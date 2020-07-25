Норильску из Москвы. "Норникель" с 85-летним юбилеем поздравляет Лев Кузнецов

«Норникель» — современная и перспективная компания, где реализуются самые смелые творческие идеи и достигаются поставленные цели. Это кузница кадров, где воспитывают профессионалов, передающих наработанный опыт по всей стране. Время летит неудержимо, отсчитывая памятные вехи в летописи легендарного российского северного города за полярным кругом, 85–летней истории становления и трудовых достижений Норильского комбината, где самоотверженным трудом нескольких поколений норильчан создан и постоянно совершенствуется современный уникальный металлургический комплекс.

85–летний юбилей компании совпал со знаменательной датой — 75–летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поистине неоценимый вклад внесли норильские металлурги в победу, укрепление обороноспособности государства и восстановление разрушенного войной народного хозяйства. За свою многолетнюю историю «Норникель» внёс весомый вклад в освоение крупнейших труднодоступных месторождений Крайнего Севера, разработку и внедрение передовых технологий на предприятиях цветной металлургии в разных регионах России.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю ветеранов, тружеников прославленного коллектива компании «Норникель», а также всех жителей заполярного Норильска с 85–летним юбилеем! Примите пожелания доброго здоровья, благополучия и удачи во всех делах!

Лев Кузнецов

