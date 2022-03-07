Сильный тыл

Благодаря сохранившимся в городском музее выпускам газеты «За металл» за март 1944 года мы узнали о трудовом подвиге норильчанок в то нелёгкое время и о том, как они отмечали свой праздник.

Работать ещё лучше

День 14 июля 1942 года остался в памяти вулканизатора автобазы Марии Страчковой на всю жизнь: «В этот день я проводила своего мужа Александра Страчкова на фронт. Помню, перед тем как сесть в вагон, он тихо, но очень отчётливо сказал: «Мария, я иду защищать наше с тобой счастье. Тебе обещаю, что не дрогну в бою!» Его голос задрожал, но только на одну секунду. «Знаю, без меня тебе будет трудно, но ты крепись и, самое главное — хорошо трудись», — наказал он мне.

С тех пор прошло полтора года. Я работала для фронта. Через восемь месяцев получила весть о смерти мужа. Тяжела для меня эта утрата, сердце сжимается от нестерпимой боли. И от этого ненависть к врагу ещё больше возрастает, она воплощается в труд. Я хочу как можно больше сделать для Родины, хочу своим трудом задушить проклятых захватчиков.

Работая вулканизатором на автобазе, я выполняю две нормы. Конечно, не так уж легко даётся мне работа за двоих, не так просто выполнить двойное задание. На работе у меня рассчитана каждая минута. Инструменты всегда в порядке и под рукой, рабочее место содержу в чистоте. И каждый раз уставшая, но довольная узнаю о результатах работы за день: 200–225 процентов — это награда за упорный и напряжённый труд.

Часто я представляю себе бойцов на фронте, как они в жгучий мороз под шквальным огнём идут вперёд. Там ведь ещё труднее! И новые силы появляются, с новым рвением берёшься за работу.

Утром 23 февраля я услышала приказ товарища Сталина, посвящённый 26–й годовщине Красной Армии. Дорогой вождь призвал нас к новому напряжению сил, к усилению помощи фронту. Придя на работу, я встала на трудовую стахановскую вахту имени 26–й годовщины Красной Армии. В этот день я выполнила дневное задание на 246 процентов. В ответ на приказ товарища Сталина я обязуюсь работать ещё лучше, довести выполнение месячного плана до 260 процентов».

Высокое доверие

Норильчанка Александра

Казерская, проводившая мужа на фронт в сентябре 1942 года, вот как рассказывает о своей работе в тылу: «Хорошо, очень дружно жили мы со своим мужем. У нас была одна общая цель: трудиться на благо Родины, приобретать новые знания. Когда же началась война, стало главным одно — отдать всё фронту. Муж мой храбро сражается на фронте. Я ему вторю в тылу. С каждым днём войны усиливаются удары по врагу. А мы, труженики тыла, увеличиваем производительность труда. Нет сомнения, что эти два мощных удара с фронта и тыла окончательно раздавят коричневую чуму — фашизм».

Александре довелось участвовать в запуске большого металлургического завода, ставшего сердцем Норильского комбината. Вот как описывает газета «За металл» это историческое событие: «Теперь должно совершиться то, чего с нетерпением так долго ждали люди, возводившие эти мощные корпуса и те, которым было доверено управление заводом. На долю немногих рабочих выпало почётное дело — участвовать в первой плавке металла. Для работы в этот знаменательный день отбирались высококвалифицированные рабочие, хорошо знающие своё дело. И вот, когда наступил этот долгожданный день, молодую троллейкарщицу Александру Казерскую вызвали к главному инженеру и объявили ей, что она как лучшая троллейкарщица произведёт первую загрузку печи.

Каждый, кому дороги интересы завода, поймёт, какое чувство охватило в тот день молодую женщину. Ей доверили первую загрузку! В один миг перед ней промелькнула вся её жизнь... Совсем малограмотная женщина, казалось, без всяких перспектив на будущее, посылается на курсы троллейкарщиц. Успешно оканчивает их, и ей, одной из первых на заводе, присваивается пятый разряд. Уже с первых дней на заводе за хорошую работу она отмечена приказом и премирована.

