, выдающиеся управленцы.

В день юбилея желаю компании новых больших побед, смелых решений — этого здесь никогда не боялись. Ветеранам, работникам «Норникеля» и их семьям — крепкого здоровья, благополучия и процветания.

Александр Новак

Александр Новак — министр энергетики Российской Федерации с 2012 года.

В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». Трудовой путь начинал аппаратчиком– гидрометаллургом 1–го разряда.

В разные годы был заместителем директора ЗФ по экономике и по персоналу, заместителем главы Норильска по финансово–экономическим вопросам, начальником главного финансового управления краевой администрации, первым заместителем губернатора.

Текст Надежда Петрова
18 июля в 13:26 3970
Норникелю-85
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