Норильску из Москвы. "Норникель" с 85-летним юбилеем поздравляет Лев Кузнецов
Норильску из Москвы. "Норникель" с 85-летним юбилеем поздравляет Лев Кузнецов
«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.
«Норникель» — современная и перспективная компания, где реализуются самые смелые творческие идеи и достигаются поставленные цели. Это кузница кадров, где воспитывают профессионалов, передающих наработанный опыт по всей стране. Время летит неудержимо, отсчитывая памятные вехи в летописи легендарного российского северного города за полярным кругом, 85–летней истории становления и трудовых достижений Норильского комбината, где самоотверженным трудом нескольких поколений норильчан создан и постоянно совершенствуется современный уникальный металлургический комплекс.
85–летний юбилей компании совпал со знаменательной датой — 75–летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поистине неоценимый вклад внесли норильские металлурги в победу, укрепление обороноспособности государства и восстановление разрушенного войной народного хозяйства. За свою многолетнюю историю «Норникель» внёс весомый вклад в освоение крупнейших труднодоступных месторождений Крайнего Севера, разработку и внедрение передовых технологий на предприятиях цветной металлургии в разных регионах России.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю ветеранов, тружеников прославленного коллектива компании «Норникель», а также всех жителей заполярного Норильска с 85–летним юбилеем! Примите пожелания доброго здоровья, благополучия и удачи во всех делах!
Лев Кузнецов
Лев Кузнецов с 1996 года пять лет работал в РАО «Норильский никель». Занимал должности заместителя генерального директора РАО и первого заместителя генерального директора АО «Норильский комбинат».
В феврале 2001–го стал первым заместителем губернатора Таймыра. В 2002 году – первым заместителем губернатора Красноярского края. С июня по ноябрь 2003–го – и. о. главы Норильска.
В 2010 году избран губернатором Красноярского края. С 2014 года – глава Министерства РФ по делам Северного Кавказа.
В 2019 году вошёл в совет директоров компании «Интергео». 9 июня 2020 года назначен генеральным директором компании.