Ватержакет № 1 пущен, дано первое дутьё. Закованное в стены мощного агрегата бушует пламя, уже не красное, а белое от нестерпимого жара. Первый троллейкар обслуживает Казерская, второй — главный инженер завода тов. Филатов. Металлурги с волнением и замиранием прислушиваются к ходу агрегатов... «Хорошо идёт», – радостно сообщает начальник завода.

Кончился первый рабочий день на заводе. Уставшая, но счастливая идёт Александра домой, а завтра? Завтра большая напряжённая работа. За время своей работы на заводе у т. Казерской ни разу не было аварий. Из месяца в месяц она остаётся в числе передовых рабочих завода.

Что сопутствует успеху Казерской? Главное — это внимательное отношение к механизму. Александра твёрдо уяснила: если троллейкар будет исправным — значит, будет идти равномерная правильная загрузка печи, что, в свою очередь, обеспечит нормальную плавку. И неслучайно т. Казерская приходит каждый день за 40–50 минут до начала работы. За это время она осматривает, в каком состоянии находится троллейкар, проверяет состояние весов–контролёров. Убедившись, что всё в порядке, она начинает свой трудовой день».

Достойный пример

В газету с восхищением о работнице инструментального отделения ремонтно–механического завода написал её начальник Деньщук: «Шлифовальщица Женя Левченко — на вид ещё совсем девочка, но ей доверили сложный шлифовальный станок, который она прекрасно освоила за пять месяцев работы на заводе. Глядя, как отлично Женя разбирается в чертежах, удивляешься способностям этой молодой девушки. Она никогда не боится сложной работы. Часто Женя выполняет работу 5–6 разряда, при этом неизменно добиваясь качественной обработки деталей. В конце дня, узнавая о результатах своей работы, она всегда радостная уходит с завода. Ежедневно Женя выполняет нормы не ниже 140 процентов.

Сейчас Жене поручили сложный заказ — изготовить селексовые втулки для большого электролитного завода. Это обрадовало её. «Я добилась освоения сложной специальности, а теперь ещё лучше организую свой труд и добьюсь повышения производительности труда», — сказала девушка. Девушки и женщины! Берите пример с шлифовальщицы Левченко, овладевайте мужскими профессиями, повышайте производительность труда, оказывая реальную помощь фронту».

На передовых позициях

А вот ещё один достойный пример для подражания, о котором пишет газета: «Комсомолка Фаиса Сухотина пользуется среди молодёжи электролитного завода большим авторитетом. Она имеет самые большие показатели работы в феврале месяце, добившись 92 процента выхода по току.

Всю смену Фаиса не отходит от своих ванн. Отлично освоив технологический процесс электролиза никеля, она внимательно следит за работой ванн, максимально используя поступающий ток на получение катодного никеля. Для этого она содержит контактное хозяйство в чистоте, не допускает образования металлических мостиков, мешающих нормальному ходу процесса, тщательно следит за циркуляцией раствора, отчего зависит высокое качество никеля. Особое значение она придает приёму и сдаче смен.

Сухотина — общественница. Какое бы поручение ни дали, Фаиса всегда выполнит его добросовестно. В декабре 1943 года её избрали в комитет первичной комсомольской организации металлургических предприятий. С первых дней она по–серьёзному взялась за налаживание агитационно–массовой работы, создала группу агитаторов на заводах, организовала читку бюллетеней и газет, следит за работой красных уголков. Сама уделяет много внимания изучению книги товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза».

Особенно активное участие Фаиса приняла в сборе средств на авиаэскадрилью «Заполярник», отдав из своих сбережений 200 рублей наличными деньгами и 200 рублей облигациями».

В фонд обороны

Активно участвовали в сборе денег для нужд фронта и другие работницы комбината. «Мы, работницы насосной станции озера Долгого, воодушевленные героическими победами нашей славной Красной Армии над немецко– фашистскими войсками и, желая скорейшего изгнания гитлеровской нечисти с нашей территории, в день международного женского праздника отчисляем из нашей зарплаты недельный заработок в фонд Верховного главнокомандования Красной Армии и вызываем всех женщин комбината последовать нашему примеру», — с таким призывом через газету обратился к норильчанам женский коллектив станции в лице Емельяновой, Стародубовой, Маяковой, Качаевой и Демченко.

