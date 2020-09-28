Норильску из Сочи. Поздравляет Джонсон Хагажеев

Джонсон Хагажеев — генеральный директор основных компаний группы «Норильский никель» в 1998–2001 годах, Герой Социалистического Труда. Выпускник Северо–Кавказского горно–металлургического института. На Норильском комбинате прошёл путь от плавильщика до директора медного, а затем Надеждинского металлургического завода. Работал в РАО «Норильский никель». Избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Трудового Красного Знамени. Основал и запустил санаторно–курортный комплекс «АкваЛоо» в Сочи. В этом году отметил свое 80–летие.

Дорогие норильчане!

Когда 14 сентября 1961 года, после окончания института, я, деревенский парнишка из Кабарды, прилетел в Норильск, меня ожидали открытия, о которых тогда и не подозревал. Я был потрясён первым своим полётом на самолёте и красотой северной природы. Но самым большим потрясением для меня стало открытие, которое я сделал, когда пришел работать на медный завод. Я увидел и понял, что существуют совершенно ОСОБЫЕ ЛЮДИ, своего рода особая каста, и эти люди — НОРИЛЬЧАНЕ. Случайные люди не становятся норильчанами, случайных Норильск к себе не пускает, это право надо заслужить.

Я более 30 лет добивался своим трудом, своей жизнью, чтобы заслужить называться НОРИЛЬЧАНИНОМ, и люди признали за мной это право, и я этим горжусь!

Наш город совершенно неотделим от комбината, который был одним из важнейших стратегических предприятий в эпоху СССР, таким он остаётся и сейчас. Здесь всё построено людьми на совесть, «не щадя живота своего», а порой и поистине героическими усилиями, на века, и «Норникель» это подтверждает своим существованием вот уже 85 лет! И где бы ты потом ни трудился, в душе навсегда остаются Норильск и работа на комбинате. Я много встречаюсь с норильчанами, язык не поворачивается сказать «бывшими», и всегда все разговоры сводятся к воспоминаниям о нашей непростой, но замечательной жизни в Норильске. Потому что мы раз и навсегда норильчане, и комбинат — это самое важное дело нашей жизни. От всей души поздравляю с юбилеем!

Ваш норильчанин Джонсон Хагажеев