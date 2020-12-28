1 января в России появится новый военный округ

Владимир Путин подписал указ, который наделяет таким статусом Северный флот. Об этом Верховный главнокомандующий сообщил на итоговом заседании коллегии Минобороны.

Об этом решении говорилось ещё в прошлом году. С 1 января 2021 года Северный флот становится межвидовым стратегическим объединением Вооружённых сил России. То есть по своим задачам он приравнивается к военному округу и станет пятым подобным объединением наряду с Западным, Центральным, Южным и Восточным округами. В его зоне ответственности — российская Арктика.