Постановление ЦК ВКП(б) «О Международном женском дне 8 Марта»:

«Международный женский день 8 Марта советские женщины в 1944 году отмечают в обстановке исторических побед Красной Армии над немецко–фашистскими войсками...

С первых же дней Отечественной войны советские женщины рука об руку со своими мужьями, сыновьями и братьями самоотверженно борются за нашу социалистическую Отчизну, за равноправие и свободу, полученные женщиной при советском строе...

Для отпора ненавистного врага, на защиту чести, свободы и независимости нашего Отечества вместе со всем советским народом поднялись женщины нашей страны...

На протяжении всей войны женщины — работницы нашей промышленности — успешно овладевают новыми производственными специальностями, работают не покладая рук на поддержку фронта, дают Красной Армии всё больше танков, орудий, минометов, пулемётов, автоматов, винтовок, боеприпасов, снаряжения, обмундирования, неустанно улучшают качество выпускаемой продукции...

Война требует от советских женщин, как и от всего советского народа, новых трудовых подвигов в тылу и героических дел на фронте, нового напряжения всех усилий во имя скорейшего и окончательного разгрома немецко–фашистских захватчиков...

Партийные, советские, профсоюзные, комсомольские организации обязаны повседневно вовлекать женщин для работы на производстве, заботиться о производственном обучении женщин, их политическом воспитании, о бытовых нуждах женщин, занятых на общественном производстве, выдвигать передовых женщин и девушек на руководящую работу в советских, хозяйственных и общественных организациях, помогая им расти на работе.

Женщины–работницы, инженеры и техники, в совершенстве овладевайте техникой своего дела, изо дня в день повышайте производительность труда!..

Женщины–железнодорожницы! Самоотверженной и чёткой работой обеспечивайте успех наступления Красной Армии! Быстрее продвигайте поезда с войсками, военными и народно–хозяйственными грузами!..

Женщины–колхозницы, работницы МТС и совхозов! Образцово подготовьтесь и успешно проведите весенний сев! Боритесь за высокий урожай в 1944 году! Овладевайте техникой вождения тракторов и комбайнов! Всемерно увеличивайте продукцию животноводства. Давайте фронту и стране больше продовольствия, а промышленности — сырья!

Женщины–работники науки, искусства и литературы, учителя, медицинские работники, агрономы и зоотехники, работницы советских учреждений, помогайте рабочим и колхозникам в дальнейшем подъёме нашего народного хозяйства, двигайте вперед советскую науку и культуру! Обеспечивайте четкую работу всех звеньев нашего государственного аппарата! Все усилия — на помощь фронту, на ускорение нашей победы!..

Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) приветствует женщин–работниц, инженеров и техников, колхозниц, женщин–агрономов, зоотехников, учителей, врачей, работников науки и искусства, медицинских работников и женщин снайперов, связисток, летчиц, зенитчиц, славных партизанок, всех трудящихся женщин Советского Союза в Международный женский день 8 Марта и выражает твёрдую уверенность в том, что советские женщины отдадут свои силы и знания на дело полного освобождения нашей Родины от немецко–фашистских захватчиков и окончательного разгрома врага.

Женщины–горнячки

И даже праздник — Международный женский день — не повод останавливать работу, наоборот, женщины отмечают его повышенными обязательствами: «Высокой производительностью, стахановской работой встречают свой праздник работницы горных предприятий Норильского комбината. Бурильщик рудника

№ 1 тов. Фенюшкина задание февраля выполнила на 166 процентов, а в отдельные дни давала свыше 200 процентов.

Товарищи Непомнящая и Земляная овладели мужскими профессиями. Работая в комплексной бригаде штольни № 13, навалоотбойщица т. Непомнящая и скреперист т. Земляная февральскую программу выполнили на 188 процентов. Отлично работают геотехник рудника № 3–6 комсомолка т. Русецкая и инженер–маркшейдер тов. Пятницкая.

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«Для советской женщины нет трудных профессий, она готова в любых условиях трудиться не покладая рук. Наши женщины смело заменяют мужчин, ушедших на защиту нашего Отечества», — так отзывались о норильчанках современники в годы войны.