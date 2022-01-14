Арктика–2021. Лучшее

Россия возглавила Арктический совет

В 2021 году к России перешло председательство в Арктическом совете — ключевой международной организации, объединяющей заполярные страны. Тема председательства РФ — «Ответственное управление для устойчивой Арктики». В приоритетах нашей страны — защита населения Арктики (в том числе коренных малочисленных народов), охрана окружающей среды, социально–экономическое развитие, укрепление Арктического совета. РФ будет руководить работой Совета до 2023 года.

– Арктический совет — это площадка, на которой можно обсуждать вопросы и вырабатывать общие позиции. Это значимая платформа для международного сотрудничества в высоких широтах, укрепления взаимодействия по ряду позиций, — считает заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев.

– Взаимодействие с нашими партнёрами на площадке Арктического совета вновь подтвердило важность поиска совместных решений и выработки коллективных подходов по таким вопросам, как смягчение последствий и адаптация к изменению климата, повышение устойчивости к воздействию таяния вечной мерзлоты, обеспечение устойчивого социально–экономического развития Заполярья с особым акцентом на учёт интересов проживающих в высоких широтах людей, — отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Полярный паспорт

Председательство России в Арктическом совете способствует закреплению России на лидирующих позициях в вопросах устойчивого развития туризма в Арктических регионах. Сейчас ведётся разработка проекта «Международный полярный паспорт». Этот документ станет помощником туриста и его проводником в царство вечной зимы, а также покажет, что русская Арктика — идеальное направление для необычных путешествий. Это большой шаг в превращении Арктики в полноценную точку притяжения для туристов.

Арктические льготы

Режим особой экономической зоны, установленный в АЗРФ в 2020 году, позволил привлечь в Заполярье значительное количество новых инвесторов. По итогам 2021 года в Российской Арктике были зарегистрированы 288 резидентов. Они заявили проекты на сумму 318 млрд рублей, предполагающие создание почти 11 тыс. рабочих мест. Пакет льгот, разработанный Минвостокразвития и введённый Федеральным законом «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», стал мощным драйвером экономического развития АЗРФ.

Мониторинг мерзлоты

В России создаётся общегосударственная система мониторинга многолетней мерзлоты. Она будет развернута на базе наблюдательной сети Росгидромета. Постоянный мониторинг позволит отслеживать состояние многолетнемёрзлых грунтов в режиме реального времени, строить прогностические модели и вырабатывать решения, необходимые для устойчивого развития территорий криолитозоны.

Стресс–тест

В ноябре 2021 года на ключевой заполярной водной артерии страны — Северном морском пути (СМП) — произошла крупная внештатная ситуация. В силу раннего похолодания в акватории СМП из–за неблагоприятной ледовой обстановки застряли 24 судна. Для их освобождения из плена в «Росатоме» был создан оперативный штаб. Ситуацию успешно разрешили в течение нескольких недель. Полученный опыт будет учтён при дальнейшем планировании деятельности на СМП, что особенно важно при росте объёмов грузопотока и транзитного движения в акватории Северного Ледовитого океана.

В свете этих событий логично наращивание ледокольного потенциала: в последние дни декабря был сдан атомный ледокол «Сибирь» передового проекта 22220, а его предшественник, атомоход «Арктика», был отремонтирован, вернув себе номинальную мощность. Сейчас на дальневосточной суперверфи «Звезда» идёт строительство новых танкеров ледового класса, которые позволят экспортировать сжиженный природный газ и нефть с перспективных проектов России за полярным кругом.

Генеральная уборка

Стартовала общественно–гражданская инициатива «Чистая Арктика», объединившая усилия неравнодушной общественности, науки и региональных властей в деятельности по охране природы. Цель проекта — провести большую уборку в Заполярье, очистив его от несанкционированных свалок и скоплений твердых коммунальных отходов, сформировавшихся за десятилетия хозяйственной деятельности. Волонтёры проекта собрали более 1,5 тыс. тонн отходов, очистив 110 га земли.

СПОС

В России внедряется процедура получения свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) для коренных народов Севера. В 2021 году она была впервые применена в условиях Российской Арктики компанией «Норникель» и Проектным офисом развития Арктики в ходе расселения посёлка Тухард на полуострове Таймыр. Идёт работа по имплементации стандартов и норм СПОС в правовой системе России на базе лучших зарубежных практик, а также опыта, полученного на Таймыре.

Промышленные мегапроекты

В Арктике успешно развиваются крупные инициативы, сулящие значительные налоговые поступления в бюджет и создание тысяч новых рабочих мест. В рамках проекта «Восток Ойл» ведётся подготовка к прокладке крупного подводного трубопровода, который свяжет месторождения со строящимся нефтеналивным терминалом на западном побережье Таймыра. Круг инвесторов проекта «Арктик

СПГ 2» растёт — о готовности вложить средства в его развитие заявили индийские партнёры. Все ближе момент запуска Баимского ГОКа — «Росатом» начал работу по строительству плавучих энергоблоков для его электроснабжения. На Ямале стартует ещё один важный проект — «Обский ГХК», который будет поставлять в Европу и Юго– Восточную Азию голубой водород.

Амбиции и климат

Европейский Союз заявил о себе как сила, которая претендует на регулирование процессов, оказывающих воздействие на климат в высоких широтах. ЕС принял решение о введении трансграничного углеродного регулирования (CBAM), устанавливающего принцип обложения климатическими сборами импортируемых Евросоюзом товаров. В свою очередь новая арктическая стратегия, представленная ЕС, зафиксировала курс на запрет добычи полезных ископаемых за полярным кругом. Не признавая права ЕС вмешиваться в дела арктических стран, Россия тем не менее начала работу по введению углеродного квотирования и национальной системы кредитов. Это позволит не только улучшить экологию Крайнего Севера, но и найти новые точки соприкосновения с ЕС, таким образом сохранив за собой европейский рынок сырья и энергоносителей.

Реновация Норильска

Правительство одобрило комплексный план социально–экономического развития Норильска до 2035 года. План предполагает проведение реновации второго по величине арктического города мира. Изначально предполагалось, что на выполнение всех мероприятий потребуется порядка 120 млрд рублей, 81 из которых должен был предоставить частный бизнес. Компания «Норникель» решила дополнительно поддержать проект, добавив ещё 150 млрд рублей к этой сумме.

Особое внимание

Особое внимание было уделено экологии. Под председательством России в Арктическом совете проводились первые научные международные учения семи субъектов под эгидой МЧС России, организован круглый стол «Обеспечение жизнестойкости коренных жителей, городов и предприятий в Арктике» в рамках программы опытно–исследовательских учений по выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в Арктическую зону РФ.